Alla scoperta dell’Alpe Cimbra, la montagna per tutti in ogni stagione

Una realtà dove è possibile ritagliarsi un periodo di relax in qualunque stagione dell’anno e dedicarsi alle proprie attività preferite, il tutto abbinato a un’interessante enogastronomia. Il territorio è fruibile al meglio anche da turisti e viaggiatori diversamente abili, che possono vivere la montagna in libertà. L’Alpe Cimbra è una terra ideale per una vacanza di emozioni. Infatti è aperta e accogliente, fiera della sua identità e delle sue tradizioni, frutto di un grande passato che si fonde armoniosamente con il presente. Si trova nella parte sud-orientale del Trentino, sospesa tra Adige e Brenta, ed è contraddistinta da un susseguirsi di antichi villaggi incastonati fra le montagne, torrenti e cascatelle, prati e orti.

L'Alpe Cimbra

Le sue località più importanti - Folgaria, Lavarone, Luserna e Altopiano della Vigolana, quest’ultimo un grande giardino fiorito alle spalle di Trento - sono un’alternativa assolutamente intrigante ai grandi nomi delle Dolomiti. Da qualche anno fa parte di Alpine Pearls, il network che raggruppa una ventina di località alpine di Italia, Austria, Germania e Slovenia, unite dal comune denominatore della sostenibilità e della mobilità dolce. Tutte le “Perle alpine” propongono vacanze consapevoli, rilassanti, senza auto e in piena armonia con la natura. Anche l’Alpe Cimbra è garanzia di mobilità dolce, con la possibilità di spostarsi sull’intero territorio con mezzi eco-compatibili quali bus navetta e skibus gratuiti.

L’Alpe Cimbra è un paradiso per gli escursionisti

La montagna, da queste parti, è dolce, con un orizzonte ampio che dona un profondo senso di libertà. Quello che colpisce immediatamente è il paesaggio e la natura autentica punteggiata da boschi e vette mozzafiato. Per gli appassionati delle camminate e dell’escursionismo ci sono infiniti percorsi dislocati in un’area naturale di straordinaria bellezza: chilometri e chilometri di sentieri, da quelli più semplici che attraversano boschi e pascoli a quelli più complessi, adatti ai camminatori più allenati.

Sull’Alpe Cimbra tutti possono vivere la montagna in libertà

Questa terra è inclusiva e fruibile al meglio anche per turisti e viaggiatori diversamente abili, che qui possono vivere a “tutto tondo” un’esperienza active sulla neve e nella natura. Ciò grazie al lavoro e alla professionalità di “Scie di Passione - Snow4all”, una scuola di sci attiva a Folgaria dal 2011. Grazie all’impegno di alcune decine tra maestri di sci e altri professionisti, è riuscita ad abbattere barriere e ostacoli che sembravano insormontabili. La sua mission è quella di dare a tutti la possibilità di vivere la montagna, indipendentemente dalla disabilità e dalle singole possibilità psico-fisiche e motorie.

La mission di “Scie di Passione - Snow4all” è quella di dare a tutti la possibilità di vivere la montagna

I suoi maestri di sci sono preparati ad accompagnare veramente tutti sulla neve, grazie a precise competenze e attrezzi specifici - monosci, stabilizzatori, dualsci e ausili per persone ipovedenti - adatti a ogni tipo di caratteristica fisica e disabilità. Inoltre ben 11 rifugi del comprensorio sono accessibili e soprattutto dotati di carrozzine, per consentire agli sciatori “sitting” che li raggiungono di fare un rapido passaggio monosci-carrozzina e godersi il caldo e il relax nel bel mezzo delle piste, assieme ai propri amici. Nel periodo estivo e autunnale i maestri vengono sostituiti da guide e personale qualificato per dare a tutti la possibilità di praticare attività in natura.

