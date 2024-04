Mangiamo nel Ristorante Niko Romito al Bulgari Hotel di Tokyo

A volte le scelte da compiere sono difficili, spesso distorte da un labirinto di opzioni e possibilità. Ma chi varca la soglia del Bulgari Niko Romito a Tokyo si sottrae a questo destino. Una volta percorso l'elegantissimo corridoio “nero Bulgari” e guadagnato l'ingresso dell'ascensore, le alternative si riducono a un essenziale binomio: lo 0 del piano terra e il 40 del ristorante. In quell'istante, il viaggio sembra suggerire meno una scelta e più un inevitabile salita. L'ascensore diventa così portale verso un'esperienza nella quale il movimento verso l'alto si carica di aspettative, mentre il mondo esterno sfuma in un’eco lontano. Lasciata la frenesia di Tokyo al suolo, ciò che attende è un’atmosfera talmente stupenda da sembrare irreale.

La sala del Ristorante Niko Romito

Una stella Michelin in tempo record per il Bulgari Niko Romito

Aperto nell'aprile del 2023, il ristorante ha rapidamente scalato le vette della critica gastronomica, guadagnandosi la sua prima stella Michelin ad appena otto mesi dall'inaugurazione. Un traguardo che ha benedetto il team guidato (sul campo) da Mauro Alosio; scorza brianzola, è al fianco di Romito da oltre quattro anni, prima al Bulgari Hotel Milano e poi a Shanghai, fino ad arrivare a Tokyo, dove ha saputo interpretare e trasmettere la filosofia culinaria del “tristellato" chef abruzzese, riuscendo a conquistare il palato esigente della clientela giapponese e internazionale.

La vista su Tokyo dalla Terrazza Bulgari

Un riconoscimento che suggella la coerenza del progetto culinario di Niko Romito: esportare e reinterpretare la cucina italiana nel mondo, mantenendo un legame profondo con le radici e l'identità di questa tradizione, pur in un contesto assolutamente innovativo e contemporaneo.

Bulgari Niko Romito, a Tokyo riflessioni globali sull’autenticità a tavola

Qui la cucina diventa uno spazio di esplorazione glocal, dove, cioè, si intrecciano influenze globali e locali in un dibattito costante e senza vincitori. Uno stile di cucina che ci dimostra quanto i gusti non siano solo personali, ma anche il risultato di influenze culturali più ampie. Un piatto come lo spaghetto al pomodoro qui diventa un messaggio di appartenenza e connessione che supera confini e barriere di qualsiasi sorta.

Lo chef Niko Romito

Romito (e Aloisio) si impegna a sviluppare un codice della cucina italiana contemporanea capace di viaggiare senza compromessi, e lo fa arricchendo tutti i piatti con una elegante riflessione su come la grammatica del cibo possa essere personale e universale allo stesso tempo. Una visione che trasforma ogni preparazione in un gesto che esalta la qualità degli ingredienti e resiste alla standardizzazione dei sapori globalizzati.

Quando il cibo diventa comunicazione: l'arte culinaria secondo Romito

Nell’ottica di Romito, cucinare diventa un atto di inclusione e dialogo, una dimostrazione che il cibo può unire le persone non solo a tavola ma anche nelle idee. A Tokyo, insomma, troviamo un ristorante che non è solo un luogo dove mangiare, ma un laboratorio dove si formano nuove identità collettive, dove ogni percorso propone una nuova visione di cosa significhi mangiare insieme, oggi.

Il menu di Bulgari Niko Romito: cucina italiana che guarda il mondo negli occhi

Il menu à la carte spazza via ogni confine tra la cucina classica italiana e quel toccasana di modernità internazionale. Lasciando parlare gli ingredienti di alta qualità, ogni portata alterna spinte sagaci alla modernità più confortevole con una disinvoltura che solo un ristorante di questo calibro può permettersi.

Spaghettoni, gamberi, burro alle acciughe e dragoncello 1/7 Tagliata di filetto di wagyu al rosmarino del Ristorante Niko Romito al Bulgari Hotel di Tokyo 2/7 Uovo in camicia, crema di cavolfiore e caviale kristal del Ristorante Niko Romito al Bulgari Hotel di Tokyo 3/7 Pesce Kue con salsa alle mandorle, caviale Kristal e limone del Ristorante Niko Romito al Bulgari Hotel di Tokyo 4/7 L‘assoluto vegetale di Niko Romito al Ristorante Niko Romito al Bulgari Hotel di Tokyo 5/7 La lasagna tradizionale del Ristorante Niko Romito al Bulgari Hotel di Tokyo 6/7 Funghi, nocciole e Parmigiano Reggiano del Ristorante Niko Romito al Bulgari Hotel di Tokyo 7/7 Previous Next

Nel repertorio degli antipasti, il vitello tonnato si presenta con una freschezza che rivisita il classico con leggerezza, mentre la ventresca di tonno, servita con una croccante insalata di finocchi e agrumi, fa dell'equilibrio il suo punto di forza. Non da meno, il gambero botanebi (una versione xxl dei comuni gamberi del mar giapponese) al vapore che ha il merito di scardinare un altro tabù: quello che vorrebbe il peperoncino fuori dalle cucine di concetto.

Tra i primi, grandi classici: spaghetti alle vongole arricchiti dalla bottarga di tonno e dalla maggiorana e, per chi cerca un tocco di comfort, gli anelli di pasta all’uovo sono un connubio di bietole e ricotta che si sposa perfettamente con la robiola. I secondi piatti non sono da meno: la cotoletta di vitello alla Milanese fa del croccante la sua firma, mentre la tagliata di Wagyu al rosmarino esalta la qualità della carne con un minimalismo adatto ai grandi protagonisti.

La traiettoria di successi dello chef Mauro Aloisio: dalle Alpi a Tokyo

Mauro Aloisio, nato a Milano, ha tracciato la sua strada in cucina partendo dall'Istituto San Pellegrino, per poi affinare il suo mestiere tra le montagne svizzere al Badrutt's Palace Hotel di Saint Moritz. Dopo cinque anni di esperienza, il richiamo di Milano lo ha visto emergere nelle cucine di alcuni tra i locali più raffinati della città, tra cui il Bulgari Hotel, l'Armani/Nobu e il VUN al Park Hyatt.

L‘executive chef de Ristorante Niko Romito al Bulgari Hotel di Tokyo, Mauro Aloisio

L'esperienza si è poi allargata oltre i confini italiani, toccando il cuore della Svizzera a Il Lago del Four Seasons Hotel di Ginevra, prima di intraprendere un'avventura che lo avrebbe portato lontano, a Shanghai, alla guida de Il Ristorante - Niko Romito. Qui, sotto la sua direzione, il locale ha ottenuto una stella Michelin. La svolta nella sua carriera si è concretizzata ancor prima di Shanghai, quando Aloisio ha deciso di affiancare Niko Romito nella sua Accademia in Abruzzo. Qui, immerso nelle fondamenta della cucina italiana moderna, ha assorbito la visione e la filosofia di Romito, imparando a esaltare la semplicità e la purezza dei sapori, pilastri di una cucina che, pur radicata nella tradizione, guarda al futuro.

Bulgari Niko Romito Tokyo

2, 2-1Yaesu, Chuo City, Tokyo 104-0028, Giappone

Tel +81 3-6262-6624