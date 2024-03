Ristorante La Coldana a Lodi, decolla il progetto “Km 30” con menu super locale

Il Ristorante La Coldana di Lodi stringe un legame sempre più autentico con il territorio. Come? Attraverso il Progetto "Km 30", un viaggio gastronomico che tocca da vicino prodotti provenienti dal territorio lodigiano, il frutto esclusivo di aziende che operano entro un raggio di soli 30 chilometri. Il Ristorante La Coldana, stella Michelin 2024, persiste nel suo ruolo di promotore della sostenibilità e del legame con il territorio, mantenendo con fermezza la selezione di fornitori locali.

Ristorante La Coldana a Lodi

Questa precisa scelta, voluta fortemente dallo chef Alessandro Proietti Refrigeri, va oltre la mera transazione commerciale; è un legame profondo con gli artigiani produttori. Il ristorante visita personalmente le loro tenute, conosce le storie dietro ogni prodotto e offre ai suoi ospiti ingredienti tracciabili sin dalla loro origine. Questo approccio garantisce non solo la massima freschezza e autenticità dei piatti, ma riduce anche l'impatto ambientale derivante dal trasporto.

La Coldana: autenticità, dedizione, qualità e sostenibilità grazie ai fornitori

"L'80% delle materie prime che utilizziamo proviene direttamente dal cuore del nostro territorio. Questo progetto è una dichiarazione di dedizione alla nostra comunità e alla freschezza dei nostri piatti - afferma lo Chef Alessandro Proietti Refrigeri - Scegliere fornitori locali a Km 30 è una decisione consapevole, parte integrante della nostra missione di offrire un'esperienza gastronomica autentica. Conoscere la provenienza degli ingredienti è il nostro modo di garantire la qualità e il rispetto per l'ambiente, dimostrando che la sostenibilità può andare di pari passo con l'eccellenza culinaria."

Chef Alessandro Proietti Refrigeri del ristorante La Coldana a Lodi
La sala del ristorante La Coldana a Lodi
La Cantina del ristorante La Coldana a Lodi
Il dehor del ristorante La Coldana a Lodi

Ciascun fornitore de La Coldana contribuisce con la propria specializzazione alla creazione di un'esperienza culinaria unica. Il Piccolo Podere e Azienda Agricola Cielo e Terra forniscono frutta, verdura e prodotti agricoli di prima qualità. Carena Angelo e Tazzi Angelo curano la selezione di formaggi, mentre Salumificio Bertoletti offre salumi lodigiani di eccellenza. Macelleria Pagani è il riferimento per la carne, così come Pescheria Seafood Umberto l° e Parco Ittico Paradiso lo sono per il pesce. Molino Pagani fornisce le farine per i lavori di panificazione, mentre Giuseppe Colombo e Alberto Capra contribuiscono con specialità come l'anguilla e il piccione. Brewfist offre birre artigianali, L'Erbolario erbe e infusi, mentre le ceramiche per la presentazione dei piatti sono curate da Martina Geroni.

Foie gras d'anatra al Porto rosso de La Coldana
Tortelli al cinghiale e jus al tabacco de La Coldana
Risotto, pecorino romano, tre pepi e animelle glassate de La Coldana
Maialino al latte in tre servizi de La Coldana
Filetto di vitello, fondo al pepe verde e funghi champignon de La Coldana

Per condividere con il pubblico la bellezza e la diversità dei fornitori locali, La Coldana ha creato una mappa dettagliata che illustra la provenienza di ogni ingrediente servito sulle sue tavole. “Questa mappa, spiega lo chef Alessandro Proietti Refrigeri, non è solo un mero elenco di fornitori, ma una finestra aperta sulla ricchezza del territorio, invitando gli ospiti a scoprire la storia dietro ogni sapore”. La Coldana è un ristorante rinomato che ha recentemente ricevuto una Stella Michelin, riconoscimento del suo impegno costante nella creazione di piatti straordinari. Guidato dallo Chef Proietti Refrigeri, il ristorante offre una cucina di eccellenza caratterizzata dall'utilizzo di ingredienti di altissima qualità. Ogni piatto preparato presso La Coldana è il risultato di una cura artigianale e di una ricerca continua della perfezione, riflettendo l'impegno del team nel garantire un'esperienza culinaria indimenticabile per ogni ospite.

La Coldana

Via del costino - Cascina Coldana - 26900 Lodi

Tel 0371 431742