Quando la street art entra in camera: ecco il Muraless Art Hotel

C’è un hotel dove la street art incontra l’ospitalità di lusso. A pochi chilometri da Verona, immerso nella cultura e nello spirito creativo della regione, il Muraless Art Hotel di Castel d’Azzano (Vr) ha recentemente compiuto un passo significativo entrando a far parte del network BWH Hotels con il prestigioso brand WorldHotels Crafted. L’affiliazione non solo riconosce l'unicità dell'hotel come galleria d'arte vivente, ma lo proietta anche sul palcoscenico internazionale, consolidando la sua posizione nel mondo dell'ospitalità di lusso.

La facciata del Muraless Art Hotel

Come è il Muraless Art Hotel

Il Muraless Art Hotel si distingue per essere il primo e unico hotel in Europa interamente dedicato alla street art. La struttura, con le sue 94 stanze distribuite su tre piani, è un vero e proprio museo vivente dove ogni angolo è stato decorato da 50 tra i più noti esponenti nazionali e internazionali di questa particolare forma d’arte moderna.

Stanza Vespa del Muraless Art Hotel 1/5 Particolare della stanza Moschino del Muraless Art Hotel 2/5 Particolare della stanza Madama Butterfly del Muraless Art Hotel 3/5 La stanza Mina del Muraless Art Hotel 4/5 Particolare di una stanza del Muraless Art Hotel 5/5 Previous Next

Tra questi, spicca la maestosa facciata esterna realizzata da Mr. Brainwash, famoso per il documentario di Banksy "Exit Through the Gift Shop" e per le sue opere che fondono riferimenti alla pop art e alla cultura contemporanea. Ogni camera dell'hotel è una celebrazione dell'eccellenza italiana, con richiami tematici che spaziano dall'arte rinascimentale alle icone del cinema e della musica, passando per la scienza e la moda. Tutto ciò rende ogni soggiorno un'esperienza unica e arricchente, dando la possibilità agli ospiti di immergersi completamente nella cultura italiana.

Come è nato il Muraless Art Hotel

L'idea di trasformare l'ex Hotel Cristallo in una galleria d'arte vivente nasce dal sogno di Gianmaria Villa, fondatore e presidente di Velox Group. «Nel luglio 2021, durante la pandemia, abbiamo avviato un progetto per riqualificare una struttura alberghiera esistente, utilizzando la street art per valorizzare il Made in Italy e dare nuova energia al Paese» ha spiegato Villa.

Il progetto, curato da Chiara Canali in collaborazione con la galleria milanese Deodato Arte, coinvolge artisti come Thierry Guetta (Mr. Brainwash), Joys, Etnik, e molti altri, che con le loro opere hanno creato un ambiente unico nel suo genere. La curatrice Chiara Canali ha voluto creare una narrazione site-specific per gli interni dell'hotel, coinvolgendo sia storici writer che emergenti street artist italiani e a tal proposito dichiara: «Ho voluto abbattere le barriere e offrire nuove interpretazioni dello spazio sottolineando l'intento di trasformare l'ospite in protagonista di un'esperienza immersiva e multisensoriale».

La hall del Muraless Art Hotel 1/3 Sala meeting del Muraless Art Hotel 2/3 L'ingresso del Muraless Art Hotel 3/3 Previous Next

Il ristorante Graffiti Art e il Graffiti Lounge del Muraless Art Hotel

L'arte, in tutte le sue forme, ha da sempre celebrato il cibo come fonte di ispirazione. Dai capolavori di Caravaggio alle opere metafisiche di De Chirico, la maestria culinaria si eleva a soggetto artistico. Allo stesso modo, la sapiente trasformazione di semplici ingredienti in piatti d'alta qualità, ad opera di grandi chef italiani rinomati a livello mondiale, rappresenta una forma d'arte a tutti gli effetti. Il cibo non solo nutre, ma evoca emozioni che l'arte cattura e amplifica, dando vita a un connubio davvero speciale. Questa è la filosofia che guida il ristorante dell’hotel, Graffiti Art, che offre un menu alla carta e menu fissi con piatti della cucina italiana realizzati con ingredienti di alta qualità.

Il Graffiti Lounge, invece, non si limita a essere un semplice bar; è un luogo dove l'arte dell'intrattenimento si fonde con la passione per la mixology, creando un'esperienza sensoriale unica. Qui, ogni cocktail rappresenta un'opera d'arte liquida, sapientemente realizzata con ingredienti di prima qualità e curata nei minimi dettagli.

I servizi del Muraless Art Hotel

Grazie alla sua posizione strategica vicino all'autostrada, alla Fiera di Verona e al centro storico della città, il Muraless Art Hotel è ideale per i viaggiatori d'affari e per coloro che desiderano esplorare Verona. L'hotel offre spazi moderni per riunioni ed eventi, integrati con il lounge bar per momenti di relax e socializzazione. «Muraless combina l'accoglienza alberghiera con un museo di arte urbana, offrendo un'esperienza immersiva nella cultura e nell'arte italiana» ha dichiarato Oscar Chemello, amministratore delegato del Muraless Art Hotel.

Muraless Art Hotel, la street art come stile di vita

L'ingresso del Muraless Art Hotel nel gruppo BWH Hotels con il brand WorldHotels Crafted è stato accolto positivamente. Sara Digiesi, Ceo di Bwh Hotels Italia & Malta, ha affermato: «Accogliamo con grande piacere il Muraless Art Hotel, una struttura capace di stupire attraverso l’arte i suoi ospiti. Il brand WorldHotels Crafted è dedicato agli hotel che rimangono impressi per la loro particolarità, qualità che il Muraless Art Hotel senza dubbi possiede». Anche Wytze Van den Berg, Ceo e vicepresidente Emea di WorldHotels, ha espresso soddisfazione: «WorldHotels è onorata di annunciare l’ingresso del Muraless Art Hotel. Non vedo l’ora che i nostri 57 milioni di soci Rewards nel mondo possano conoscere e prenotare questo hotel, offrendo loro una destinazione fantastica da esplorare».

Particolare della facciata del Muraless Art Hotel

Il Muraless Art Hotel rappresenta una nuova frontiera dell'ospitalità di lusso, dove arte e comfort si fondono in un'esperienza unica. L’obiettivo è valorizzare il territorio veronese e il patrimonio culturale italiano. Concetto sottolineato anche da Fabrizio Doria, chief development Officer di BWH Hotels Italia & Malta che ha ribadito l'importanza della collaborazione con il gruppo BWH: «Gli hotel affiliati possono beneficiare del riconoscimento e del livello qualitativo di WorldHotels, aumentando così la loro credibilità e attrattiva verso i clienti».

Hotel Muraless Art

Via Scuderlando 122 - 37060 Castel d'Azzano (Vr)

Tel 045 450 0515