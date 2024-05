Bormio d'estate: una vacanza indimenticabile tra natura, sport e relax

Bormio (So) è una località dell'alta Valtellina, situata nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Per raggiungere questa splendida località oltre all'auto, la si può raggiungere in treno e bus senza spendere cifre astronomiche. Offre un ventaglio di possibilità per trascorrere le proprie vacanze da soli o con la famiglia. Conosciuta dagli appassionati di montagna, ma non solo offre la possibilità di pedalare percorsi a contatto con la natura in bicicletta. Per chi ama il trekking trova a disposizione oltre 600 km di tracciati di diversa difficoltà per tutti i gusti, dalle famiglie agli alpinisti più esperti.

Bormio in estate: un paradiso per gli amanti della montagna

Tutte le esperienze da vivere a Bormio d'estate

Dalla Valle dei Forni alla Val Viola, dalla Val Zebrù, con le tipiche baite in legno, alla Val di Rezzalo: di luoghi dalla bellezza idilliaca se ne possono trovare davvero tanti. E poi i laghetti dal colore zaffiro di Bormio 3000, i fitti boschi di larice dal profumo balsamico di Oga, le cime imbiancate che svettano nei cieli azzurri, quelle del gruppo Ortles-Cevedale. Bormio e l'alta Valtellina sono un paradiso per gli amanti della mountain bike. Immersi nella splendida natura del Parco Nazionale dello Stelvio, si pedala sui sentieri attraverso fitti boschi e pascoli d'alta montagna, superando torrenti e costeggiando laghetti alpini. Gondole, che coinvolge i tre principali impianti di risalita. A Bormio poi si scia tutto l'anno. Per chi non si accontenta dello sci invernale, il Ghiacciaio dello Stelvio, circondato dalle imponenti vette del gruppo Ortles-Cevedale, diventa da maggio a novembre la più vasta area sciabile estiva delle Alpi.

Il campo da golf di Bormio, considerato uno dei migliori campi di montagna d'Italia, ha 9 buche adatte sia per principianti che per giocatori più esperti. Aperto tutti i giorni da aprile a novembre. L'ampio campo pratica è dotato di putting green e pitching green. Ma Bormio è anche equitazione, husky trekking, pesca sportiva, arrampicata indoor e outdoor, tiro con l'arco, tennis, go kart, nordic walking, pattinaggio sul ghiaccio, parapendio e molto altro. Per i più pigri, che amano farsi coccolare ci sono le acque termali e anche la possibilità di fare le cure con i fanghi. Non va dimenticata l'enogastronomia: gli ingredienti sono “poveri”, ma qui vengono esaltati al meglio. Come dimostrano i taròz (purea di patate e fagiolini, con burro e formaggio valtellinese) o i malfatti (gnocchetti agli spinaci con burro e formaggio). Ovviamente non possono mancare i pizzoccheri fatti con farina di grano saraceno burro e formaggio, prodotti tipici della zona. Come dolce ricordiamo la cupéta, a base di miele e noci. Tutte pietanze che si sposano a meraviglia con i vini della Valtellina e con gli amari locali, su tutti Braulio e Taneda.

Bormio, il calendario degli eventi estivi

Maggio

1 maggio - Coppa delle Alpi: lo spettacolo delle auto d'epoca nel cuore di Bormio

1 maggio - Coppa delle Alpi: lo spettacolo delle auto d'epoca nel cuore di Bormio
19 maggio - 15esima tappa del Giro d'Italia

21 maggio - 16esima tappa del Giro d'Italia

26 maggio - Red Stelvio: Raduno di Ferrari al Passo dello Stelvio

Giugno

2 giugno - LaStelvioSantini: gara ciclistica sulle mitiche salite dello Stelvio e del Mortirolo, con partenza da Bormio e arrivo al Passo Stelvio (percorso corto, percorso medio, percorso lungo)

2 giugno - LaStelvioSantini: gara ciclistica sulle mitiche salite dello Stelvio e del Mortirolo, con partenza da Bormio e arrivo al Passo Stelvio (percorso corto, percorso medio, percorso lungo)
9 giugno - TrailRUN Alta Valtellina: trailrun, camminata non competitiva e short run nella natura incontaminata della Val Viola

Luglio

6 luglio - Sagra del Cornat: Degustazione dei tipici Cornat (focacce) e intrattenimento musicale

6 luglio - Sagra del Cornat: Degustazione dei tipici Cornat (focacce) e intrattenimento musicale
6-7 luglio - Unpaved Roads: appuntamento con l'avventura Gravel sopra i 2000 metri

13 luglio - serata dei Saor: tour culturale ed enogastronomico alla scoperta delle antiche corti del centro storico di Bormio

14 luglio - Re Stelvio Mapei: prova podistica di mezza maratona e prova ciclistica

17-18 luglio - BikeTransalp: gara internazionale di mountain bike che attraversa le Alpi con partenza da Ehrwald e arrivo a Arco

22-25 luglio - La Milanesiana: L'evento culturale su arte, letteratura, cinema, musica, scienza e filosofia di Elisabetta Sgarbi

27 luglio - Serata dei vini, serata tradizionale nel centro di Bormio: tour culturale ed enogastronomico alla scoperta delle antiche corti del centro storico di Bormio per scoprire i migliori vini valtellinesi; esperti e semplici appassionati saranno così invitati ad approfondire caratteristiche e particolarità del Sassella, del Grumello e naturalmente dello Sforzato, il re dei vini valtellinesi

27 luglio - Alta Valtellina Bike Marathon, the ultimate challenge: gara internazionale di mtb (percorso Marathon, Classic e Endurance)

Agosto

11 agosto - Concerto all'alba a 1700 metri di quota ai piedi delle imponenti Torri di Fraele, seguito da una colazione gourmet

11 agosto - Concerto all'alba a 1700 metri di quota ai piedi delle imponenti Torri di Fraele, seguito da una colazione gourmet
18 agosto - Saor de Rezel: Camminata gastronomica a tappe, lungo gli splendidi paesaggio alpestre della Val di Rezzalo, luogo incantato di assoluto fascino

22 agosto - Serata al Scur: Il centro storico di Bormio spegne le luci e accende i cuori, per un percorso sensoriale ed emozionale, curioso e spettacolare. Durante la serata degustazioni e esperienze che coinvolgeranno i 5 sensi

25 agosto - Energy2Run Cancano, Il giro dei laghi di Cancano: gara di corsa in montagna nel Parco Nazionale dello Stelvio tra i celebri bacini artificiali a 2.000 m di quota

31 agosto - Scalata Cima Coppi: manifestazione ciclistica non competitiva sui versanti lombardo, altoatesino e svizzero del Passo dello Stelvio

31 agosto e 1 settembre - Coppa Italia Downhill 2024, quinta prova del circuito nazionale Coppa Italia

Settembre