Un piatto che è un... Buon Ricordo: tre ristoranti sul lago di Como

Nel cuore del suggestivo lago di Como, tre ristoranti, facenti parte dell'Unione ristoranti del buon ricordo, emergono come autentici custodi della tradizione culinaria locale, offrendo esperienze gastronomiche indimenticabili. Il Ristorante Salice Blu a Bellagio, gestito con passione dalla famiglia Gandola dal lontano 1973, è celebre per il suo Risotto ai fiori di zucchina e tartufo di Bellagio. Al Ristorante La Baia a Cremia, il Persicotto è la stella indiscussa, portando avanti una tradizione culinaria ricercata dal 1994.

Infine, l'Osteria La Lanterna a Cressogno offre una visione creativa della cucina lariana, con piatti come l'Insalatona piccolo mondo antico, che fonde sapori tradizionali con un tocco di originalità. In ogni locale, la passione per la cucina di qualità e l'amore per le materie prime stagionali si riflettono in ogni piatto, creando vere e proprie esperienze culinarie da ricordare.

I ristoranti del Buon Ricordo sul Lago di Como

Ristorante Salice Blu

Il Salice Blu è un piccolo ristorante familiare nella perla del lago di Como. Bellagio certo aiuta, ma chef Luigi Gandola insieme alla moglie Camilla rendono il loro locale un punto di riferimento per l’ospitalità e la buona cucina sia a livello italiano che internazionale.

Una tappa per la ristorazione dal lontano 1973, quando Mino e Flora Gandola fecero accomodare i primi clienti. Il menu di chef Luigi, così come le proposte di caccia al tartufo, scuola di cucina e degustazione di vini, sono la testimonianza del legame con il territorio lariano e la mission di affermarsi come experience restaurant. La specialità del Buon Ricordo: Risotto ai fiori di zucchina e tartufo.

Ristorante Salice Blu | Via per Lecco 33 | 22021 Bellagio (Co) | Tel 031 950535

Ristorante La Baia

Grazie alla sua cucina ricercata, ai suoi tavoli collocati proprio in riva al lago e ad un servizio curato e attento. Il Ristorante La Baia, divenuto famoso per la ricetta storica del Persicotto, conquista chi è alla ricerca un ristorante elegante e raffinato sul Lago di Como. Dal 1994 è gestito dalla famiglia Castelnovo, che lo ha fatto diventare il punto di riferimento per la cucina di qualità nell’Alto Lago.

Un'offerta riconosciuta in tutto il territorio, che prosegue oggi con le nuove generazioni. L'elemento che accomuna e caratterizza il team è il profondo amore per la professione. La cucina della Baia è una sintesi equilibrata tra il patrimonio culinario della tradizione italiana e della cucina lariana. La specialità del Buon Ricordo: Persicotto.

Ristorante La Baia | Frazione San Vito 356 | Cremia (Co) | Tel. 0344 86294

Osteria La Lanterna

L’Osteria La Lanterna è un piccolo e incantevole locale sulle sponde del lago Ceresio, nel Piccolo Mondo Antico poco distante dal confine svizzero. Un accogliente ristorante gestito dalla chef Pamela Paredi. Si potranno gustare originali piatti con accostamenti tradizionali ma, allo stesso tempo, speciali, con un tocco di originalità che solo Pamela può dare.

Importantissime sono per lei la qualità e la stagionalità delle materie prime, per questo il menu cambia spesso in base al periodo dell’anno.Ad accompagnare i piatti, è possibile scegliere tra una vasta scelta di vini: appassionata del buon mangiare e del buon bere, Pamela è attenta ad avere sempre una cantina ben fornita per poter consigliare il miglior vino in abbinamento. La specialità del Buon Ricordo: Insalatona piccolo mondo antico.

Osteria La Lanterna | Via G. Finali 1 | Cressogno (Co) | Tel 0344 69014