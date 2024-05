Sei a Dublino per Atalanta-Leverkusen? Non perderti questi cinque pub irlandesi

Manca sempre meno alla finale di Europa League che vedrà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfidare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso a Dublino il 22 maggio. Per i tifosi bergamaschi che si recheranno a Dublino per sostenere la loro squadra, ecco cinque pub da non perdere per immergersi nella tradizione irlandese e godersi una pinta di Guinness prima o dopo la partita.

Finale di Europa League: ecco cinque pub storici di Dublino per i tifosi dell'Atalanta

Ecco la lista dei cinque pub imperdibili a Dublino:

I cinque pub da non perdere se sei a Dublino per Atalanta-Leverkusen

1. The Stag's Head

A Dublino, non tutti i tesori sono facilmente visibili. Tra Dame Street, Exchequer Street e Georges Street, si cela un vero e proprio gioiello nascosto: il The Stag's Head, un pub vittoriano risalente al 1770 che ha conservato intatto il suo fascino d'altri tempi. Superato il varco d'ingresso, ci si immerge in un'atmosfera calda e accogliente, avvolti da arredi in mogano scolpito, pavimenti in mosaico di marmo e ripiani in granito. Ogni dettaglio trasporta i visitatori indietro nel tempo, in un'epoca in cui i pub erano luoghi di convivialità e cultura.

Gli interni del The Stag's Head a Dublino

Che sia di giorno, illuminato dalla luce che filtra attraverso le vetrate colorate, o di sera, quando l'ambiente si tinge di un'atmosfera intima e soffusa, il The Stag's Head offre un'esperienza unica. Il bancone in mogano, sormontato da marmo rosso di Connemara, segue l'architettura vittoriana classica, con eleganti separé che creano piccoli salotti privati. Il The Stag's Head è un luogo dell'anima, un rifugio dove immergersi nella storia e nella tradizione dublinese, sorseggiando una pinta di Guinness o degustando piatti tipici in un contesto autentico.

The Stag's Head | 1 Dame Ct, Dublin - D02 TW84, Irlanda | Tel +35316793687

2. The Cobblestone

A Smithfield, in pieno centro, poi si trova il The Cobblestone, un vero e proprio tempio della musica irlandese tradizionale. Grazie alla famiglia Mulligan, custode da cinque generazioni della tradizione, il pub offre un'esperienza autentica e coinvolgente. Ogni sera, sette giorni su sette, è possibile vivere sessioni di musica live con i migliori musicisti irlandesi.

La facciata del The Cobblestone a Dublino

L'atmosfera è accogliente e informale, perfetta per chi desidera scoprire la vera anima dell'irish music. Oltre alle sessioni serali, il The Cobblestone ospita anche eventi speciali e lezioni di musica nella sua sala sul retro. Dunque, se si amano le "note" irlandesi o si è semplicemente alla ricerca di un'esperienza unica a Dublino, il The Cobblestone è una tappa imperdibile.

The Cobblestone | 77 King St N, Smithfield, Dublin - D07 TP22, Irlanda | +35318721799

3. The Brazen Head

Nel cuore pulsante della città, dove la storia si respira nell'aria, sorge il The Brazen Head, il pub più antico d'Irlanda. Fondato nel lontano 1198, questo locale ha visto scorrere i secoli, custodendo tra le sue mura brindisi, storie e leggende che hanno plasmato l'anima della città. Sebbene l'edificio attuale risalga al 1754, le prime testimonianze del The Brazen Head compaiono già in documenti del 1653. La sua posizione, su Bridge Street, è intrinsecamente legata alle origini di Dublino.

Il The Brazen Head è il pub più antico d'Irlanda

Qui, infatti, si trovava l'antico guado del fiume Liffey, dove i viaggiatori attraversavano le acque su rudimentali ponti di canne durante la bassa marea. Oggi, il Father Mathew Bridge (Ponte Padre Matteo, in italiano) veglia sul fiume, simbolo dello spirito tenace di Dublino. Varcare la soglia del The Brazen Head significa intraprendere un viaggio nel tempo, dove ogni goccia di birra racconta storie di un passato glorioso. Tra le sue stanze ricche di fascino, potreste persino sfiorare un fantasma, testimone silenzioso di secoli di convivialità. Più che un semplice pub, il The Brazen Head infatti è un'istituzione.

The Brazen Head | 20 Lower Bridge St, Usher's Quay, Dublin - D08 WC64, Irlanda | Tel +35316795186

4. Toners Pub

Parte della storia della città, il Toners Pub risale al 1734. Varcando la soglia, gli ospiti vengono accolti da un caldo abbraccio di legno e nostalgia. Il bancone, scrigno di ricordi, sfoggia una collezione di cimeli raccolti nel corso degli anni, mentre cassetti d'epoca sussurrano storie di quando il locale era un vivace negozio di alimentari.

Il Toners Pub visto dall'esterno

Ma il vero gioiello di questo pub è la sua sala. Dominata da un'ampia vetrata che inonda lo spazio di luce naturale, invita a rilassarsi su comode panche di legno. Si narra che persino il poeta W.B. Yeats fosse solito sorseggiare i suoi drink in questo angolo incantato, trovando ispirazione tra i sorrisi e le conversazioni dei suoi avventori.

Toners Pub | 139 Baggot Street Lower, Dublin 2, Irlanda | Tel +35316763090



5. The Long Hall

Infine, nel cuore pulsante di Dublino, sorge il The Long Hall, un pub tradizionale che ha sfidato il tempo e le mode, resistendo intatto alla furia speculativa della "Tigre Celtica". Mentre gli edifici circostanti venivano rasi al suolo per far posto a grattacieli moderni, il Long Hall ha mantenuto il suo fascino d'altri tempi, diventando un'oasi di autenticità per chi cerca un assaggio della vera Dublino.

The Long Hall, un pub tradizionale che ha sfidato il tempo e le mode

Per chi è alla ricerca di un'esperienza vivace e immersiva, i weekend al The Long Hall sono un must, dato che il pub si anima di musica dal vivo, risate e conversazioni animate, mentre la Guinness scorre a fiumi. Ma se si prefersce un'atmosfera più tranquilla, è meglio optare per un giorno infrasettimanale. In questo caso, è possibile apprezzare appieno la bellezza degli interni, impreziositi da legno scuro, specchi lucenti e decorazioni d'epoca.

The Long Hall | 51 South Great George's Street, Dublin 2 - D02 DV74, Irlanda | Tel +35314751590