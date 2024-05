Pucci, a Terni una macelleria “diversa” che ha conquistato tutti

Per gli amanti della carne, a Terni è sicuramente the place to be. Poche parole, nemmeno così tanto originali a dire il vero, ma significative nel descrivere Pucci, un locale che definire macelleria è riduttivo (per quanto questo termine è parte integrante del nome), perché qui non si vende solo carne, ma perché qui la carne di fatto è un vero e proprio culto. Un vero e proprio credo, tanto per chi ci lavora (e sono tanti) quanto per qui viene ad acquistare o fermarsi per mangiare.

Da Pucci una ricca proposta di affettati locali

Un tempio laico insomma per chi ama la “ciccia” di qualità. Dove per qualità non intendiamo solamente quella relativa alla materia prima ma anche alla selezione, ai processi di lavorazione, negli ambienti e nelle varie sale (e celle) in cui la carne viene maneggiata dal norcino prima e da tutti gli altri dipendenti poi. Siano essi i macellai, siano essi i cuochi che si muovono in cucina. Per fare in modo che al cliente arrivi tutto alla massima espressione qualitativa possibile.

L'ingresso della Macelleria Pucci

Dicevamo come sia riduttivo parlare di Pucci come “sola” macelleria. Pucci, infatti, è anche gastronomia, cucina (disponibile il servizio di asporto), brace e c’è anche un piccolo bar in cui potersi concedere un aperitivo oppure un godevole fine pasto. Nata nel secondo dopoguerra grazie all'intraprendenza dei fratelli Pucci, Ugo, Angelo e Filippo, la macelleria nel corso dei decenni ha saputo conquistare il cuore dei ternani (ma non solamente, arrivano qui clienti anche da Roma o Napoli) con la sua offerta di prodotti selezionati e lavorati con cura, nel rispetto della tradizione e dell'artigianalità. Oggi a gestire tutta la giostra c’è Andrea Pucci, il figlio di Ugo, che è riuscito a coronare il sogno di suo padre dando vita a un locale (perlomeno nella zona e perlomeno a certi livelli) unico nel suo genere.

Guanciali in stagionatura nelle celle della Macelleria Pucci

Macelleria Pucci, grande attenzione alla territorialità

Gran parte delle carni che qui vengono lavorate provengono, accuratamente selezionate, da allevamenti locali, al 90% dalla stessa Umbria. Maiale, certo, per quanto il “core” dell’azienda si basi sulle vacche grasse, ma anche polli e piccioni per qualcosa di diverso.

Al bancone, che metaforicamente accoglie il cliente sin dal suo ingresso (quasi a mettere subito in chiaro le cose), è disponibile una grande varietà di carni: dalle bistecche agli insaccati (tutto autoprodotto), con menzione speciale per la porchetta che qui è una vera e propria istituzione (ne vengono vendute almeno 10 ogni giorno). Presente anche un frigo per la frollatura della carne, oltre a scenografici prosciutti e altri tipi di insaccato appesi che contribuiscono a creare le giuste vibes.

Il bancone della macelleria 1/3 Carne in frollatura da Macelleria Pucci 2/3 Le mini tartare di Macelleria Pucci 3/3 Previous Next

Macelleria Pucci, c’è anche la cucina

Importante però anche la parte ristorante di Pucci: un centinaio di coperti totali e un team di cucina apposito per i servizi di pranzo e della cena (a volte anche con doppi turni serali). Menu attento, curato: una scelta ponderata di specialità che arrivano direttamente o dalla macelleria o dal laboratorio della pasta fresca.

La sala di Macelleria Pucci a Terni

Per gli amanti di quest’ultima la scelta può ricadere su ravioli, pici, pappardelle o tagliatelle, senza dimenticarci le ciriole, tipologia di pasta a base di acqua e farina tipica del ternano. Chi invece opta per la carne sono disponibili hamburger di più tipologie (di vacca grassa, pollo o maiale, anche maiale nero semibrado), würstel homemade, bistecche o fiorentine di maiale, vacca grassa, manzo o agnello cotte sulla brace.

Taglieri di formaggi, affettati e porchetta di Macelleria Pucci

Pucci insomma è più di un semplice negozio, è una tempio laico della carne in ogni sua forma e declinazione, tappa obbligata per gli amanti del genere. Se siete alla ricerca di carne di qualità, di prodotti tipici umbri, di un pranzo sfizioso, di una cena “diversa” o anche semplicemente di un aperitivo degustando un tagliere di salumi o formaggi la Macelleria Pucci è il posto giusto per voi. Nota a margine, ma da non sottovalutare, un comodo parcheggio a due passi dalla macelleria.

Macelleria Pucci

Via Piave, 44 - 05100, Terni

Tel: 0744 285901