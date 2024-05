Malta la meta ideale per le vacanze Lgbtq+. Ed ecco alcuni eventi in Europa

Malta si conferma ancora una volta la destinazione ideale per le persone Lgbtq+ in Europa, classificandosi per il nono anno consecutivo al primo posto della Rainbow Map di Ilga-Europe. La classifica, che valuta i diritti civili e umani della comunità in 49 paesi europei, premia Malta per i suoi progressi in materia di uguaglianza e non discriminazione, famiglia, crimini d'odio, riconoscimento del genere, diritti intersessuali, società civile e asilo.

Malta: la destinazione ideale per le vacanze Lgbtq+

Con un punteggio del 89%, Malta ha ulteriormente rafforzato la sua posizione come leader europeo nei diritti Lgbtq+, consolidando le riforme progressiste attuate negli ultimi anni dal governo. Tra le pietre miliari di questo percorso, l'introduzione delle unioni civili nel 2014, la parità di diritti di adozione per le coppie dello stesso sesso e la storica criminalizzazione della terapia di conversione, che ha reso Malta il primo paese europeo a compiere questo passo fondamentale.

Malta e il turismo Lgbtq+, un'offerta sempre più ricca e diversificata

L'impegno di Malta per l'inclusione si traduce anche in un'offerta turistica sempre più ricca e diversificata, rivolta in particolare al segmento Lgbtq+. Dopo il successo dell'EuroPride 2023, che ha visto la partecipazione di star internazionali come Christina Aguilera, l'isola si prepara ad ospitare il Malta Pride dal 6 al 15 settembre 2024. Un'edizione che si preannuncia ancora più ricca di eventi, con un calendario fitto di appuntamenti culturali, feste, festival, conferenze, serate di moda, un Boat Party e l'immancabile corteo finale per le strade della capitale Valletta. Per gli amanti dello sport, da non perdere il primo torneo di tennis GLTA Malta LGBTIQ+, che si terrà presso il prestigioso Marsa Sports Club dal 27 al 29 settembre 2024. Un'occasione imperdibile per giocatori di tutti i livelli per divertirsi e stringere nuove amicizie.

Turismo Lgbtq+: ecco gli eventi più importanti in Europa

A proposito di appuntamenti, la compagnia aerea Vueling ha selezionato una serie di eventi in giro per l'Europa a tema Lgbtq+: da Parigi ad Amsterdam, da Londra a Madrid fino a Barcellona, tra giugno e agosto infatti i viaggiatori potranno partecipare alle parate più colorate e divertenti, occasione anche per visitare queste affascinanti città europee.

Marche des Fiertés - Parigi, 29 giugno

Prima del grande appuntamento con le Olimpiadi, la capitale francese si prepara ad ospitare anche la variopinta parata il prossimo 29 giugno. Dopo la tradizionale sfilata per le vie dell'elegante e romantica città, il corteo si ritroverà in Place de La Republique per il Grand Podium, tra concerti ed eventi.

Parigi si prepara ad accogliere il Marche des Fiertés

Dall'Italia, nei mesi estivi Parigi Orly è collegata a Roma Fiumicino con fino a 27 voli settimanali, Milano Malpensa con fino a 16 voli, Firenze con fino a 13 voli, Bologna con fino a 5 voli, Bari con fino a 3 voli.

London Pride - Londra, 29 giugno

Una delle parate più seguite e più rilevanti d'Europa, il London Pride, avrà luogo il prossimo 29 giugno con partenza da Baker Street a Whitehall. Tra gruppi comunitari, aziende e associazioni di beneficenza, si arriva a contare ogni anno 30mila partecipanti alla parata e un milione di spettatori, tutti impegnati a colorare le strade della capitale d'oltremanica. Dopo la parata, immancabili i festeggiamenti a suon di musica nell'iconica Trafalgar Square.

Londra si prepara al London Pride del 29 giugno

Dall'Italia, nella stagione estiva Londra Gatwick è collegata a Roma Fiumicino e Firenze, rispettivamente con fino a 20 e 16 voli settimanali.

Madrid Orgullo - Madrid, 6 luglio

Accogliente e cosmopolita, Madrid affascina per l'inconfondibile armonia tra tradizione e modernità. Dal 1977, ha luogo nella capitale spagnola la parata del Madrid Orgullo. Quest'anno percorrerà le vie della città, dalla stazione di Atocha fino a Plaza de Colón, il prossimo 6 luglio, colorandole con la sua vivacità.

Madrid Orgullo torna il 6 luglio

Dall'Italia, nella stagione estiva Vueling connette Madrid a Firenze con fino a 14 voli settimanali.

Orgullo di Barcellona - Barcellona, 20 luglio

Da sempre attenta tanto all'inclusione quanto al divertimento, la città di Barcellona è una delle mete irrinunciabili durante il Pride Month. Tra interventi musicali e spettacoli, il Barcelona Pride raduna ogni anno oltre 250mila persone, rappresentando uno degli appuntamenti più grandi d'Europa. Le celebrazioni si concludono con la tradizionale parata, in programma quest'anno sabato 20 luglio dal Parc Tres Xemeneies all'Avinguda Maria Cristina.

Il 20 luglio l'Orgullo di Barcellona

Dall'Italia, Vueling, la compagnia ufficiale del Pride di Barcellona, nella stagione estiva collega Barcellona a Roma Fiumicino, con fino a 41 voli settimanali, Milano Malpensa, con fino a 36 voli, Firenze, con fino a 21voli, Venezia, con fino a 20 voli, Napoli, con fino a 14 voli, Bologna, con fino a 13 voli, Cagliari, con fino a 10 voli, Olbia e Palermo, con fino a 9 voli, Catania, con fino a 8 voli, Bari, con fino a 7 voli, Torino, con fino a 6 voli, Genova, con fino a 4 voli, Comiso e Linate, con fino a 2 voli.

Amsterdam Gay Pride - Amsterdam, 27 luglio

Tra parate, cinema all'aperto e feste di strada, le strade della città di Amsterdam si colorano e si animano dal 27 luglio al 4 agosto per l'Amsterdam Gay Pride. Appuntamenti da non perdere, la parata di apertura del 27 luglio, la famosa Canal Parade del 3 agosto e la festa di chiusura in Piazza Dam in programma il giorno successivo.

Anche Amsterdam si prepara ad accogliere il Gay Pride

Dall'Italia, nella stagione estiva Vueling offre fino a 4 voli settimanali da Firenze.