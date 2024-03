 Pasqua a Roma: fuori porta, al ristorante, in agriturismo, in albergo o al museo

Mai come quest'anno i romani dovranno dividersi la Città Eterna con i turisti, che presidiano monumenti, vicoli e luoghi della cultura, ma sapranno scegliere luoghi e occasioni per celebrare la Pasqua e la bella stagione. Non a caso, infatti, questa festa cristiana arriva la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Tra spiritualità, storia, cultura si rinnova il palcoscenico di una città vivace e disincantata che non perde l'occasione di far festa.

La bellezza della Pasqua a Roma

Il risveglio della natura si celebra a tavola nell'abbondanza dopo il digiuno quaresimale che non osserva più nessuno. Il cibo assume un valore che va oltre la sostanza e diventa simbolo. Ed ecco che germogliano le primizie dell'orto, le uova sono la rinascita, così come con la ricotta e i formaggi riprendono i ritmi negli ovili. È il ciclo inarrestabile della vita che però ha la sua vittima sacrificale, l'agnello, il più innocente, con buona pace degli animalisti e dei loro inascoltati appelli. Se – dicono - rappresenta il sacrificio di Cristo per i nostri peccati, perché non ricordarlo le pecorelle di zucchero?

Cosa si mangia a Roma per Pasqua

L'agnello, al forno con patate, in costolette panate, in coratella con carciofi, o brodettato con le uova secondo la ricetta inarrivabile della Sora Lella, a Roma è solo "abbacchio". Tenero e mai oltre i 7-8 kg, è di rigore in tutti i menu di Pasqua, nei pranzi in famiglia e nei menu fuoricasa. Trionfano anche i salumi con la pizza al formaggio, le colombe, i maritozzi con l'uvetta e le uova di cioccolato: nessuno è mai troppo adulto per non amarli e spesso abusarne con qualche senso di colpa.

L'abbacchio

Con le uova sode i veri romani fanno la "scoccetta": si sbattono insieme e vince il contendente a cui il guscio resiste al colpo. Se a Pasquetta, il Lunedì dell'Angelo, la tradizione vuole la gita fuori porta con picnic, ai Castelli, all'Appia Antica, ai parchi cittadini o alle terme di Tivoli, c'è sempre un'alternativa "al coperto" per fronteggiare i capricci del Meteo. L'offerta cittadina per il pranzo di Pasqua è vasta, dai piccoli locali ai ristoranti fino alle eleganti sale e terrazze con vista dei grandi alberghi e persino al museo. Ve ne proponiamo alcuni.

Pasqua con Adelaide (hotel Vilòn)

È tutta all’insegna della rinascita e del benvenuto alla stagione più stimolante dell’anno la proposta di Adelaide, il ristorante dell'hotel Vilòn, la residenza di charme di Palazzo Borghese. Le fioriture nella lobby, nelle sale e nel giardino d’inverno e al bar, accompagnano alla degustazione del menu speciale dello chef procidano Gabriele Muro, tutto nel segno delle primizie. È cucina gourmet radicata nelle sue origini campane, ma vince anche l'Agro romano per le carni e i formaggi.

La sala di Adelaide

Ad aprire il menu di Pasqua è “Benvenuta Primavera”: tagliolini all’uovo, piselli e cipollotto con capocollo e spuma al pecorino romano. Poi arriva "Mai dire mai", carciofi, esaltati dal limone nero e dal gusto del Cynar, intramontabile liquore a base del suo estratto. Seguono "Gita fuori porta", ravioli con sfoglia allo zafferano, asparagi ed estratto alle erbe di campo, "Tradizione e Abbinamento", Costine di Abbacchio panate, pastrami e spalla affumicata. Il gran finale dolce è aperto con "la Pastiera a modo mio" dello chef, in doppia versione: classica secondo ricetta napoletana e rivisitata. Quest’ultima viene servita anche al bar come finger a chi passa anche solo per un caffè o al tea time. Lo chef è lieto di rivelarne la ricetta. Si può anche acquistare e portar via,ma prima ordinarla per tempo. Tante e colorate le uova di cioccolato, declinate in formai e sapori diversi, opera del pastry chef Andrea De Benedetto. (130 euro, bevande escluse).

Adelaide - Hotel Vilòn | Via dell'Arancio 69 - Roma | Tel 06 878187

Pasqua secondo tradizione all’Aleph Rome Hotel

Anche all'Aleph Rome Hotel, della Curio Collection by Hilton, le tradizioni romane e napoletane si uniscono nel brunch proposto dallo chef Carmine Buonanno. Sullo scenografico buffet troverà posto la tradizione: dalla Vignarola, il fresco e primaverile mix di piselli, fave, carciofi con una foglia di lattuga, ad un assortimento di lasagne e timballi, sempre con primizie. Piatto forte, ovviamente, l’abbacchio e per finire i dolci a tema, sempre la pastiera e varie tipologie di colombe. Uova di Pasqua per tutti, anche al centro di una caccia al tesoro dedicata ai più piccoli.

Le Petit Chef dell'Aleph Rome

La sera invece arriva Le Petit Chef & Family, l'originale formula di gusto & intrattenimento che con la tecnica del videomapping coinvolgerà l'ospite in uno spettacolo audiovisivo proiettato direttamente al tavolo. Le stagioni inoltre saranno il tema del menu: dai primaverili Gamberi con pasta kataifi, coulis di piselli profumato al limone, salsa yogurt, erbette e caviale, alle estive Farfalle ripiene di burrata, pomodori confit, king crab, erba cipollina, mais bruciato e bottarga fino alla autunnale e invernale Costata di manzo dry aged su purea di zucca, verdure baby arrostite e sugo di carne. Conclusione con il Brownie al cioccolato con gelato alla vaniglia, salsa al caramello e marshmallow. Non basta: si potrà anche coniugare il gusto al benessere e alla bellezza nella Spa con l'hammam, la sauna finlandese, le Jacuzzi e vari trattamenti di skincare con prodotti naturali innovativi e cruelty free. E per vuole fare un picnic nella vicina Villa Borghese è pronto un cestino con casatiello, salumi, la torta al formaggio e torta di ricotta e visciole.

Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton | Via di S. Basilio 15 - 00187 Roma | Tel 06 4229001

Pasqua con primizie da Vivi a Villa Pamphili

Ma per chi il picnic vuole farlo in un posto davvero speciale, con tanta bellezza, sui prati di Villa Pamphili tra edifici seicenteschi, giardini all’italiana, fontane, cascate e alberi monumentali, c'è Vivi e l'esperienza promette di essere indimenticabile.

Vivi a Villa Pamphili

Ampio il menu, con prodotti freschissimi che aprono la stagione delle primizie: Quiche di scarola, pinoli, olive e uvetta, l’Uovo bio sodo colorato, il Pollo Jamaicano, pollo bio marinato in cacao, zucchero e lime grigliato al forno e, per concludere, la Pastiera napoletana fatta in casa. Da bere, la Vitamin Water allo zenzero e lime, prosecco bio e acqua. (30 euro a persona).

ViVi – Villa Pamphili | Via Vitellia 102 - 00152 Roma | Tel 06 582 7540

Scarpetta NYC, Pasqua come a New York

Un po' italico un po' internazionale, soprattutto in atmosfera Big Apple è il menu proposto da Scarpetta NYC, il ristorante dell'Intercontinental Ambasciatori Palace di Via Veneto che celebra il format creato da John Meadow sulla base della nostra usanza di raccogliere i sughi nel piatto con il pane, la mitica scarpetta ora tollerata dal galateo.

Scarpetta NYC

Lo chef Riccardo Ioanna ha pensato a portate da condividere anche in grandi occasioni. Gli antipasti vanno dal Crudo di ricciola con olio allo zenzero e al peperoncino con cipolla rossa marinata ai piccoli arancini di astice, fino alla classica Cesar salad o al cocktail di gamberi. Tra i primi vengono proposti gli Agnolotti short rib e midollo, oltre al Pacchero in salsa di pomodoro, con chiffonade di basilico e mozzarella di bufala di Aversa. L'agnello è uno spezzatino brasato, con uova, pecorino, perle di cipolla e cicoria speziata, e il pesce è presente col Filetto di Sanpietro con verdure baby, salsa allo champagne e finocchio croccante. Pastiera anche qui d'obbligo, con Zuccotto al cioccolato e Cannoli all'arancia con crumble di pistacchio. Gli abbinamenti sono con cocktail ricercati, tra cui quattro varianti di Bloody Mary, preparate dal bartender con l’esclusivo “bloody mary trolley”. Speciali il Texas BBQ Mary (con base di bourbon infuso al peperone arrosto), o il Mexican Mary (a base di tequila e mezcal). In alternativa, si può scegliere per il “2 hours free float di Prosecco”, oltre all'ampia scelta in carta dei vini. Per l'aperitivo merita una sosta l'Anita's Bar e il panoramico Charlie’sRooftop. (85 euro, compreso un punch di benvenuto e 35 in più con gli abbinamenti proposti.

InterContinental Rome Ambasciatori Palace | Via Vittorio Veneto 62 - 00187 Roma | Tel 06 47493

Proposte speciali per la Pasqua di Allegrìo

Sempre in Via Veneto, il Sole del vivace ristorante Allegrìo che illumina la strada della Dolce Vita, splenderà anche per Pasqua con proposte speciali. Nella più che mai viva scena gastronomica romana, da pochi mesi è un indirizzo dalla doppia anima: da un lato, l’italianità lontana da rivisitazioni e dall'altra la pizza napoletana, verace e autentica di Ivano Veccia e Peppe Aiello.

Allegrìo

Sul tema "L'uovo e l'agnello" ecco in menu l'Uovo fondente con coratella di agnello da latte e crema di patate con cialda di pecorino croccante (12 euro) , poi Pasta all’uovo, crema di carciofi (23), Abbacchio al forno, la sua salsa e patate alle erbe carciofi trifolati e guanciale croccante (30) e trionfo dolce con Mandorle croccanti al sale, crema leggera alla vaniglia profumata al limone, interno semiliquido di albicocca profumata al pepe di Sichuan; Glassa croccante al cioccolato bianco (14). Bevande escluse, con grande assortimento di vini e cocktail.

Allegrìo | Via Vittorio Veneto 114 - Roma | Tel 06 4554 3423

Pasqua alternativa ed easy? Da Morbido

Ma se si vuole festeggiare una Pasqua più easy magari abbinandola ad una gita del verde, niente di meglio che un succulento burger da Morbido, nel quartiere Appio Claudio, vicino al Parco degli Acquedotti. Niente a che fare con cibo fast, e già il nome esprime l'idea di comfort, di delicato, con tutta l'attenzione che merita la qualità, e anche l'ambiente è vasto e rilassante. Lo hanno voluto così due amici con un passato di ingegneri che per essere pronti ad un futuro comune nella ristorazione sono "tornati a scuola" con corsi e stage. Il pay off del locale è "Non industrial taste". Vuol dire che qui si scoprono i veri sapori partendo dalle grandi materie prime, tutte selezionate con ricerca e attenzione, e non dai prodotti trattati dalle industrie. Il lavoro artigianale in cucina garantisce qualità e rapidità di servizio grazie ad una affiatata brigata. La carne è sempre fresca e arriva ogni giorno dalla macelleria del mercato rionale per hamburger, tagliate, tartare e cube roll. I panini sono artigianali e studiati per ricevere il contenuto, un po' croccanti all'esterno ma morbidissimi.

La sala di Morbido

Da provare, oltre ai grandi classici a stelle e strisce, Er Partenopeo (hamburger di vitella, maionese al chipotle, provola affumicata in acqua, friarielli alla napoletana, guanciale laziale e pane artigianale), l’Irish Burger (hamburger di scottona Piemontese, onion ring XL pastellate alla birra, salsa BBQ al whiskey, vintage cheddar e bacon affumicato), il Greco a Tropea (hamburger di vitella, salsa tzatziki, Halloumi alla griglia, ‘nduja calabra, cipolle caramellate e guanciale croccante) o il Valentino (hamburger di scottona, pere caramellate, honey mustard, rucola, nocciole tostate, Goat cheese e guanciale croccante). Poi dalla Friggitoria arrivano patatine, onion rings e alette di pollo, le polpette di bollito, il brie in crosta di cornflakes, la parmigiana croccante, le bombette e i polletti. Questi ultimi sono un vero e proprio piatto realizzato con il waste food: vengono recuperati gli scarti del pollo, marinati con salsa BBQ, lime, paprika dolce, fritti e serviti con maionese al sesamo e teriaki.Tanti dessert fatti in casa e molte referenze di birra e una dozzina di cocktail.

Morbido | Via Sestio Calvino 162 - Roma | Tel 3755847399

Pasqua al mare da La Barraca di Torvaianica

Un altro luogo del gusto per chi vuole andare fuori città ma non troppo è La Barraca di Torvaianica, sul Lungomare delle Meduse 266 in cui la gastronomia laziale si fonde con quella spagnola della Galizia. Il risultato è un percorso gustativo che trova nei prodotti autentici e nelle tradizioni nuovi stimoli creativi. A condurre il locale sono Claudio Morlè (detto Pietro), la moglie galiziana, il figlio Mario che cura la selezione dei vini e la compagna Helena che si occupa dell’accoglienza in sala.

La Barraca di Torvaianica

Un percorso degustazione da 5 portate al costo di 50 euro (bevande escluse) è la loro proposta pasquale: Benvenuto dello chef, Cozze arancio e finocchietto, Spigola Nduja e fagioli, Spaghettone Mancini, con telline, Baccalà con mais e Tris di tirami su.

La Barraca di Torvaianica | Lungomare delle Meduse 266 - 00071 Pomezia (Rm) | Tel 06 8538 6554

Pasqua a Roma, ma al museo: il menu del Caffè delle Arti

E perché non godersi il pranzo di Pasqua nella bellezza di un museo? Lo propone il Caffè delle Arti della Galleria Nazionale di Roma, dagli alti soffitti dipinti, le decorazioni floreali e gli specchi. Il menu nasce dalla collaborazione tra lo chef resident Christian Hubler e il collega Lorenzo Biamonti che fornisce una consulenza esterna. La preparazione tecnica di Hubler e il tocco moderno di Biamonti hanno dato vita a un menu con piatti classici e creativi che esaltano la materia prima e la stagionalità.

Caffè delle Arti

Oltre al menu alla carta, per Pasqua e Pasquetta si potrà assaporare una selezione di piatti tipici della tradizione come il Carciofo alla romana, la Vignarola, le Fettuccine al ragu di agnello e carciofi, l’Abbacchio al forno con le patate. Dolci a tema e vini di una carta ben fatta, anche al calice.

Caffè delle Arti Roma | Via Antonio Gramsci 73 - Roma | Tel 06 3265 1236

La prima Pasqua di Classico Bistrot

Classico Bistrot, in via della Giuliana, nei pressi di San Pietro, si prepara a festeggiare la sua prima Pasqua. Per l’occasione lo chef Roberto Micali ha ideato un menu che guarda alla tradizione.

Classico Bistrot

Dopo l’entrèe a sorpresa, il pranzo prende il via con due antipasti della tradizione: il Casatiello e la Tartelletta pasquale. Il ristorante di Gianrico Sivori e Georgiana lacramioara Tudorache propone come primi piatti la Lasagna ai carciofi alla romana e i Ravioli ricotta e topinambur al ragù bianco di agnello e il suo fondo. Immancabile la Costoletta di agnello panata accompagnata dalla Vignarola. Dulcis in fundo la Pastiera fatta in casa. Ampia la scelta di vini e bevande. (65 euro, bevande escluse).

Classico Bistrot | Via della Giuliana 3 - Roma | Tel 06 8629 4982

Piatti romani autentici per la Pasqua di Ditirambo

Ditirambo, in zona Campo de' Fiori, da 20 conquista i palati di italiani e stranieri con i veri piatti della cucina italiana, con una insegna nata nel 1996 dalla passione per il buon bere e il buon mangiare dei soci e fondatori Beatrice Gazzelloni, Edoardo Micozzi (per tutti Dado) e Luca Tenderini. La squadra oggi si è allargata con lo chef Antonio Giordano, piemontese e, ultimo arrivo, con Antonina Cossu, esperta di pasta fresca in grado di "sposare" i più saporiti sughi della romanità.

Ditirambo

Anche per Pasqua e Pasquetta la fedeltà alla tradizione è scontata e si partirà con un sontuoso antipasto con il salame corallina, torta al formaggio e uova sode. A seguire è prevista ala Lasagna con carciofi e scamorza affumicata; Agnello al forno con carciofi e ancora carciofi, ma alla giudìa secondo l'uso giudaico-romanesco. Infine, chiusura in dolcezza con la Pastiera napoletana, nella versione originale. (45 euro, escluse bevande).

Ditirambo | Piazza Della Cancelleria 74 - Roma

La vera cucina romana di Pasqua da Hosteria Grappolo d’Oro

Sempre nella zona di Campo de' Fiori c'è l'Hosteria Grappolo d’Oro, che terrò fede alla sua fama di vera cucina romana con il menu speciale della festa.

Hosteria Grappolo d’Oro

Imperdibile l’Antipasto pasquale composto da una serie di preparazioni abbinate a salumi e formaggi: uova, corallina, coratella e pizza al formaggio. Come in tutte le tavole capitoline non mancheranno la Coratella e i carciofi e alcuni piatti del quinto quarto. Come dolce pasquale verranno riproposti nella formula delle nonne il Maritozzi della Quaresima, i morbidi panini con l’uvetta che, secondo la tradizione, venivano consumati durante il periodo quaresimale e che i fidanzati offrivano alle future spose con all’interno l’anello di fidanzamento.

Hosteria Grappolo d’Oro | Piazza della Cancelleria 80 - Roma | Tel 06 689 7080

Controluce, Pasqua a Trastevere

Ancora nella Roma più bella, a Trastevere, c'è Controluce, quasi un secret spot nel vicolo della luce, con un piccolo dehors protetto da un pergolato. Anche qui come spesso accade, l'amicizia tra due persone - in questo caso due amiche dai tempi della scuola- si è fusa con la passione per il buon cibo. Controluce e "controcorrente" - questo dovrebbe essere il nome - perché niente ha a che fare con la ristorazione turistica imperante nel quartiere con il risultato che ora da loro vengono a mangiare anche i romani più intolleranti alle mode.

Controluce

Tra gli antipasti: la Colazione di Pasqua (uova sode, corallina, pizza dolce e pizza al formaggio) e la Coratella con carciofi e cremoso al pecorino; tra i primi: Spaghettone alla vignaiola, Linguine con baccalà, limone caramellato e ‘nduja, Casarecce con funghi Cardoncelli e mandorle; tra i secondi: Rollé di agnello con patate sabbiate, Baccalà al vapore, salsa pil-pil e carciofo alla romana. Infine, dolci, da gustare con i passiti della competente carta dei vini.

Controluce | Via della Luce 44 - 00153 Roma | Tel 06 581 4839

Da 47 Boutique Hotel un menu speciale per Pasqua

Se con uno sguardo si vuole abbracciare le bellezze di Roma, dal Circo Massimo a San Pietro, attraversando il nastro verde del Tevere e celebrare degnamente a tavola la Pasqua, la scelta potrebbe cadere sul 47 Boutique Hotel di via Luigi Petroselli 47, al Foro Boario. La sua terrazza è verdissima e certificata Green Globe.

47 Boutique Hotel

Per il pranzo di Pasqua, oltre la consueta carta, sarà presente uno special menu di 4 portate realizzato per l'occasione dallo chef Maurizio Lustrati. Dopo il Benvenuto dello chef (a sorpresa) ci saranno Verdure primaverili in diverse consistenze, il Risotto con carciofi, menta, pecorino e polvere di guanciale, le Costolette di agnello alle erbe con cicoria di campo e ovviamente la Pastiera in versione 2.0. (70 euro, con abbinamento ai vini, 40).

47 Boutique Hotel | Via Luigi Petroselli 47 - Roma | Tel 06 678 7816

Pasqua nella campagna romana? All’Agriturismo Borgodoro

E se si vuole abbinare alla Pasqua un piccolo spazio per un completo relax ecco l'offerta dell'Agriturismo Borgodoro, immerso nel territorio della Sabina, in cima ad una collina circondata da vigneti e oliveti.

Agriturismo Borgodoro

È una meta ideale per le feste pasquali fuori città, una dimora antica, costruita nel 1987 e ristrutturata con cura dalla famiglia Borgognoni, un rifugio perfetto a pochi chilometri da Roma dove poter trascorrere qualche giorno in un’atmosfera rilassante, immersi nella natura e riscoprire i sapori semplici dell’ospitalità e della buona tavola grazie ai prodotti dell’Azienda Agricola Biologica ma anche rilassarsi nella Natural Luxury Bio Farm. Piatti speciale della tradizione pasquale saranno al centro dell'offerta. Per questo periodo le feste è possibile usufruire del pacchetto “Pasqua a Borgodoro” da sabato 30 marzo al 1° aprile (prezzo a persona: 290,00 euro).

Agriturismo Borgodoro | Vocabolo Campana snc - 02046 Magliano Sabina (Ri) |Tel 393.9098293