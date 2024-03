 Pasqua a Roma: ecco cosa preparano gli chef, tra piatti della tradizione e gourmet

Dai grandi hotel e ristoranti del centro storico, approdando al litorale per godere dei primi tepori primaverili. Tra menu gourmet e della tradizione, Roma offre per Pasqua proposte per tutti i gusti. Ecco cosa preparano gli chef.

Cosa preparano gli chef romani per Pasqua?

Alessandro Fiacco (Singer Palace Hotel): Pasqua secondo tradizione

Alessandro Fiacco, executive chef del Singer Palace Hotel non ha dubbi: «Il menu che ho scelto è basato sui prodotti della tradizione, dal carciofo alla romana alle costolette di agnello da latte e per finire con una pastiera napoletana. Con la tradizione non si sbaglia mai. Utilizziamo da sempre prodotti di prima qualità con filiera corta che offrono ai nostri ospiti un'esperienza gustativa completa e “genuina”. In Italia così come a Roma il piatto più rappresentativo della Pasqua è l’agnello. E per concludere propongo la pastiera napoletana, un classico della cucina partenopea molto amato anche dai romani in questo periodo dell'anno».

Lo Alessandro Fiacco e la barmanager Federica Geirola di Singer Palace Hotel. Foto: Stefano Pinci

Interessante il pairing che vede in abbinata ad ogni portata un signature cocktail ideato dalla barmanager Federica Geirola come, ad esempio, le costolette di agnello arrosto con cime di Rapa al peperoncino in abbinamento a Un Americano a Bologna, un twist sull’americano con bitter Marendry Fabbri 1905 e sciroppo di amarena fabbri.

Singer Palace Hotel | Via Alessandro Specchi 10 - 00186 Roma | Tel 066976161

Simone La Rocca (Friccico): Pasqua da tradizione con tocco francese

Lo chef di Friccico - Simone La Rocca. Foto: Emanuela Rizzo

In linea la filosofia di Simone La Rocca chef di Friccico: «Mi piace che i clienti possano ricordarsi dell'unicità dei miei piatti. Per Pasqua ho scelto di onorare la tradizione scegliendo le pietanze tipiche di questa ricorrenza senza però abbandonare il mio estro e la voglia di cucinare qualcosa di nuovo. Tradizione o innovazione? Perché dover scegliere tra le due quando si possono combinare armonicamente. Chi mi conosce ormai sa del mio debole per la cucina francese, dunque, quest’anno mi diverto cucinando il Gigot D'Agneau. E per dolce la colomba ovviamente, cotta in brace e servita con crema al mascarpone e fragole».

Friccico | Viale dei Colli Portuensi 169 - 00151 Roma | Tel 3668171293

Marcello Romano (Salone Eva): Per Pasqua uova protagoniste

Marcello Romano, executive chef del celebre Salone Eva Hotel Hassler

Uova protagoniste nel menu di Marcello Romano, executive chef del celebre Salone Eva Hotel Hassler. «Per me i piatti che rappresentano la Pasqua sono quelli che hanno all’interno l’uovo, simbolo di nuova vita e rinascita. Questa è, infatti, una festività religiosa molto sentita e in tutte le ricette tipiche del periodo, in ogni regione, non mancano i piatti a base di uova. Ne è un esempio il Tortano che le ha proprio sulla sommità avvolte da una Croce di pasta. In tavola poi non possono mancare quelle farcite. Ovviamente alle uova si aggiunge l’agnello, cotto in tantissime modalità, dalla scottadito al forno, da farcito a servito con i carciofi. Quest’anno poi il clima ci aiuta. La primavera ha portato tantissime primizie che noi possiamo utilizzare in cucina per le nostre preparazioni.

Per quanto riguarda i dolci, all’Hotel Hassler non mancherà la pastiera con i suoi mitici ingredienti come la ricotta, il grano e i fiori d’arancio, ma anche la colomba, simbolo di Pace, ovviamente realizzata artigianalmente nelle nostre cucine. Per i più piccoli, la meraviglia e la sorpresa arriverà con le uova di cioccolata decorate. Brindisi finale sicuramente a base di bollicine, possibilmente italiane».

Salone Eva Piazza della Trinità dei Monti 6 - 00187 Roma | Tel 06 699340

Domenico Smargiassi (Hotel Locarno) e la colazione di Pasqua

Il barman Nicholas Pinna e lo chef Domenico Smargiassi dell‘Hotel Locarno. Foto: Adriana Forconi

Punta sulla mitica colazione pasquale, Domenico Smargiassi, chef dell’Hotel Locarno: «Vogliamo far sentire il calore della famiglia senza impegnare le mura domestiche. Non c’è Pasqua senza la colazione pasquale, e l'entrée che proponiamo è la pizza al formaggio con la corallina; al posto dell’uovo sodo c’è uno barzotto con una salsa al formaggio, che dona alla ricetta un tocco di novità. Sempre in linea con questa filosofia di rivisitazione, troviamo anche un carciofo alla romana grigliato, in modo da renderlo più croccante e saporito, accompagnato da un bon bon di mortadella e salsa di parmigiano L’idea di rileggere la storia ritorna anche nei primi, dalla fettuccina al broccolo romano e formaggio di Fossa, allo gnocco al ragù di agnello con ricotta salata. Nei secondi, al posto del classico agnello un cosciotto d’anatra, cotto prima a bassa temperatura e poi ripassato, servito con patate pasticciate e tartufo. E per concludere, l’immancabile pastiera napoletana». Il tutto accompagnato dalla proposta beverage di Nicholas Pinna.

Hotel Locarno | Via della Penna 22 - 00186 Roma | Tel 06 3610841

La Pasqua moderna di Tommaso Pennestri e Valeria Payero (Trattoria Pennestri)

Tommaso Pennestri e Valeria Payero, titolari di Trattoria Pennestri

Per Tommaso Pennestri e Valeria Payero, titolari di Trattoria Pennestri: «Sicuramente una proposta interessante è sempre quella di inserire la tradizione, in particolare ingredienti, nell'innovazione, con lavorazione, preparazione dei piatti in un'ottica più "moderna", che prevede sia l'uso di verdure di stagione ma anche un accorto uso delle carni, riducendo al minimo gli sprechi ed utilizzando tutte le parti dell'animale. I piatti che rappresentano di più Pasqua sono la Crostata di ricotta, vignarola e limone, un'opzione vegetariana e in linea con la stagionalità, le lasagne al ragù di coniglio, una portata più bilanciata, con un ragù in bianco leggero ed estivo con timo ed erbe mediterranee e la Coratella d’agnello con fave e finocchietto, in umido».

Trattoria Pennestri | Via Giovanni da Empoli 5 - 00154 Roma | Tel 06 574 2418

I fuori carta speciali per Pasqua di William Anzidei (Les Etoiles)

Lo chef William Anzidei di Les Etoiles

William Anzidei, chef del ristorante Les Etoiles, suggerisce invece alcuni speciali fuori carta: «come, ad esempio, la bavetta di manzo wagyu, salsa teriyaki, insalatina di carciofi romaneschi e parmigiano 60 mesi, ma accanto a questa portata compaiono gli emblemi della nostra cultura gastronomica pasquale come l’agnello. Ovvero il Cosciotto alla cacciatora, la sua costoletta alla villeroy e carciofo alla giudia, uno dei piatti che non potevamo esimerci dal proporre in occasione della ricorrenza, come anche il Tortello di vignarola, cacio e pepe, che coniuga una ricetta pienamente in stagione ad una delle più classiche preparazioni laziali». E per il bere, il maître Paolo Bicorni: «abbinerebbe due bianchi. Con il tortello di vignarola, un Pigato della Liguria, vino molto equilibrato con una struttura importante, l’annata 2019 della cantina Poggio dei Gorleri. Mentre con l’agnello si sposa bene un Verdicchio di Matelica della cantina Belisario, fresco, minerale, molto spigoloso, perfetto per contrastare la carne bianca e il carciofo con cui è servita».

Les Ètoiles - Atlante Star Hotel | Via Giovanni Vitelleschi - 34, 00193 Roma | Tel 06 686386

Renato Cardogna (Bazzano Beach): Pasqua al sapore di mare

Lo chef Renato Cardogna

Spostandoci a Sperlonga, Renato Cardogna, titolare di Bazzano Beach spiega che «punterà sul pesce anche se per il giorno di Pasqua è tradizione andare su piatti di carne. Noi abbiamo pensato al baccalà in umido alla sperlongana. Poi ovviamente non mancheranno lasagna o cannelloni e per questo andremo su un cannellone di Baccalà».

Bazzano Beach | Via Flacca - Sperlonga (Lt) | Tel 333 569 1181