Aqua Dome, una vacanza di benessere e relax per tutte le età

C'è qualcosa in Aqua Dome che non è immediato, ma ha bisogno di essere compreso. Il resort termale immerso nella natura dell'Ötztal, in Tirolo, sta festeggiando il suo ventesimo anno di attività, dopo essere stato oggetto nel 2023 di alcuni importanti interventi mirati, che hanno contribuito oltremodo a dargli un respiro ancor più internazionale. Le sue dimensioni possono in un primo momento spaventare l'avventore, così come la variegata natura dei suoi ospiti. Basterà poco, giusto il tempo di entrare in confidenza con la struttura, per comprendere, invece, come tutto si muova in perfetto equilibrio. Un equilibrio che rende Aqua Dome la destinazione ideale sia per il viaggiatore alla ricerca di momento di totale relax sia per famiglie con bambini, che devono per forza di cose trovare un mix tra riposo e divertimento, soprattutto per i più piccoli.

Aqua Dome, in sostanza, sembra muoversi in costante equilibrio tra cose all'apparenza distanti, ma nei fatti molto affini. Già la struttura in sé ne è la dimostrazione. All'esterno si erge maestosa la natura dell'Ötztal, terra che ha molto da offrire a chi decide di farle visita. In inverno, paradiso dello sci e di chi, oltre alla neve, cerca anche il divertimento. Nella stagione calda, culla di chilometri e chilometri di sentieri immersi nella natura, ma anche di percorsi perfetti per biciclette ed e-bike. Con questa natura Aqua Dome dialoga costantemente anche all'interno. Lo fa attraverso i materiali che caratterizzano le sue camere, dove domina il legno, ma anche attraverso le vetrate dell'area dedicata alla ristorazione. La vista cambia a seconda della stagione, ma dà sempre l'impressione di poter toccare le montagne con un dito.

In bici nella natura dell'Oztal

Il tutto nonostante una vocazione moderna. Oltre al fatto che il resort sia di recente costruzione (come dicevamo, festeggia nel 2024 i suoi vent'anni), la sua impostazione è tutt'altro che alpina, soprattutto nella parte termale. Percorrendo il lungo corridio che divide l'hotel della Spa ci si trova catapultati in una sorta di astronave del benessere, con le iconiche piscine all'aperto su tre livelli e la piscina interna con le sue vetrate. Modernità e natura che si fondono alla perfezione e che contribuiscono alla costante sensazione di benessere che pervade corpo e mente e che è il vero punto di forza di Aqua Dome.

Coppie e famiglie: c'è un'Aqua Dome per tutti

Continuando sulla linea dell'equilibrio, Aqua Dome è in grado di accontentare due mondi apparentemente distanti, quello delle coppie e quello delle famiglie con bambini. D'altrone, gli spazi sono particolarmente ampi. La struttura ospita dodici piscine interne ed esterne, tutte con acqua termale proveniente da 1.865 metri di profondità. Alle piscine si aggiunge poi un universo fatto di saune e spazi dedicati al benessere. Insomma, un panorama che sembra ideale soprattutto per una vacanza di coppia. Senza dubbio, ma non solo. L'attenzione ai bambini è massima, con aree pensate specificamente per loro e con un supporto alle famiglie costante. Il risultato? Chi è in cerca di benessere non deve temere e chi è in vacanza con i propri figli nemmeno: c'è spazio per tutti. Le piscine, che sono aperte anche a clienti esterni alla struttura che pagano un accesso giornaliero, restano aperte anche in orario serale. Impagabile la sensazione di godersi l'aqua calda da 34 a 36°C quando fuori le temperature si abbassano, magari con la luna che illumina le montagne e che il silenzio che le Alpi sanno regalare.

Spazi dedicati ai bambini da Aqua Dome
La piscina interna di Aqua Dome
Relax da Aqua Dome

In esclusiva per gli ospiti, poi, c'è la Spa 3000. Si tratta di un'area che si sviluppa su due piani, per un totale di 2.000 metri quadrati, interamente dedicata al benessere, con saune, spazi per i trattamenti, vasche e spazi in cui semplicemente rilassarsi godendo della natura che circonda l'Aqua Dome. C'è, per esempio, la Moosgumpe, il luogo perfetto per rilassarsi dopo una sauna bollente: pareti rivestite di muschio naturale e morbidi letti di relax intorno a una vasca calda di 34°C. C'è, ancora, il bagno minerale, dove godersi la cerimonia con gettata di vapore e peeling. Ci sono, vera e propria chicca, i Längenfelder Badl’n. Lì sentirete sulla vostra pelle i getti massaggianti, vi rilasserete nell’acqua termale della Valle Ötztal a 36° e vi goderete la vista affascinante sulla valle.

I Längenfelder Badl’n di Aqua Dome con vista sulle montagne

Bar e ristorante: spazi rinnovati e internazionali

Una volta lasciato l'accappatoio, vostro principale compagno di viaggio, e indossati i vestiti, potrete godervi anche la parte culinaria di Aqua Dome. Gli spazi sono stati recentemente rinnovati e hanno permesso di alzare ulteriormente il livello del comfort. Sia la zona bar sia la zona ristorante hanno, infatti, un respiro internazionale, quasi insolito in contesti montani di questo tipo, ma piacevole e accogliente. Pregevole la zona del nuovo bancone, che dà proprio l'idea del bar urbano, vibrante e moderno, e l'offerta di cocktail e, soprattutto, di gin, con oltre cento etichette.

Il bar di Aqua Dome
Ristorante con vista da Aqua Dome
Dettagli di una camera da Aqua Dome
Immersi nella natura da Aqua Dome

Il ristorante, pochi passi più in là, viene utilizzato sia per le colazioni sia per le cene. Il restyling di cui è stato oggetto ha regalato agli ospiti cinque diverse aree, tutte diverse tra loro per stile, arredamento e colori. Colazione con un'offerta ampia, soprattutto salata, con la possibilità di farsi preparare sul momento frittate, uova strapazzate e simili con i condimenti desiderati, oltre a una postazione dedicata ai pancake. Interessante la proposta legata ai succhi, variegata e curata. A cena, servizio misto, con una parte a buffet, per antipasti, insalate, contorni e primi piatti, e una parte servita al tavolo, con solitamente tre opzioni per la portata principale. Da apprezzare l'attenzione per i prodotti locali, con la collaborazione con produttori del territorio che porta in tavola eccellenze come il miele di Gries, il formaggio di capra di Huben e la trota fario di Längenfeld. La cucina in sé è molto orientata ai gusti e alle abitudini della clientela tedesca e forse questo è l'unico aspetto su cui lavorare per alzare ulteriormente il livello di una proposta comunque valida e per strizzare così maggiormente l'occhio al viaggiatore italiano.

