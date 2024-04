L'espressione del Made in Italy al Veraclub Sharm, tra relax e avventura

Affacciato sul Mar Rosso, lungo la splendida costa di Sharm El-Sheikh, il Veraclub Sharm è operativo da qualche giorno anche per i turisti italiani di Veratour. A 18 km dall’aeroporto, il villaggio è grande il giusto, non eccessivamente dispersivo ma pronto a rispondere ad ogni esigenza. Il colore bianco delle casette contrasta magicamente con l’azzurro dell’acqua del mare e delle piscine su cui si affacciano le stanze e con il verde dei giardini curati in ogni minimo dettaglio.

Veraclub Sharm

La formula “All inclusive” comprende la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet presso il ristorante principale “Shahrazad”; una cena libanese al ristorante “Basha” e il menu pizza, tutti i giorni presso il “Siesta Bar”. Durante il giorno gli ospiti possono gustare snack dolci e salati presso il bar centrale “Panorama Bar”. Le bevande sono incluse durante i pasti, ma non solo: drink analcolici e alcolici sono inclusi durante tutto il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar. La cucina è la vera rappresentazione del Made in Italy, presidiata o supervisionata dagli chef Veratour: nell’ampio buffet del ristorante principale si trova sempre l'angolo dei primi, con i più famosi piatti della tradizione culinaria italiana preparati rigorosamente sul momento.

A Sharm El-Sheikh: relax e avventura al Veraclub Sharm

Curate in ogni minimo dettaglio, le 158 camere sono completamente rinnovate, suddivise principalmente in Garden con giardino, Pool vicino alla piscina e Sea View con vista panoramica sul mare. Sono tutte dotate di balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale e/o letti separati, tv, telefono, bollitore per tè e caffè, minifrigo e cassetta di sicurezza. Per chi viaggia in famiglia, sono disponibili le ampie camere Family Garden View con due camere separate e doppi servizi privati, tutte posizionate al primo piano. La spiaggia è incredibile e si compone di diverse calette attrezzati di ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Una caletta è particolarmente adatta alle famiglie con bambini, mentre due passerelle consentono l’accesso al mare aperto per ammirare la barriera corallina unica di questi mari. Le piscine sono due (una ideale per i bambini e una climatizzata per i mesi invernali), anche queste attrezzate, con teli mare a disposizione.

L'esterno del Veraclub Sharm 1/6 La piscina del Veraclub Sharm 2/6 Il ristorante del Veraclub Sharm (foto: www.veratour.it) 3/6 Una camera del Veraclub Sharm (foto: www.veratour.it) 4/6 Il bar esterno del Veraclub Sharm (foto: www.veratour.it) 5/6 Una caletta privata del Veraclub Sharm 6/6

L’animazione è garantita dal marchio Veratour e propone quotidianamente giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali, ospitati nel grande teatro centrale. L’area Superminiclub è dedicata ai bambini di 3-11 anni ed è allestita con una casetta di legno climatizzata e un’area giochi all’aperto. Dai 6 anni, i piccoli ospiti possono praticare calcetto, tennis, beach volley, bocce e ping-pong. Molto particolare, l’orto di verdura al centro del villaggio, che viene curato anche grazie alle attività dei più piccoli, accompagnati dagli animatori. Sono ancora tanti i servizi del Veraclub Sharm. A pagamento, si possono organizzare attività con il centro diving e l’ apnea centre.

All’interno del villaggio è presente un minimarket, una sala conferenze (capacità massima 250 persone), una Spa con piscina e alcuni negozi di souvenirs, tatuatore incluso. Il wi-fi è garantito nelle aree comuni. Ovviamente, l’Equipe Veraclub è sempre a disposizione degli ospiti, anche per organizzare escursioni facoltative a pagamento per esempio: Glass Boat, City Tour, Luxor, Il Cairo, Moto nel Deserto, Parco marino di Ras Mohammed, Sottomarino, Blue Hole. Per un’occasione speciale? È possibile riservare il gazebo in una caletta riparata e attrezzata: 15 euro l’ora in bassa stagione, 25 in estate; 35 euro la coppia per la colazione e 80 euro per due persone per la cena.

Veraclub Sharm, da 960 fino a 1.350 (in alta stagione) a persona, 7 notti compreso volo, formula all inclusive. Promozione speciale miniquota attiva tutto l'anno: importo forfettario dai 220 ai 350 euro un bambino al di sotto di 11 anni, con due adulti paganti.

Locacalità Sharm El-Sheikh