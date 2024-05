Hai mai dormito in una patata gigante? I sei Airbnb più strani al mondo

Avete mai dormito dentro a una patata gigante? E all'interno di una vecchia gru? O ancora, in un sottomarino in mezzo a un bosco? Non siamo impazziti, vi stiamo solo raccontando di alcune delle proposte più curiose che potete trovare su Airbnb. Il portale degli affitti brevi ha lanciato nei giorni scorsi Icone, una nuova categoria di esperienze offerte da icone della musica, del cinema, della televisione, dell’arte, dello sport e non solo. Al momento sono undici, ma l'offerta crescerà nei prossimi mesi.

Le undici Icone di Airbnb

Queste sono le undici Icone di Airbnb, tutte particolari e a loro modo uniche:

Sogni galleggianti nella casa di Uprift off in the Up – Dormi in una delle case più famose di Disney e Pixar che, sì, fluttua nell’aria. Entrerai nel mondo di Carl grazie a questa dettagliata ricostruzione della sua casa, provvista di oltre 8.000 palloncini e situata tra le scenografiche rocce rosse di Abiquiú, nel Nuovo Messico. Dormi nel Museo Ferrari – Lasciati coinvolgere dal mondo delle corse con un soggiorno presso il Museo Ferrari di Maranello. Il tuo letto sarà realizzato con la stessa pelle dei sedili della Ferrari. Potrai fare un giro di pista con l’Ambassador Ferrari Marc Gené e assistere alla corsa più importante dell’Emilia-Romagna come VIP. Entra nel mondo di X-Men ’97 – Vivi come uno degli X-Men con questa riproduzione animata 2D della X-Mansion della Marvel Animation a Westchester, nello stato di New York. Potrai padroneggiare le tue abilità mutanti e persino allenarti nella Stanza del Pericolo. Trattati da VIP con Kevin Hart – Kevin Hart ti porta nella Coramino Live Lounge, riservata esclusivamente ai membri, per una serata super. Unisciti a Kevin e ai suoi amici in questo speakeasy segreto, dove ti offriranno una degustazione di tequila e uno spettacolo di cabaret dal vivo con i migliori comici in circolazione. Svegliati nel Musée d’Orsay – Soggiorna nell’iconica sala dell’orologio del museo d’arte parigino, trasformata in una lussuosa camera da letto da Mathieu Lehanneur, designer della torcia e del braciere dei Giochi di Parigi 2024. Dalla terrazza potrai assistere alla storica cerimonia di apertura dei Giochi olimpici che si terrà lungo la Senna. A tu per tu con Doja Cat – Fresca di tour tra i più grandi palchi del mondo, Doja ti ospita per un’esperienza più intima. Goditi un’indimenticabile esibizione domestica dell’artista vincitrice di un Grammy, che includerà le sue canzoni preferite e brani dell’ultimo album. Sogna nella casa di Prince del film Purple Rain – Prince ha acquistato la casa di Minneapolis che compare nel leggendario film Purple Rain, che finora non è mai stata accessibile al pubblico. Visita la casa e ascolta brani inediti di Prince in un’esclusiva sessione in studio. Gioca con Khaby Lame – Il sensazionale influencer di TikTok Khaby Lame ti invita nella sua città, Milano, per un’epica esperienza di gioco notturna. Soggiornerai in un loft da gamer unico nel suo genere, progettato da Khaby stesso. #learnfromkhaby, impara da lui e affrontalo in una Battle Royale di Fortnite. Parti in tour con Feid – Unisciti alla superstar del reggaeton nel suo FERXXOCALIPSIS World Tour per un’intera settimana. Partecipa alle prove, sali sul bus della tournée e accedi al backstage di ogni spettacolo. Vivi come la star di Bollywood Janhvi Kapoor – Janhvi Kapoor ti invita nella leggendaria casa della famiglia Kapoor a Chennai, in India. Scopri i suoi segreti di bellezza in stile Bollywood, assaggia i suoi piatti preferiti dell’India meridionale e molto altro. Janhvi ti ospiterà personalmente in questo indimenticabile pernottamento. Vivi momenti indimenticabili con Inside Out 2 – In previsione dell’uscita il 19 giugno di Inside Out 2, il nuovo film Disney e Pixar, puoi pernottare nel Quartier generale, il centro di controllo delle emozioni di Riley. La tua host, Joy, ti accoglierà nel suo vivace mondo per assistere alle emozioni in azione e aiutare a mantenere l’equilibrio.

