Alto Adige: un tripudio di colori e sapori per “Malghe in fiore”

La primavera in Alto Adige è un'esplosione di colori e profumi. I prati si ricoprono di un manto verde smeraldo, i fiori sbocciano in mille sfumature, e l'aria si riempie del fresco profumo di montagna. È in questo scenario incantevole che si svolge Malghe in fiore, un evento imperdibile per gli amanti della natura e della gastronomia. Dall'11 maggio al 1 giugno, questa manifestazione porta alla scoperta delle meraviglie dell'Area vacanze sci & Malghe Rio Pusteria caratterizzata da paesaggi montani mozzafiato e una ricca tradizione gastronomica e culturale, dove intraprendere numerose attività a contatto con la natura, in tutte le sue sfaccettature.

Malghe in fiore: un'esplosione di colori e sapori in Alto Adige

Durante Malghe in Fiore, i visitatori possono partecipare a escursioni, passeggiate panoramiche, attività in e-bike, sessioni di yoga in alta quota e visite ai masi e alle malghe, godendo di un'opportunità unica per immergersi nella bellezza del territorio.

Malghe in fiore: un viaggio di primavera tra le meraviglie dell'Alto Adige

Malghe in Fiore invita a esplorare la bellezza primaverile delle Dolomiti attraverso una serie di attività guidate. Si parte da domenica con un'avventura adrenalinica in e-bike per un tour guidato tra i suggestivi meleti e vigneti, dove gli ospiti possono esplorare una natura incontaminata e ammirare panorami mozzafiato come quelli di Naz, Sciaves e Novacella, immergendosi ed esplorando i numerosi sentieri del territorio. Il lunedì si assaporano i bagni nel bosco presso la suggestiva cascata di Vandoies di Sopra, un percorso che offre l'opportunità di godere della tranquillità del paesaggio naturale e di rinvigorirsi grazie al potere dell'acqua. Sempre di lunedì è prevista un'escursione guidata sul tema delle erbe a Naz con un esperto erborista certificato che introduce gli ospiti ad apprendere informazioni e consigli interessanti sulle erbe locali e i loro benefici.

Malghe in fiore: trekking, yoga e degustazioni tra le Dolomiti

Il martedì all'Alpe di Rodengo e Luson per una passeggiata consapevole con un delizioso e genuino pranzo in malga, un momento di relax per apprezzare la bellezza dei boschi e la vista panoramica sulle montagne circostanti assaporando i prodotti gastronomici dell'Alto Adige. Il mercoledì è in programma una camminata mattutina con colazione al rifugio Lago di Pausa alla montagna di Terento, con 900 metri di dislivello. Giovedì un'escursione primaverile che inizia alla stazione della cabinovia Gitschberg a Maranza da cui si imbocca il sentiero delle baite fino alla cima Kleingitsch a 2262 metri di altitudine per proseguire nella Valle d'Altafossa e al sentiero Kneipp per sperimentare i benefici della terapia con acqua fredda in mezzo alla natura. Venerdì, la visita ai meleti di Naz permette agli ospiti di degustare le deliziose mele locali e di coglierne il significato simbolico. Il sabato, come culmine dell'esperienza di Malghe in Fiore, è prevista una lezione speciale di Mountain Glow Yoga sul monte Gitschberg, consentendo agli ospiti di godere della spettacolare vista e della tranquillità della montagna con una lezione di yoga molto speciale.

Malghe in fiore: non solo malghe e rifugi

All'interno del vasto territorio dell'Area vacanze sci & Malghe Rio Pusteria, oltre ai rifugi e alle malghe coinvolti nell'evento, vi sono altri luoghi che meritano una visita, tra questi in particolare: il rifugio Wieserhütte nella Valle di Altafossa o il maso Unteregger a Valles, due realtà autentiche che offrono esperienze immersive nella bellezza naturale dell'Alto Adige. Wieserhütte, situato a 1.800 metri nella pittoresca Valle di Altafossa, accoglie gli ospiti con la sua rustica atmosfera alpina ed è accessibile da Maranza a piedi o in e-bike; Wieserhütte offre una pausa ristoratrice per gli amanti della natura e della quiete con la possibilità di vedere da vicino mucche e cavalli al pascolo. Le escursioni attraverso Valle di Altafossa e verso le vette circostanti partono direttamente dal rifugio, offrendo panorami mozzafiato. Con 70 posti a sedere, in un ambiente rustico e con una terrazza panoramica, vengono proposte specialità gastronomiche dell'Alto Adige con un'ampia scelta di canederli preparati con ingredienti freschi, tra cui i formaggi prodotti direttamente nel caseificio del rifugio Wieserhütte.

Scopri l'Alto Adige in primavera con Malghe in fiore

Qui è possibile anche fermarsi per dormire: la struttura offre tre camere per 2-3 persone e un dormitorio comune per un massimo di 16 posti, ideale per gli escursionisti che desiderano iniziare le loro escursioni alle prime ore del mattino. Il maso Unteregger è invece a 1.200 metri di altitudine a Valles, e rappresenta una vera e propria oasi di genuinità e tradizione. Qui le 160 capre allevate da Richard e Manuel Zingerle si nutrono di erba medica e fieno naturale ad alto contenuto proteico, garantendo così un latte fresco di altissima qualità, che viene trasformato in pregiato formaggio. L'azienda familiare adotta un approccio sostenibile, seguendo il motto «Non sprecare nulla di ciò che la natura ci offre». Il siero di latte, un sottoprodotto del maso considerato da millenni un elisir naturale di bellezza e benessere, viene infatti impiegato per la produzione di cosmetici naturali, dimostrando un impegno concreto nella riduzione degli sprechi e nella realizzazione di prodotti per il corpo rispettosi dell'ambiente. Entrambe le realtà incarnano lo spirito autentico dell'Alto Adige, puntando sulla qualità e il rispetto per l'ambiente, offrendo agli ospiti un'opportunità unica di scoprire la bellezza e l'autenticità delle Dolomiti.