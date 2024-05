Gheni Restaurant: un inno alla Cucina veneziana rivisitata, partendo dal pane

Nel cuore della città più romantica del mondo, Venezia, da qualche mese è possibile scoprire un gioiello gastronomico che ha saputo catturare e riproporre l'essenza della tradizione culinaria veneziana, rielaborandola con maestria e creatività: Gheni Restaurant. Si tratta di uno scrigno di sapori ideato dal proprietario Eugen Gjokaj (dalla cui abbreviazione deriva il nome in albanese del ristorante) e dalla maestria in cucina dello chef Pierluigi Lovisa con un punto di incontro non comune: la centralità del pane che da accompagnamento diventa una delle componenti del menù. Facile immaginare come, oltre alla qualità dei piatti, questa insolita valorizzazione del cibo prioritario in tutto il Mediterraneo, abbia fatto diventare Gheni Restaurant non solo un locale di tendenza, ma anche un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina che desiderano un'esperienza gastronomica autentica e innovativa. Un’ulteriore conferma di come a Venezia, basta cercare con attenzione, si può mangiare bene.

Una sala di Gheni Restaurant

Un viaggio nel cuore della tradizione in Cannareggio

Gheni Restaurant non è però solo un luogo dove mangiare bene. E anche un'esperienza che coinvolge tutti i sensi in un viaggio attraverso la storia culinaria di Venezia. Il menu è un omaggio alla tradizione, reinterpretata in chiave contemporanea con raffinatezza e originalità. Dai cicchetti veneziani alle specialità di mare, ogni piatto è una citazione ben centrata alla cultura e ai sapori della laguna.

Sulle Fondamenta Savorgnan in Cannareggio nei pressi del ristorante Gheni

L'eccellenza dei dettagli alla base del successo di Gheni restaurant

La vera essenza di Gheni Restaurant sta forse nell’attenzione ai dettagli e alla qualità degli ingredienti. A partire dalla selezione di materie prime fresche e di stagione, provenienti da fornitori locali e di fiducia, che restano centrali in ogni piatto ed esprimono sapori e aromi senza essere snaturati. Un lavoro su cui in cucina si lavora con attenzione e che vuole essere uno degli elementi distintivi.

Nell’ex magazzino, con Gheni nasce un'atmosfera che incanta

L'atmosfera di Gheni Restaurant è un'altra delle sue grandi attrazioni. L'arredamento elegante e funzionale, arricchito da dettagli veneziani e tocchi contemporanei, crea un'atmosfera accogliente e romantica, perfetta per una cena intima o una serata speciale con gli amici (purchè in numero ristreto). L’anima del ristorante è un ex magazzino ristrutturato con attenzione, che si presenta con gusto e sobrietà. Gheni Restaurant occupa un’area di circa 300 metri quadrati ed ha 40 posti a sedere, a cui si aggiungono un plateatico esterno con vista sul canale di Cannaregio e un giardino interno. All’ingresso, i visitatori sono accolti da un bancone dorato (molto in voga a Venezia) che vanta un’ampia selezione di vini, con circa 200 etichette, molti del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Un lavoro fatto in stretto collegamento con un importante enoteca specializzata nel promuove vini di qualità, le Cantine dei Dogi, di Vanni Berna.

L'ingresso del Gheni Restaurant 1/3 L'interno di Gheni Restaurant 2/3 La sala del Gheni Restaurant 3/3 Previous Next

Gheni restaurant: fra mare e terra le proposte dello chef Lovisa

Il menu di Gheni Restaurant, dal titolo “Giochi, Opere e Consistenze”, riflette l’approccio “cucina prog” di Lovisa, maturato nelle cucine di importanti ristoranti tra Venezia, la Svizzera e la Francia. In carta si trovano proposte di terra e di mare con un’attenzione particolare al vegetale, proposto con gusti e lavorazioni di assoluto interesse.

