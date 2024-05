Due 5 stelle, tre ristoranti: eccellenza gastronomica da scoprire nel Chianti

Due hotel 5 stelle, tre ristoranti e un'unica missione, quella di offrire un'esperienza gastronomica d'eccellenza. Siamo in Toscana, nel Chianti Classico, e stiamo parlando dei ristoranti La Colonna, Il Visibilio e Osteria Il Tuscanico. Il primo si trova all'interno dell'Hotel Le Fontanelle, mentre gli alti due al The Club House. Scopriamo la loro proposta.

Il Visibilio

La Colonna, il ristorante dell'Hotel Le Fontanelle

Situato nel lussuoso Hotel Le Fontanelle 5 stelle, il ristorante La Colonna è un autentico gioiello gastronomico che celebra l’eccellenza della cucina italiana in un contesto contemporaneo, offrendo un’avventura gastronomica indimenticabile. Sotto la guida del resident chef Francesco Ferrettini, il ristorante rappresenta un omaggio alla qualità della materia prima e alla creatività senza confini. Immerso in un’atmosfera elegante e sobria, il locale è impreziosito dalla presenza di un’antica colonna in pietra al centro della sala, mentre le ampie vetrate offrono una vista mozzafiato sul paesaggio circostante. Durante il periodo estivo, la Terrazza Belvedere del ristorante regala emozioni uniche, permettendo agli ospiti di gustare la cucina sotto un cielo stellato e tra i vigneti del Chianti Classico. La cucina del ristorante si distingue per la sua fantasia e originalità, pur rispettando la tradizione italiana.

Il resident chef Ferrettini, con le sue radici toscane e la sua consolidata esperienza in rinomati ristoranti della regione porta avanti una filosofia culinaria basata sull’eccellenza delle materie prime e sull’audacia nell’abbinare sapori e ingredienti. Ogni piatto è un’opera d’arte, dove gli accostamenti apparentemente inconsueti si trasformano in vere e proprie sinfonie di gusto conferendo una sensazione di contemporaneità e raffinatezza.

Il nuovo menu offre un viaggio attraverso i profumi della Toscana, reinterpretati in chiave moderna e sorprendente. Si inizia con Carpaccio di Chianina con Ostriche e Rucola Wasabi, seguito da Pappardelle Ripiene di Fagiano e Radici. Tra i piatti principali, spicca il Rombo in Argilla con Beurre Blanc e Asparagi, la Selezione di Formaggi e la reinterpretazione del dessert Fragole e Panna che chiude in bellezza questo percorso culinario. Durante la bella stagione gli ospiti possono pranzare con una proposta di menu più smart e light, a bordo piscina presso Al Fresco Pool Bar, per godersi più da vicino il paesaggio, il clima e l’atmosfera del Chianti Classico.

Il Visibilio, una Stella Michelin nel Chianti

Nel recente hotel The Club House 5 stelle L trovano posto ben due ristoranti: il fine dining Il Visibilio e Osteria Il Tuscanico, guidati entrambi dall’executive chef Daniele Canella. Il Visibilio insignito della Stella Michelin, rappresenta il vertice dell’alta scuola italiana di cucina, dove la tradizione si unisce all’innovazione per creare un’esperienza unica nel suo genere. Qui il concetto di degustazione si trasforma in un viaggio sensoriale al buio, dove gli ingredienti di stagione si fondono con l’estro creativo dello chef per creare piatti dall’identità unica e dal sapore inconfondibile. Il menu si evolve costantemente in base alla disponibilità delle migliori materie prime e alle esigenze degli ospiti, offrendo un itinerario gastronomico in continua evoluzione che sorprende. Tra le proposte che catturano l’attenzione vi è la reinterpretazione di Ribollita e Ricci di Mare, Sedano Rapa e Caviale, Bottone di Cinghiale e il dessert Rinascita. Il Visibilio sorprende non solo per la cucina, ma propone un servizio elegante e dinamico, riflettendo il contesto di lusso dell’hotel The Club House.

Osteria Il Tuscanico rappresenta un inno alla tradizione della cucina toscana, inserita armoniosamente nello spirito della proprietà e con un servizio più informale che richiama i sapori e le visioni di una Toscana senza tempo. La carta presenta sei piatti per categoria, due tipicamente toscani, quattro italiani e una proposta vegetariana legata al benessere; un tipo di cucina di grande versatilità per soddisfare ogni richiesta da parte degli ospiti e uno stile elegante curato nei dettagli. Il menu di Osteria Il Tuscanico propone piatti della tradizione, tra cui Pici Cacio e Pepe, Zuppa di Lenticchie e Cavolo Nero, Antico Peposo e la classica Bistecca alla Fiorentina.

Il successo dei due ristoranti è da attribuire all’executive chef Daniele Canella, toscano di nascita.Canella ha iniziato il suo percorso culinario sin da giovane presso l’hotel Mauritiusa Forte dei Marmi, per poi consolidare la sua esperienza in vari ristoranti a Roma, Edimburgo e Venezia. Arricchito dal bagaglio di esperienze e conoscenze, nel 2010 Canella è approdato a Hotel Le Fontanelle con il ruolo di Executive Chef del ristorante La Colonna e dal 2022 è diventato il punto di riferimento dei due ristoranti dell’hotel The Club House, Il Visibilio e Osteria Il Tuscanico, dove ha intrapreso con successo una nuova e stimolante sfida culinaria di avanguardia.

Hotel Le Fontanelle

SP 408 km 14.7 53019 Pianella SI

Tel 057735751

The Club House

SP 9 di Pievasciata 32 - 53019 Castelnuovo Berardenga SI

Tel 0577357501