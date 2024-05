Vacanze a misura di bambino? Ecco il Family Program di Starhotels

Quando si hanno bambini, grandi o piccoli che siano, viaggiare non è sempre facile. Serve prestare sempre la massima attenzione ed avere accortezze particolari. Lo sa bene Starhotels, che è da sempre uno dei punti di riferimento per l’ospitalità kids-friendly in Italia. E ora il suo Family Program Vik, Very important kids, si arricchisce di importanti novità, con l'obiettivo di regalare un'esperienza sempre più completa alle famiglie in viaggio.

Vacanza per famiglie con il Family Program di Starhotels

Le novità del Family Program di Starhotels

Studiato per offrire un'esperienza all’insegna della condivisione alle famiglie che soggiornano in uno degli hotel del Gruppo in Italia e a Parigi, il Family Program Starhotels offre una serie di vantaggi esclusivi, pensati per soddisfare ogni esigenza delle famiglie in viaggio.

Scegliendo una delle ampie Family Room, che accolgono gratuitamente fino a 2 bambini e ragazzi fino ai 16 anni se soggiornano con almeno un adulto, si ha accesso su richiesta ad un ampio menu di servizi e dotazioni per un viaggio indimenticabile e soprattutto comodo per bambini ed adulti: fasciatoio, vaschetta, paperelle e prodotti pensati per il bagnetto oltre al passeggino per i più piccoli, indispensabili anche quando si è lontani da casa; prodotti per la prima infanzia, come gadget e giocattoli, oltre alla merenda in camera; fino ad accappatoio e pantofole, auricolari per il cellulare ed uno speciale Mocktail per i più grandi, sono solo alcuni dei servizi disponibili per i Very important kids.

Fin dall'arrivo in albergo, i bambini si sentono davvero ospiti molto speciali. Della prima colazione a buffet trovano un angolo con delizie colorate per iniziare la mattina in dolcezza. Il Family Program Starhotels offre una serie di vantaggi esclusivi, pensati per soddisfare ogni esigenza delle famiglie in viaggio. Il Family Program di Starhotels offre anche un'ampia gamma di vantaggi e sconti esclusivi.

Fin dall’arrivo in albergo, i bambini si sentono davvero ospiti molto speciali: al momento della prima colazione a buffet trovano un angolo con delizie colorate per iniziare la mattina in dolcezza. Nell’arco della giornata, Starhotels ha pensato a varie pause golose: dal mocktail Very Important kids, un drink sfizioso a base di frutta, alla merenda pensata per tutte le età; pranzo e cena sono gratuiti per tutti i bimbi fino ai 3 anni non compiuti che trovano menu su misura, mentre sconti speciali sono dedicati ai più grandi fino ai 16 anni.

Girare in città con la propria famiglia non è mai stato così divertente: i concierge sono pronti a consigliare itinerari pensati per i più giovani, permettendo loro di esplorare le città in modo ludico e stimolante. Dall’incanto del Museo delle Illusioni di Firenze, alla magia dell'Acquario di Genova, fino alle esperienze culturali offerte dal Parc de la Villette a Parigi, ogni momento diventa un'opportunità di scoperta e divertimento.

Grazie al contributo di nuovi partner a fare la differenza, il Family Program di Starhotels offre anche un'ampia gamma di vantaggi e sconti esclusivi imperdibili sia in-store che online, come nel caso di Europcar per il noleggio di auto con seggiolino gratuito per bambini, Bimbostore e Toys Center per acquisti di giocattoli ed abbigliamento, e FAO Schwarz per esaudire i desideri di ogni bambino.