Risotto allo zafferano acqua di mare, gamberi Sicilia e polvere di capperi - Gheni Restaurant 1/3 Bagnasciuga: variazione di crostacei e molluschi al vapore di te verde e gelsomino - Gheni Restaurant 2/3 Saluto della cuina - Gheni Restaurant 3/3 Previous Next

Fra i piatti da provare assolutamente ci sono il Risotto alla zafferano acqua di mare, gamberi di Sicilia e capperi (delicatissimo), l’Uovo 62 con tartufo e patate affumicate e gli Gnocchi sferici alle rape rosse con ristretto di Porto invecchiato e blu di bufala, frutto di una grande ricerca e meritevoli. Da segnalare, anche Bagnasciuga: variazione di crostacei e molluschi al tè verde e gelsomino, dove c’è un’originale citazione di una tendenza orientaleggiante, senza alterare la piacevolezza delle materie prime.

Calamarata Benedetto Cavalieri al burro di malga, cozze, limone e bottarga di Cabras - Gheni Restaurant 1/4 Gallinella al fumo e fieno con bisque di vegetali - Gheni Restaurant 2/4 Selezione di dessert - Gheni Restaurant 3/4 Dessert - Gheni Restaurant 4/4 Previous Next

La Calamarata Benedetto Cavalieri con burro di malga, cozze limone e bottarga di Cabras è un altro esempio di grande equilibrio nell’uso degli ingredienti e nel loro accostamento. Sempre in una logica di incontro fra terra e mare da citare anche la Gallinella al fumo e fieno con bisque di vegetali e il Baccalà dissalato, fondo di gallina e sassi di seppia. Insomma, nella cucina del Gheni si studia e si sperimenta e i risultati finora sono assolutamente più che positivi.

I cuochi del ristorante Gheni durante la preparazione del dessert

L’omaggio di Eugen Gjokaj a Venezia … e al pane

Il ristorante è la nuova sfida di Eugen Gjokaj, conosciuto ai più come Gheni, noto panificatore e imprenditore di Mirano, già proprietario a Venezia del Bacaro Gheni Pan e Vin a Dorsoduro. Nato in Albania si era trasferito in Italia all’età di 15 anni iniziando da subito la professione di panettiere. «La vita mi ha portato a Venezia - dice quasi con risconoscenza verso un territorio dove ha potuto fare fortuna - e dedico questo nuovo locale proprio alla città, ai veneziani e a chi ama la laguna. Nasco panificatore e il ristorante riflette la mia dedizione per il vero pane buono, capace di creare un connubio tra la tradizione dell’arte bianca e l'innovazione culinaria. La vita mi ha portato a Venezia e dedico questo nuovo locale proprio alla città, ai veneziani e a chi ama la laguna».

Eugen Gjokaj

Il pane è al centro della mia cucina - afferma Gheni - e il ristorante è lo specchio della mia passione per un pane genuino, che incarna la fusione perfetta tra la tradizionale arte della panificazione e l’innovazione in cucina». Per lui preparare il pane per il ristorante è una grande soddisfazione: «Il pane ha un’importanza centrale ed è fondamentale nella riuscita di un servizio: rappresenta la prima impressione che un ristorante offre ai clienti, un piccolo assaggio dell’esperienza culinaria che li attende.

Dopo poche settimane, Gheni raccoglie consenso di critici e ospiti

Gheni Restaurant ha già ricevuto elogi da parte dei critici gastronomici e degli ospiti che ne hanno apprezzato la proposta culinaria unica e la raffinata atmosfera. Le recensioni positive su piattaforme online e sui social media, così come le menzioni sui giornali attestano del successo di questa formula. E del resto, in conclusione, va detto che Gheni Restaurant rappresenta un'oasi di alta cucina a Venezia, dove la tradizione si fonde armoniosamente con l'innovazione per creare piatti davvero da non perdere. Chi cerca un viaggio nei sapori autentici della tradizione veneziana con un tocco di creatività contemporanea, deve segnarsi anche questo locale nel suo percorso.

Gheni Restaurant

Fondamenta Savorgnan 535 - 30121 Venezia

Tel 041 419 0020