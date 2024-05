La Cucina di Rho: ecco perché non è il solito ristorante

«Non si può pensare di teletrasportare il Cilento o la Costiera Amalfitana a Rho (Mi), terra di fiere e di nebbie, ma bisogna ringraziare questi ragazzi per l'angolino di paradiso che hanno costruito». Inizia così la presentazione dedicata dalla guida “Identità Golose” al ristorante “La Cucina - non il solito ristorante” di Gaetano Marinaccio e Nadia Petronio, animato dall’estro dello chef Alfonso Daviducci. Il riconoscimento è fresco di stampa (o di webpage) in quanto “La cucina” è fra i nuovi ingressi della Guida 2024, online dal 22 aprile. Ci starebbe bene un “Cominciamo bene!” a questo punto, dato che il locale ha poco più di tre anni (meno, se consideriamo i lockdown), ma vogliamo essere scaramantici e perciò omettiamo i soliti auguri di un radioso futuro.

La sala de La Cucina

La storia de La Cucina di Rho

E siccome non c’è un futuro senza una storia, per quanto breve, ricapitoliamo un po’ cosa è successo nella “terra di fiere e di nebbie”; a Rho, in altre parole, da ottobre 2020 ad oggi. Ci facciamo aiutare dal maître ma anche esperto di vini ma anche patron Gaetano Marinaccio.

Getano Marinaccio e Nadia Petronio del La Cucina

«Siamo partiti con 26 coperti ed oggi siamo a 18 - puntualizza Gaetano il polivalente - e insieme al nostro interior designer abbiamo immaginato degli spazi adatti a offrire un’esperienza per pochi… pochi alla volta, intendo dire. Il commensale che ci sceglie deve infatti avere tutta l’attenzione del personale di sala e cucina, senza sconti. L’alta cucina, come la vediamo io e Nadia, non può rivolgersi a più di trenta ospiti tutti assieme, ed è proprio questo che volevamo intendere quando abbiamo scelto la denominazione commerciale. Che è “La cucina - non il solito ristorante”: vogliamo essere un ritrovo gastronomico che punta a distinguersi. Innanzitutto rispetto agli altri ristoranti di Rho, che non mi sembra offrano niente di simile, a livello di qualità degli ingredienti, di servizio e di attenzione alla clientela».

Come è l’interno di La Cucina di Rho

In questa ricerca dell’eccellenza l’ambientazione fa la sua parte: all’inizio del 2024 il restyling voluto da Gaetano e Nadia, anche grazie alle luci soffuse, ha inteso trasformare il piccolo ristorante in una specie di scena teatrale, dove protagonista è la presentazione della portata.

Getano Marinaccio e Nadia Petronio del La Cucina

L'introduzione di elementi d’arredo, tavoli e sedute di design non è solo una scelta estetica ma rispecchia una precisa filosofia, in cui ogni elemento vuole creare un ambiente accogliente e sofisticato; e così ogni pasto può diventare un'esperienza intima, da assaporare sottovoce.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Cosa si mangia da La Cucina di Rho

Lo chef Daviducci, classe ‘89, mette a disposizione dei commensali la sua estesa conoscenza della tradizione mediterranea, arricchita da esperienze in ristoranti stellati. I diversi menu degustazione proposti (“Degusterò”, “Bosco & Natura”, “Materia”, solo per citarne alcuni) non sono altro che un viaggio fra sapori, consistenze e aromi: ingredienti semplici trasformati in creazioni gourmet di grande impatto visivo e gustativo. Gli ospiti possono iniziare con amuse-bouche come pizzette cotte a vapore e fritte, seguite da chips di alghe e rivisitazioni di classici come le alici con burro e mais affumicato. Il percorso va avanti con piatti di sostanza che esaltano i prodotti del mare e della terra, come il sashimi di ricciola del Mediterraneo accompagnato da passion fruit, mela verde, zenzero e misticanza, e piatti di carne sofisticati, come la giovenca in primavera.

Mescafrancesca con piselli de La Cucina 1/6 Sashimi de La Cucina 2/6 Giovenca in primavera de La Cucina 3/6 Pizzetta di benvenuto de La Cucina 4/6 Risotto giallo de La Cucina 5/6 Guabcia di stottona de La Cucina 6/6 Previous Next

La degustazione ci ha impresso nella memoria il sashimi di ricciola; la battuta a coltello di scottona con shiso, cipolla fermentata, limone salato, verdurine affumicate in agrodolce e brodo freddo di finocchio, ma potete anche chiamarla “giovenca in primavera”; la pasta mista, o mescafrancesca, di Gragnano Igp con piselli decorticati, panna acida e limone; la guancia di scottona beneventana cotta a bassa temperatura, sedano rapa e pak-choi arrostito.

E il risotto giallo? Lo abbiamo lasciato apposta al di fuori dell’effettivo ordine di arrivo delle portate, per il suo insolito mix di semplicità e rigore tecnico e perché è diventato il piatto-bandiera, in questo angoletto di Rho: è preparato con riso Acquerello, noto per la sua capacità di assorbire i condimenti mantenendosi al dente, ed è impreziosito dal Parmigiano-Reggiano stagionato 100 mesi, per una ricchezza gusto-olfattiva memorabile, e dall’aggiunta di polline, fava tonka e olio al cipresso fatto in casa.

Chef de La Cucina, Alfonso Daviducci

“Non il solito ristorante”, dicevamo, questo il raccontino dell’insegna: alla fine della degustazione ce ne siamo convinti anche noi, con tutte le perplessità e i rischi che un viaggio per non più di 18 intimi comporta. Ma ne vale la pena, devono aver pensato Marinaccio, Petronio e Daviducci, e abbiamo sperimentato che ci sono ottime ragioni per essere d’accordo.

La Cucina: non il solito ristorante

Via Porta Ronca, 86, 20017 Rho (Mi)

Tel 338 829 7415