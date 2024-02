Marbella top destinazione europea da visitare nel 2024. Poi Monaco e Malta

Qual è la migliore destinazione europea da visitare nel 2024? Per gli oltre un milione di viaggiatori che hanno espresso le loro preferenze sul portale European Best Destinations, è Marbella, piccola città andalusa in provincia di Malaga (Spagna) che vanta spiagge dorate, un clima mediterraneo (con almeno 300 giorni di sole l'anno) e una tradizione culinaria secolare che si riflette nei suoi tre ristoranti stellati e nei centinaia di locali sparsi per tutta la città.

Migliori destinazioni europee da visitare nel 2024: secondo posto per Monaco

Al secondo posto della classifica c'è il Principato di Monaco, un piccolo Stato in Costa Azzurra che combina glamour, cultura e relax. Rinomato in tutto il mondo per la sua sicurezza, sorprende ogni anno i visitatori con le sue molteplici sfaccettature e il patrimonio storico.

Delizie gastronomiche, eventi culturali e sportivi, vita notturna eccezionale, esperienze di shopping, centri benessere... i sogni più eclettici si avverano in questi due chilometri quadrati.

Migliori destinazioni europee da visitare nel 2024: terza Malta

Terza posizione per Malta, l'isola del Mediterraneo che negli ultimi anni sta diventando una delle mete principali dei viaggiatori internazionali per la sua offerta turistica tra mare, relax, divertimento e storia. La cultura di Malta, infatti, è una mix unico di influenze provenienti da varie civiltà che hanno abitato le isole per migliaia di anni, dai popoli megalitici preistorici, ai Fenici, Greci, Romani e Arabi.

Inoltre, Malta è stata eletta come la miglior nazione europea per il turismo Lgbtq+.

Le altri migliori destinazioni europee da visitare nel 2024

Fuori dal podio, poi, tante città illustri come Ginevra (Svizzera), Batumi (Georgia), Riga (Lettonia) e Madeira (Portogallo) rispettivamente quarta, quinta, sesta e settima. Per trovare una città italiana, Firenze, bisogna aspettare l'ottava casella. Londra (Regno Unito) e Reykjavik (Islanda) chiudono la Top 10.

Fuori dalle migliori dieci, in ordine di classifica: Lège-Cap-Ferret (Francia), Siena, l'Isola di Ponza, Porto Vecchio (Francia), Champagne (Francia), le Isole Faraoe, Sirmione, Piran (Slovenia), Newquay (Regno Unito) e Thassos (Grecia).

La classifica delle migliori destinazioni europee da visitare nel 2024

Questa, dunque, la classifica delle migliori desitnazioni europee da visitare nel 2024: