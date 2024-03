Dal Lago di Como alla Liguria, riparte la stagione negli hotel R Collection

L'inverno ormai è un ricordo: siamo ufficialmente entrati nella primavera e alle porte c'è la bella stagione. Molti alberghi, così, stanno riaprendo i loro battenti dopo un periodo di riposo. È il caso, per esempio, delle strutture di R Collection della famiglia Rocchi. Sia sul Lago di Como, sia in Liguria l'attività è ufficialmente ripartita con alcune interessanti novità.

La suite di Villa Cipressi a Varenna

Riparte il Grand Hotel Victoria a Menaggio

Immerso nel suggestivo scenario del Lago di Como, il 15 marzo ha riaperto il Grand Hotel Victoria a Menaggio, composto da un edificio storico, la Villa, e una struttura recentissima, il Palazzo, che racchiudono un'area piscina, i dehors dei ristoranti e dei lounge bar in un contesto architettonico di impeccabile armonia. Lo chef Maichol Morandi è alla guida del ristorante Lago, un all-day-dining, e del ristorante 1827, nuova apertura del 2024, un concept fine dining aperto nelle ore serali.

La vista dal Grand Hotel Victoria di Menaggio 1/3 Dettagli di una stanza del Grand Hotel Victoria 2/3 Camera con vista al Grand Hotel Victoria 3/3 Previous Next

Dal 2024 la Erre Spa del Grand Hotel Victoria, la più grande sul Lago di Como, propone nuovi e speciali trattamenti “Signature” studiati dalla Spa Manager Valentina Ciuffatelli, che abbraccia una filosofia incentrata sulla cura dell'ospite, in un'atmosfera in grado di trasmettere serenità. Dopo una fase di rinnovamento, nel 2024 il Grand Hotel Victoria aprirà il Victoria Beach a giugno, un esclusivo beach club di benessere, musica, ristorazione e intrattenimento. Una location unica per organizzare eventi speciali.

Grand Hotel Victoria | Viale Benedetto Castelli 9 - 22017 Menaggio (Co) | Tel 034432003

Nel verde e nel gusto del Royal Victoria di Varenna

Nella romantica e affascinante Varenna, hanno riaperto il 15 marzo l'Hotel Royal Victoria e la Villa Cipressi, punto di riferimento del luogo che interpretano perfettamente lo spirito lariano nel modo più raffinato, intimo e piacevole con la professionalità e l'ospitalità di alto profilo che caratterizza tutte le strutture del Gruppo.

Lo Chef Francesco Sarno è alla guida dei ristoranti del Hotel Royal Victoria tra cui il Fine Dining Visteria e il Victoria Grill, insieme alle proposte del banqueting della Villa Cipressi. Recentemente rinnovato nell'Interior design con spettacolari vetrate e giochi di trasparenze, Visteria è la magia del Lago di Como e del borgo di Varenna con una delle migliori viste, proponendo menu à-la-carte e menu di degustazione.

Vista dall'alto dell'Hotel Royal Victoria 1/3 Una stanza dell'Hotel Royal Victoria 2/3 Tavolino vista lago all'Hotel Royal Victoria 3/3 Previous Next

Il Giardino Botanico di Villa Cipressi, un posto per gli amanti della natura, per gli studiosi e appassionati del verde, o per chi vuole visitare una parte della storia del Lago di Como. Si distende dolcemente sul Lago di Como, che con il suo microclima, consente alle agavi, ai cipressi e alle palme di crescere rigogliosi. Liberamente fruibile per gli ospiti dell'albergo, aperto al pubblico a pagamento.

Royal Victoria | Contrada della Filanda 2 - 23829 Varenna (Lc) | Tel 0341815111

Grand Hotel Bristol, un angolo esclusivo in Liguria

Il 22 marzo ha riaperto anche il Grand Hotel Bristol, un lifestyle hotel a cinque stelle, che si erge maestosamente nella prestigiosa Portofino Coast, ridisegnando la Dolce Vita in un concetto contemporaneo di ospitalità, valorizzando comfort esclusivi e servizi di qualità. Lo chef Andrea Cannalire è, da marzo 2024, il nuovo Executive Chef curando la proposta food per i ristoranti Le Cupole, La Veranda, il Flamingo Pool Bar&Pizzeria e il ristorante del nuovo Marina di Bardi Beach Club.

Il Grand Hotel Bristol 1/3 Una stanza del Grand Hotel Bristol 2/3 Ristorante con vista al Grand Hotel Bristol 3/3 Previous Next

La Erre Spa, la più grande Spa della Liguria, offre un'esperienza di benessere, un rifugio per il corpo, la mente e lo spirito. La Spa Manager Stephanie Zini con il suo team accompagna gli ospiti con trattamenti corpo e viso Esthederm altamente personalizzati e una scelta di prodotti di qualità della linea Biologique Recherche.

Marina di Bardi Beach Club rappresenta uno degli angoli più esclusivi della costa di Portofino a gestione del Grand Hotel Bristol del Gruppo R Collection Hotels. La Marina di Bardi è la “Dolce Vita in Riviera” che permette ai propri ospiti di godere di una giornata al mare in una spiaggia privata con terrazza e piscina idromassaggio e un'assistenza personalizzata da parte dei Beach Concierge. In apertura nel mese di maggio.

Grand Hotel Bristol | Via Aurelia Orientale 369 - 16035 Rapallo (Ge) | Tel 0185273313