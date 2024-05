Principi di Piemonte: entriamo nello storico hotel art déco nel centro di Torino

L’edificio in stile razionalista tra due delle vie più belle del centro storico è un simbolo per Torino, con un nome, quello di Principi di Piemonte, che tutti i residenti riconoscono immediatamente. Questa icona dell’ospitalità torinese, che ha accolto grandi nomi e vip che vengono in visita nel capoluogo sabaudo, unisce lusso, comodità e servizi. Oltre alle camere e agli ambienti comuni curati in ogni minimo dettaglio, al Principi di Piemonte | UNA Esperienze c’è anche una spa, un ristorante e un bar aperti anche agli esterni che non pernottano in hotel.

L'edidicio art decò del Principi di Piemonte | UNA Esperienze 1/3 La hall del Principi di Piemonte | UNA Esperienze 2/3 La sala colazione del Principi di Piemonte | UNA Esperienze 3/3 Previous Next

Principi di Piemonte, soggiorno a 5 stelle

Il Principi di Piemonte è stato premiato agli Ima Awards 2023 come Miglior luxury hotel per i viaggiatori d’affari, per i servizi, la cura dei dettagli e la comodità della sua posizione. Sono in tutto 100 le camere e suite a disposizione, distribuite negli otto piani dell’edificio, panoramici sul centro storico, sulla collina con la celebre Basilica di Superga e la Mole Antonelliana o verso la catena montuosa delle Alpi. L’ingresso alle camere è dalla balconata che, sui quattro lati, si affaccia su un cortile interno coperto. Gli arredi e lo stile, con marmo e legno scuro protagonisti, richiamano i primi decenni del secolo scorso. Elegantissimi e raffinati, se piace il genere. I servizi sono impeccabili.

Le camere del Principi di Piemonte

Otto le tipologie di stanze: le camere superior sono arredate con letti matrimoniali o singoli, e il bagno in marmo pregiato è dotato di vasca; la camera deluxe, anche con vista, con i suoi 30 m² circa, è dotata di un grande letto matrimoniale, climatizzatore, minibar, cassaforte, scrivania, telefono, tv a schermo piatto con canali satellitari e connessione wi-fi gratuita. Il bagno è dotato di doccia e vasca. La junior suite, anche con vista, è una spaziosa suite climatizzata di 40 m² con un grande letto matrimoniale. Dispone di zona soggiorno, pavimenti in legno e bagno interamente in marmo, oltre a tutti gli accessori e servizi. La suite ha zone giorno e notte separate, mobili di lusso e dettagli raffinati.

Salotto della diplomatic suite del Principi di Piemonte | UNA Esperienze 1/3 Dettagli della diplomatic suiote del Principi di Piemonte | UNA Esperienze 2/3 Particolare della vista di una delle camere del Principi di Piemonte | UNA Esperienze 3/3 Previous Next

Le due executive fitness suite Maria Vittoria e Madama Cristina hanno una spettacolare vista panoramica, e nei loro 65 mq di superficie si compongono di un'ampia camera da letto, un salotto in un ambiente e una spaziosa cabina armadio. Il bagno è in marmo pregiato con una vasca e box doccia separato. Per un allenamento in totale riservatezza, le fitness suite sono dotate di attrezzature Technogym per l’allenamento. Vista sulla città anche per le diplomatic suite Umberto I e Vittorio Emanuele II: 75 mq per un ingresso, un salotto con ampio tavolo ideale per riunioni, 2 bagni.

Punta di diamante e icona di lusso, la presidential suite dell’hotel Principi di Piemonte è intitolata a Maria José, ultima regina d'Italia. Situata all'ultimo piano, con vista panoramica, vanta una superficie totale di 135 mq e presenta 2 ambienti separati, ognuno dei quali dispone di una camera da letto (una matrimoniale, mentre la seconda con un letto matrimoniale o due singoli a seconda delle esigenze) con spaziosa cabina armadio; un elegante soggiorno con divano e grande tavolo per organizzare cene o pranzi privati; 2 grandi bagni in marmo pregiato, uno spazio benessere con cyclette e idromassaggio.

Il Salone delle feste del Principi di Piemonte

Di grandissima atmosfera, il suggestivo Salone delle feste ha ospitato tra gli eventi più rinomati ed esclusivi della città. Con ingresso dedicato, questo salone è letteralmente illuminato da mosaici dorati di Venini, specchi e storici lampadari di Murano.

Il Salone delle feste del Principi di Piemonte | UNA Esperienze

Il Principi di Piemonte ha diversi altri ambienti comuni e saloni per convegni, eventi, feste e cerimonie, per rispondere a ogni esigenza e gusto.

Il ristorante e il bar del Principi di Piemonte

Il Bar Salotto dei Principi ha un dehor esclusivo e riservato, nel cuore del centro storico a due (letteralmente due) passi da via Roma. Il bar è aperto anche agli esterni e serve cocktail, tartine, pasti leggeri e aperitivi in grande stile.

Il Bar Salotto dei Principi del Principi di Piemonte | UNA Esperienze

Il ristorante Casa Savoia by “UNA cucina” è guidato fin dall’inaugurazione dallo chef torinese Michele Griglio. Prodotti e sapori del territorio, piatti della tradizione e grandi classici italiani, sono rivisitati e reinterpretati in chiave moderna, visionaria con influenze internazionali. Tutto accompagnato da una importante e ricercatissima lista di vini.

Il ristorante Casa Savoia by UNA cucina del Principi di Piemonte | UNA Esperienze

Anche il ristorante è aperto agli ospiti esterni, ed è ideale per una cena romantica o d’affari in un ambiente esclusivo e impeccabile.

Il Centro benessere del Principi di Piemonte

Incluso nel pernottamento, ma a disposizione anche per gli esterni (ingresso per un percorso di 3 ore, 40 euro) che desiderano un momento di relax, benessere e bellezza, Alkemy spa è il moderno centro benessere dell’hotel. In un ambiente curatissimo, si trovano un bagno turco in stile mediorientale, una sauna finlandese, una bellissima vasca idromassaggio, un circuito doccia e un’area relax.

La spa del Principi di Piemonte | UNA Esperienze

Qui è possibile prenotare massaggi e trattamenti di benessere, con i prodotti naturali firmati Alkemy. Al lato dell’area benessere e spa, la sala fitness è dotata di attrezzature sportive e per l’allenamento.

Principi di Piemonte | UNA Esperienze

Via Piero Gobetti 15 - 10123 Torino

Tel 011 55151