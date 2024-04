Grand Hotel Victoria, lusso elegante sulle rive del lago di Como

Please sit back, relax and enjoy your flight. Una frase che da tradizione anticipa un volo e che, di conseguenza, porta con sé quella sensazione di relax tipica di una vacanza, lontani dalla routine e dalle quotidiane preoccupazioni. Una sensazione che avvolge immediatamente anche il fortunato viaggiatore che ha deciso di passare qualche giorno al Grand Hotel Victoria di Menaggio. È la tranquillità, infatti, la cifra dell'esperienza che è in grado di offrire il cinque stelle lusso di Menaggio, sul lago di Como, uno dei gioielli nel catalogo di R Collection.

Il Grand Hotel Victoria di Menaggio

Grand Hotel Victoria, un gioiello sul lago di Como

Il lusso, ormai è chiaro a tutti, non è più, ammesso che lo sia mai stato, figlio dell'ostentazione, ma, al contrario, della sobrietà. Un dettame che al Grand Hotel Victoria hanno recepito al meglio. Impossibile fare altrimenti, d'altronde, con una clientela in gran parte internazionale, abituata a badare più alla sostanza che alla forma. Il risultato è un albergo che mostra tutte le sue cinque stelle (lusso) in un'offerta di altissimo livello e attraverso un personale attento, presente, ma mai eccessivamente invadente.

Il Grand Hotel Victoria visto dall'alto

Il resto, poi, lo fa il luogo. All'esterno, basta attraversare la strada, ci si trova in riva al lago di Como. Di fronte, lo spettacolo di Varenna e lo sfondo delle montagne. E ancora, Punta Spartivento, ultima propaggine di Bellagio. All'interno, un mix perfetto tra storia e design, tra antico e moderno. L'hotel si trova, infatti, all'interno di un palazzo storico, rinnovato, ma senza snaturarne la struttura originaria. Nella lounge sono stati mantenuti lampadari originali che, insieme a un quadro antico, contribuiscono a dare un tocco di classicità, senza dimenticare l’eleganza degli antichi camini, oggi funzionanti a vapore. A questo si aggiungono gli stucchi d’epoca, ancora più evidenziati dalla ritinteggiatura dei soffitti di un sobrio color grigio. La scala storica, rigorosamente conservata, contribuisce ad aumentare il fascino dell’ambiente. Qua e là, però, fa capolino la modernità, sotto forma di arredi e dettagli di design.

La Villa e il Palazzo: due facce della stessa medaglia

La parte storica, chiamata la Villa, ospita il bar, la lobby, la sala colazioni, la reception e 34 camere e suite. Non è, però, l'unica struttura a comporre il Grand Hotel Victoria. C'è, infatti, anche il Palazzo, realizzato sull’impianto architettonico di un antico convento e frutto di due anni e mezzo di ristrutturazioni e ampliamenti. La struttura, ricostruita interamente, si compone di due piani interrati dove si trovano i parcheggi con 90 posti auto che già comprendono alcune colonnine di ricarica elettrica. Al piano terra del palazzo l’area piscina, la palestra, la Spa e il secondo ristorante dell’hotel. Sono tre i piani invece occupati dalle camere. A unire le due anime dell'albergo, un tunnel di vetrate.

Suite con vista al Grand Hotel Victoria
Dettagli di una stanza del Grand Hotel Victoria
Un ampio terrazzo del Palazzo al Grand Hotel Victoria

Che sia Villa o Palazzo, le camere hanno tutte uno stile molto simile. Alle 34 già citate, se ne aggiungono 47 nell'ex convento. Tutte hanno come caratteristica principale l'estrema comodità dei letti. Grande attenzione alla tecnologia, con un sistema di domotica che permette di gestire l'illuminazione in base alle proprie esigenze e ai diversi momenti della giornata. Le stanze del Palazzo possono contare su balconi più ampi, mentre quelle della Villa, che affacciano sul lago, garantiscono una vista senza pari.

La Erre Spa, benessere a 360°

Tranquillità chiama benessere, benessere chiama Spa. E anche in questo caso il Grand Hotel Victoria non si fa trovare impreparato. A disposizione degli ospiti, ma anche degli esterni che possono acquistare ingressi giornalieri, c'è la Erre Spa, una delle più grandi di tutto il lago di Como. Nei 1.200 metri quadrati dedicati al benessere, la proposta è più che mai ampia: sauna soft, sauna finlandese, percorso kneipp, bagno mediterraneo con umidità del 68%, bagno umido con umidità del 90%. E ancora, bagno turco, una piscina di venti metri completamente riscaldata ed attrezzata per aromaterapia e cromoterapia e una variegata offerta di trattamenti specifici. Imperdibile, inoltre, la Sala Relax Fuoco, un ambiente particolarissimo, con un camino a vapore centrale illuminato da un effetto fiamma e con il rumore del legno che brucia. Il Tunnel dei Promessi Sposi - illustrato da episodi del romanzo manzoniano realizzati a mano da un artista che lavora per Wall&Deco - permette di accedere direttamente all’area Spa dalle camere della Villa Storica, senza utilizzare il tunnel di collegamento esterno.

La piscina esterna del Grand Hotel Victoria
La piscina interna riscaldata del Grand Hotel Victoria
Una sauna nella Spa del Grand Hotel Victoria
La Sala Relax Fuoco del Grand Hotel Victoria

La proposta food&drink del Grand Hotel Victoria di Menaggio

Il richiamo ai Promessi Sposi fa capolino un po' dappertutto. Le sale meeting, per esempio, portano nomi di personaggi manzoniani, dispongono di video a ottanta pollici e hanno una capienza rispettivamente di 60 e 80 posti nel rispetto della normativa vigente, ma nella sala Promessi Sposi (formata dalle sale Renzo e Lucia) unite si può arrivare a una capienza di 110 posti. Il romanzo compare anche al bar, che si chiama, appunto, Bar Manzoni: un classico American Bar, aperto dalle dieci del mattino a mezzanotte e oltre. Uno spazio molto elegante, che si sviluppa attorno al bancone centrale e i cui dettagli oro, alternati ai divanetti grigi, fotografano a pieno lo stile dell'albergo, quell'incontro perfetto tra antico e moderno di cui vi abbiamo già parlato.

E i ristoranti? Sono due. C'è il Ristorante Lago, aperto tutto il giorno dalle sette del mattino per il servizio di prima colazione fino al dopo cena. Può contare su una moderna cantina a vista, uno spazio dedicato allo show cooking e su una veranda per la stagione estiva. Il suo punto di forza è, senza dubbio, la vista: attraverso le vetrate o, nei mesi caldi, stando all'aperto sembra di poter abbracciare con gli occhi tutto il lago, che è proprio lì a due passi e fa da compagno di pasto.

La cantina a vista del Ristorante Lago
Il Bar Manzoni
Il Ristorante Lago

C'è, infine, il Ristorante 1827, nuova apertura del 2024, un fine dining aperto nelle ore serali. Si tratta di uno spazio caratterizzato da un concept progettuale che richiama gli aspetti peculiari dell’arredamento italiano: i tavoli sono divisi tra loro da cortine di catenelle in metallo e le luci si accendono solo sulle postazioni occupate. La cantina all’interno del ristorante, con più di quattrocento etichette, è completamente climatizzata e a disposizione degli ospiti ci sono tre menu degustazione da cinque portate.

Grand Hotel Victoria

Viale Benedetto Castelli 9 - 22017 Menaggio CO

Tel 034432003