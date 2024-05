Aiutare le tartarughe marine in vacanza? Vai al Constance Lemuria

Risvegliarsi circondati da una sorta di paradiso terrestre è la prima “true experience” che tocca in sorte a chi soggiorni presso il Constance Lemuria, raffinato hotel 5 stelle lusso sull'isola di Praslin, nelle isole Seychelles: la natura si rende accessibile ai visitatori in tutta la sua bellezza e la sua forza. Dalle acque turchesi dell'Oceano Indiano che accarezzano le spiagge bianche, al vento che fa ondeggiare le palme e sfiora le rocce di granito rosa, fino ai sentori intensi della flora esotica, tutto contribuisce a creare un'atmosfera unica.

Constance Lemuria, tra tartarughe marine e green feeling

Qui i turisti green vedranno soddisfatta la loro voglia di avventura ecocompatibile, dato che il Constance Lemuria, membro d'oro della Certificazione Green Globe, s'impegna nella protezione della biodiversità locale con programmi di sensibilizzazione volti alla tutela dell'ambiente.

Al Constance Lemuria programmi per la tutela delle tartarughe marine

Lo si scopre fin dall'arrivo, al momento della consegna del “Passaporto Lemuria” con indicate e spiegate la flora e la fauna endemiche che si possono incontrare durante una vacanza alle Seychelles; o quando si viene coinvolti nell'apprezzatissimo programma di tutela delle tartarughe marine, grazie al quale è in crescita il numero di esemplari che nidificano sulle spiagge del resort. Il turtle manager, Robert Matombe organizza dei veri e propri eco-tour in cui è possibile anche incontrare Donatello e Leonardo, le tartarughe giganti che qua risiedono stabilmente.

Fine dining al Constance Lemuria

E per coloro che non vogliono mai separarsi dalla biblioteca vivente dei sapori e dei profumi della cucina di alta scuola, il menu s'incentra sul pescato fresco e sulle aragoste: a cominciare dal ristorante The Nest, inserito in un panorama marino mozzafiato. Specie al tramonto, quando il cielo e il mare si colorano di intense tonalità di arancio, rosso e viola. Una cena a lume di candela davanti a un simile scenario naturale riempie il cuore e ristora almeno quanto le delicatezze dello chef.

Ancor più focalizzato sul fine dining il ristorante Diva, ove gli ospiti vengono trasportati nel regno ideale dei gourmet grazie a pietanze raffinate, in cui materie prime di alta qualità vengono esaltate dal rigore tecnico e dalle doti stilistiche del director of culinary catalano, Jordi Vila. Si meritano uno spazio adeguato anche i vini pregiati e gli abbinamenti inaspettati, curati da un apposito staff di sommelier. Per chi preferisca un ambiente più informale sulla spiaggia, il Takamaka è la scelta perfetta per gustare carpacci di pesce fresco e sorseggiare cocktail tropicali, a base di rum locali e non solo.

Constance spa: il benessere tropicale da Constance Lemuria

Circondata da un rigoglioso giardino, coi suoi fiori tropicali variopinti, la Constance Spa è un'isola nell'isola, un rifugio di benessere dove gli ospiti possono lasciarsi trasportare in un mondo esotico e seducente.

E poi sperimentare nuovi rituali, respirare il profumo dei fiori dell'Oceano Indiano, abbandonarsi ai massaggi ispirati ad antiche tradizioni locali. Nel menù della spa spiccano i trattamenti fito-aromatici di Sisley Paris, grazie alla recente collaborazione tra il beauty brand francese e Constance Hotels & Resorts. Questa gamma esclusiva sfrutta il potere dell'aromaterapia per armonizzare corpo e mente, in un festival del benessere in cui non mancano i trattamenti anti-age per purificare, idratare, ringiovanire e donare nuova luce alla pelle del volto.

Lo sport da Constance Lemuria: dal golf al trekking

Il Constance Lemuria propone una lunga serie di attività per movimentare le vacanze di ogni tipologia di viaggiatore. I più sportivi possono optare per una partita al Lemuria Golf Course, l'unico campo regolamentare a 18 buche alle Seychelles, tra i green più scenografici al mondo grazie a buche avvolte dal florido fogliame tropicale o con viste mozzafiato su Anse Georgette.

Golf e gusto al Constance Lemuria

Gli appassionati di esplorazione possono optare per una passeggiata tra i sentieri all'interno e nei dintorni del resort, oppure per un trekking panoramico fino alla cima di Mont Plaisir, ove godersi dall'alto una vista bellissima.

Ed anche tra le acque cristalline non mancheranno le emozioni: si può noleggiare una tavola da paddle o un kayak, mentre gli amanti del genere potranno scoprire la vibrante vita sottomarina facendo snorkeling o diving. Tra le esperienze più esclusive, infine, il volo panoramico privato in elicottero per osservare dall'alto la bellezza autentica di questo eden naturale, garanzia di una vacanza che resta impressa nel cuore.

Constance Lemuria

Anse Kerlan Praslin Seychelles, Seychelles

Tel +248 4 281 281