Borghese Contemporary Hotel: un'oasi d'arte e relax nel cuore di Roma

Nel cuore pulsante di Roma, dove storia e arte si fondono da secoli, il Borghese Contemporary Hotel rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dell'arte e del lusso. Nato dalla passione dei fratelli Piperno, questa struttura ha saputo rinnovarsi nel tempo, mantenendo inalterato il suo fascino e la sua capacità di sorprendere.

L'ingresso del Borghese Contemporary Hotel a Roma

Situato a pochi passi da monumenti iconici come il Pantheon, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi, il Borghese Contemporary Hotel offre ai suoi ospiti una posizione strategica per esplorare le meraviglie della Città Eterna. Ma è all'interno dell'hotel che si cela la vera sorpresa. Ogni angolo, ogni stanza, ogni corridoio è una tela su cui si esprime l'anima artistica di questa struttura.

Al Borghese Contemporary Hotel un'esperienza artistica a 360 gradi

Il nome stesso, Borghese Contemporary, evoca un legame profondo con l'arte. E questo legame si materializza in una ricca collezione di opere di artisti internazionali, accuratamente selezionate e disposte in ogni ambiente. Non si tratta semplicemente di decorazioni, ma di vere e proprie esperienze artistiche che invitano gli ospiti a riflettere, a emozionarsi e a scoprire nuovi talenti.

La reception del Borghese Contemporary Hotel

Dalle opere di Cameron Welch e Ed Ruscha nella breakfast room, alla maestosità di Sandro Sanna nella reception, fino alle creazioni di Elle De Bernardini nella suite a lei dedicata, ogni quadro ha una storia da raccontare e contribuisce a creare un'atmosfera unica e coinvolgente.

Suite d'artista al Borghese Contemporary Hotel

Tre suite, in particolare, meritano un'attenzione speciale: la Suite Borghese, la Suite Elle e la Suite Picasso. Ciascuna di esse è un omaggio a un artista o a un movimento artistico, e offre agli ospiti un'esperienza esclusiva e personalizzata.

La hall del Borghese Contemporary Hotel 1/6 L'area breakfast del Borghese Contemporary Hotel 2/6 Il bar del Borghese Contemporary Hotel 3/6 Lusso e arte nelle suite del Borghese Contemporary Hotel 4/6 La sala relax delle suite del Borghese Contemporary Hotel 5/6 La zona bagno delle suite del Borghese Contemporary Hotel 6/6 Previous Next

La Suite Borghese, con un'opera d'arte iraniana, trasporta gli ospiti in un viaggio esotico, mentre la Suite Elle celebra la creatività e la vivacità dell'artista brasiliana Elle De Bernardini. La Suite Picasso, invece, è un vero e proprio scrigno che custodisce un'opera originale del maestro spagnolo, con la sua inconfondibile firma a mano.

Non solo arte: il Borghese Contemporary Hotel è anche mixology e relax

Oltre alle camere e alle suite, il Borghese Contemporary Hotel offre numerosi spazi comuni dedicati al relax e alla socializzazione. La lounge bar, con le sue opere di Aaron Young e Diego Miguel Mirabella, è il luogo ideale per sorseggiare un drink e conversare con gli altri ospiti. La libreria, invece, è un angolo tranquillo dove immergersi nella lettura e nella contemplazione delle opere d'arte.

Borghese Contemporary Hotel

Largo della Fontanella di Borghese 84 - 00186 Roma

Tel 06 56558794