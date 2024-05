Insalatona Piccolo Mondo Antico dell'Osteria La Lanterna

Insalatona Piccolo Mondo Antico

Insalatona Piccolo Mondo Antico.

Ricetta creata dalla chef Pamela Paredi dell'Osteria La Lanterna a Cressogno (Co), specialità del Buon Ricordo.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di insalata mista (lollo, riccia, frisa e quercia)

200 g di crauto bianco e crauto viola tagliato sottile con l'affettatrice

50 g di semi misti (zucca, lino, papavero)

200 g di zincarlin di capra pepato

200 g di trota salmonata affumicata ai trucioli di ciliegio

1 cipolla rossa

100 g di crostini

Per il dressing:

2 arance

25 g di fiori di sambuco

1 cucchiaino di senape in grani

1 cucchiaino di curcuma

1 scalogno

1 limone

200 g olio evo del lago di Como

25 g di aceto di mele della Valtellina

5 g di sale

Preparazione

Preparare innanzitutto la cipolla e i crostini. Per la cipolla, avvolgerla con la carta stagnola insieme a pepe nero e chiodi di garofano e poi cuocerla in forno per 15 minuti, successivamente tagliarla a spicchi.

Per i crostini, marinare del pane o nella focaccia con olio e cuocerli in forno per 3 minuti a 180 gradi.

Per il dressing, spremere le arance, aggiungere la buccia grattugiata del limone. Sciogliere il sale nell'aceto e aggiungere al composto, poi aggiungere senape, curcuma e scalogno tritato fine. Emulsionare con l'olio.

Amalgamare le quattro varietà di insalata in un contenitore e condire con il dressing. Appoggiare sopra i semi, lo zincarlin, la trota, la cipolla a spicchi e i crostini.

Decorare i bordi del piatto con il dressing appositamente travasato in una pompetta e guarnire con fiori eduli secchi.