Gli Airbnb più strani al mondo

Al di là di Icone, però, Airbnb ha già nel suo infinito catalogo una serie di appartamenti insoliti e in grado, quindi, di regalare un'esperienza unica a chi li sceglie. Ne abbiamo selezionati sei, sparsi per il mondo, in cui vale la pena soggiornare, anche solo per un giorno.

1- La casa patata in Idaho

Per la prima esperienza insolita occorre volare negli Stati Uniti e più precisamente in Idaho. Lì si trova la casa patata. Si tratta di una vecchia patata da sei tonnellate che veniva utilizzata per scopi pubblicitari dalla Idaho Potato Commission. Finito il suo lavoro, è stata appoggiata a terra, all'interno di un agriturismo, e i proprietari hanno pensato bene di arredarla, trasformandola in un mini appartamento per due persone. All'esperienza unica contribuisce anche la possibilità di utilizzare un silo personalizzato trasformato in un rifugio termale perfetto per immergersi guardando le stelle.

L'interno della casa patata in Idaho

2- La vecchia gru nei Paesi Bassi

La seconda esperienza è possibile viverla nei Paesi Bassi, nella città di 's-Hertogenbosch, nota più comunemente con Den Bosch. Lì si trova un Airbnb unico: il Bossche Kraan. Una lussuosa camera matrimoniale in un'ex gru portuale, splendidamente arredata e dotata di ogni comfort. A rendere il tutto ancora più speciale il fatto che la gru sia girevole di 230 gradi. In questo modo, per esempio, puoi scegliere di goderti il panorama del centro storico o del porto.

L'ex gru nei Paesi Bassi

3- Il sottomarino giallo in Nuova Zelanda

We all live in a yellow submarine, cantavano i Beatles. E il loro mito rivive in Nuova Zelanda, dove qualcuno ha pensato bene di trasformare un sottomarino giallo in un appartamento. In questo caso, però, non naviga per i mari, ma si trova immerso nel verde e nella natura. Un relax totale a cui contribuisce anche il fatto che all'interno del sottomarino non prendano i telefoni. Aspetto non secondario per garantire un full detox dalla tecnologia e dagli impicci quotidiani.

Il sottomarino giallo in Nuova Zelanda

4- La casa chitarra in Romania

Ormai l'avrete capito: su Airbnb tutto o quasi è possibile. Ecco, allora, che se si decide di fare un viaggio in Romania, magari nella zona di Rasnov, famosa per i suoi castelli, è possibile soggiornare... in una chitarra. Sì, avete capito bene: qualcuno ha realizzato un appartamento a forma di chitarra. Ha l'esatta forma dello strumento musicale, con la sola differenza che al suo interno si trovano tutti i comfort di una moderna abitazione.

La casa chitarra in Romania

5- La base missilistica nel Nuovo Messico

Per la quinta esperienza occorre fare ritorno negli Stati Uniti, ma vi assicuriamo che ne vale la pena. A Roswell, nel Nuovo Messico, è infatti possibile dormire all'interno di una vecchia base missilistica. Un'esperienza veramente unica: l'appartamento si trova all'ex livello superiore del centro di controllo del lancio, ed è completo di numerosi libri e display che ripercorrono la storia del luogo. Allo stesso tempo, è possibile accedere e muoversi all'interno degli spazi sotterranei che venivano utilizzati per i missili.

L'ingresso della vecchia base missilistica

6- La cabinovia in Svizzera

A chiudere questo viaggio tra gli appartamenti più insoliti, uno spazio angusto, ma di certo spettacolare. Stiamo parlando di una vecchia cabina della funivia Matterhornexpress-Zermatt, che è stata riconvertita in una camera da letto. Forse l'alloggio più piccolo della Svizzera, con una dimensione del letto all'interno vecchia cabina circa 190 cm x 160 cm. Fuori, invece, un tavolino e una vista impagabile sulle montagne.

La vecchia cabina in Svizzera