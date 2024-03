San Patrizio si festeggia all'Irish pub: eccone 5 da non perdere in Italia

Pronte le caraffe? San Patrizio è arrivato e per celebrarlo degnamente, anche in Italia, serve una serata all'insegna della buona birra in un contesto giusto, come un Irish pub. Questa giornata, particolarmente sentita in Irlanda ma anche in tutta la Gran Bretagna, è ormai arrivata stabilmente anche in Italia, con migliaia di italiani che ogni anno, il 17 marzo, si colorano di verde e si godono la serata in uno dei tanti locali che osservano questa festa. Spesso, però, senza neppure sapere cosa c'è dietro queste celebrazioni. Allora, proviamo a raccontarlo noi, il Saint Patrick's Day.

Saint Patrick's Day, il bambino britannico rapito dagli irlandesi

San Patrizio è il patrono dell'Irlanda ed è celebrato il 17 marzo di ogni anno con la festività che porta il suo nome. Nato come Maewyin Succat, un bambino britannico, venne catturato dagli irlandesi all'età di 16 anni e portato in Irlanda come schiavo. Dopo sei anni di prigionia, riuscì a fuggire e tornare in Gran Bretagna. Tuttavia, dopo aver sognato di tornare in Irlanda per convertire i pagani al cristianesimo, decise di seguire la sua vocazione e servire come missionario nella terra in cui venne rapito.

San Patrizio trascorse molti anni in Irlanda, attraversando il paese alla ricerca di anime da salvare. Secondo la leggenda, usò l'immagine dell'arco dell'arcobaleno per spiegare il concetto della Santissima Trinità ai pagani dell'isola. La sua opera di evangelizzazione funzionò a meraviglia e San Patrizio è ricordato come il fondatore delle prime comunità cristiane in Irlanda. Tuttavia, quando morì il 17 marzo 461, la sua influenza e il suo messaggio profondo e potente si diressero ben oltre l'isola britannica.

Saint Patrick's Day: il trifoglio, tra leggenda e storia

Molte leggende sono cresciute intorno a San Patrizio. Una delle più famose, ad esempio, narra che ha cacciato i serpenti dall'Irlanda e ha usato il trifoglio per spiegare la Trinità. Oggi quel trifoglio è il simbolo dell'Irlanda perché, dopo San Patrizio, durante il XVII secolo, l'emblema venne utilizzato da soldati irlandesi durante la Guerra dei Trent'anni. In seguito, il trifoglio venne utilizzato come simbolo dei nazionalisti irlandesi durante la lotta per l'indipendenza dall'Inghilterra nel XIX e XX secolo. Oggi, il trifoglio è considerato un simbolo della cultura e dell'identità irlandese in tutto il mondo, mentre San Patrizio è diventato un simbolo del cristianesimo e della cultura irlandese in tutto il mondo, celebrato ogni anno con parate, feste e celebrazioni in onore del suo forte spirito missionario e della sua dedizione alla fede.

San Patrizio negli Stati Uniti

Non solo Irlanda e Gran Bretagna, dicevamo, ma neppure solo Europa: San Patrizio è celebrato alla grande anche negli Stati Uniti. Dove in particolare? Un po' ovunque, perché questa festa è stata trasportata negli States dai migranti irlandesi che, una volta raggiunto un gran numero e una volta raggiunte delle importanti posizioni di potere, hanno deciso di organizzare feste, parate e grandi eventi che ricordassero la loro terra d'origine. Così, Boston ha tenuto la sua prima parata del giorno di San Patrizio nel 1737, seguita da New York City nel 1762. Mentre dal 1962 Chicago colora ogni anno il suo fiume di verde per celebrare la festa: questa particolare e singolare tradizione è iniziata quasi per caso, quando gli addetti al controllo dell'inquinamento in città usarono una tinta verde per rintracciare scarichi inquinanti nel fiume. Da allora pensarono che sarebbe stato originale e divertente celebrare il St. Patrick's Day tingendo di verde il fiume per una settimana.

Saint Patrick's Day in Italia

Ma dove andare la sera di San Patrizio, in Italia? Vi indichiamo i migliori cinque pub irlandesi che potete scegliere.

Bad Elf Pub, Livorno

Bad Elf Pub

Atmosfera autenticamente british, in questo locale in pieno centro a Livorno, nel quartiere Venezia. Al Bad Elf Pub potrete trovare diverse etichette di birrifici indipendenti inglesi, con un'ampia selezione tra cui scegliere: ce ne sono più di 80, tra quelle artigianali in bottiglia e alla spina. Qui potete anche trovare la Oyster stout, prodotta dal brewpub Porterhouse di Dublino.

Bad Elf pub | Scali delle Ancore 1 - 57123 Livorno | Tel 351 845 6007

Celtic Druid, Bologna

Celtic Druid

Un altro fantastico locale in puro stile Irish pub si trova a Bologna, davanti a Piazza Grande. Il Celtic Druid è un vero e proprio pub irlandese: qui troverete una vastissima scelta di alcolici, dalle birre fino ai whiskey e ad altre specialità irlandesi, come l'Irish Mist.

Celtic Druid Irish Pub | Via Caduti di Cefalonia 5C - 40125 Bologna | Tel 051 227518

The Shamrock Pub, Lecco

The Shamrock Pub

Un vero e proprio angolo di Irlanda questo locale, dall'atmosfera calorosa e divertente, dove potrete gustare ottime specialità tipicamente irlandesi come il beef & guinness stew, oltre a un'accurata selezione di birre: da Guinness, Kilkenny e Harp, passando per Smithwick's e altre birre artigianali irlandesi. Da segnalare - pure qui - anche l'ampia selezione di whiskey, in grado di soddisfare tutti i palati.

The Shamrock Pub | Via Giuseppe Parini 5 23900 Lecco | Tel 0341 287582

The Flann O'Brien, Roma

The Flann O’Brien

The Flann O' Brien è uno storico locale in pieno centro di Roma in puro stile irlandese, dove potrete godere di ottima musica e di una vasta selezione di birre. Da provare la cucina con diverse proposte irlandesi, in particolare gli hamburger.

The Flann O'Brien | Via Nazionale 17 - 00184 Roma | Tel 06 9785 9830

Goblin Pub, Modena

Goblin Pub

Infine, non potevamo non inserire in questa speciale lista il Goblin Pub, nominato anche da Ratebeer tra i Best Beer Pub mondiali. Il motivo? Qui si beve molto bene grazie a una vastissima selezione di birre, tutte di eccellente qualità, a prezzi decisamente onesti e in un'atmosfera goliardica e accogliente. Il pub si trova nel mezzo dell'Appennino emiliano, nel piccolo paese di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.

Goblin Pub | Via del Molinetto, Via Pietro Mascagni, 5, 41026 - Pavullo nel Frignano (Mo)