Folgaria, il capoluogo dell’Alpe Cimbra

Folgaria, con i suoi 3mila abitanti, è il centro più grande e conosciuto dell’Alpe Cimbra. È ottimamente attrezzata per la vacanza estiva e per la vacanza sulla neve: d’estate il Golf Club Folgaria - 18 buche a 1200 m di quota - e la Bike Area sono il paradiso degli sportivi. In inverno, invece, è la destinazione ideale per gli appassionati dello sci grazie al carosello sciistico dell’Alpe Cimbra, che annovera oltre 100 km di piste per lo sci alpino e oltre 100 km di piste per lo sci nordico. Suo fiore all’occhiello è il lungo viale pedonalizzato in centro paese, dove passeggiare in assoluta tranquillità e dedicarsi allo shopping o degustare alcune delle tante prelibatezze trentine nei ristoranti che si affacciano sulla via. Poi, all’imbrunire, le luci colorate della sera illuminano la vivace vita notturna.

Luserna, l’isola cimbra del Trentino

Un’autentica chicca è Lusérn (Luserna), un minuscolo comune di 250 abitanti inserito a pieno titolo tra "Borghi più belli d’Italia": un importante riconoscimento che certifica la peculiarità di questo luogo dove storia, cultura e tradizioni si fondono in un’identità unica e secolare.

Luserna è un comune di 250 abitanti inserito a pieno titolo tra Borghi più belli d’Italia

Passeggiando per le sue viuzze è facile sentire il suono di una lingua antica, il cimbro: un idioma di origine bavarese ancora di uso quotidiano fra la quasi totalità dei residenti. Ciò rappresenta una testimonianza storico-culturale di indubbio valore per questa cittadina, che è rimasta l’unica isola linguistica cimbra in Italia.

Casa “Haus von Prükk”, museo della tradizione popolare

Nel cuore storico del paese merita una visita la Casa museo “Haus von Prükk”, un’antica abitazione che ha mantenuto inalterate nel tempo le proprie caratteristiche di dimora contadina cimbra tra la prima metà del ’700 e i primi dell’800. All’interno si trovano gli arredi, gli abiti e gli oggetti relativi alla vita domestica di quegli anni. Nella sua semplicità architettonica rappresenta un museo della tradizione popolare, ma anche un luogo vivo, in cui nelle tiepide serate estive le storie del passato possono tornare a rivivere ed essere tramandate con la genuinità di un tempo.

Il lago di Lavarone è Bandiera Blu da due lustri

Il lago di Lavarone, con la sua acqua cristallina e il clima mite, è una piacevolissima scoperta. In estate si anima con i suoi lidi e gli sport d’acqua, e d’inverno è perfetto per pattinare. È circondato da paesaggi di romantica quiete, tanto amati in passato da grandi personaggi della storia e della cultura quali Sigmund Freud e l’imperatore asburgico Francesco Giuseppe, che qui amava trascorrere momenti di riposo.

Il lago di Lavarone

Da una decina d’anni sulle sue spiagge sventola la Bandiera Blu, un importante riconoscimento che viene assegnato alle località turistiche balneari che rispettano precisi criteri in tema di qualità delle acque (quelle del lago di Lavarone sono trasparenti e pulitissime) e gestione sostenibile del territorio, anche con iniziative di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente.

Altopiano della Vigolana, un grande giardino alle spalle di Trento

La Vigolana è uno dei territori più ameni e piacevoli del Trentino orientale. Ha un’altezza media di 700 metri, è racchiusa tra i massicci della Vigolana e della Marzola, ed è un balcone naturale dal quale ammirare panorami alpini, vallate e laghi. Qui è ancora possibile scoprire antichi borghi con portali in pietra, ballatoi carichi di gerani, prati, boschi e orti coltivati con l’amore e il sapere di un tempo.

Tour gastronomico a Folgaria e dintorni

L’Alpe Cimbra è anche un inno ai prodotti tipici e all’enogastronomia di qualità. Un posto di riguardo spetta al Vézzena, un formaggio semicotto, stagionato anche per 24-36 mesi, prodotto da secoli sugli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna. Dal sapore intenso, si presenta al palato con una nota amarognola e una leggera piccantezza che diventa più marcata con l’invecchiamento. Per la sua preparazione si utilizza solo latte di mucca di razza Bruna, Pezzata Rossa e Pezzata Nera. In cucina è particolarmente indicato come formaggio da tavola per chiudere il pasto e da grattugia per arricchire minestre, zuppe, canederli e pietanze a base di carni bianche.

I formaggi del Caseificio degli altipiani e del Vézzena

Per assaggiare questa bontà si può arrivare a Lavarone, località Cappella, via Marconi 5, dove c’è la sede del Caseificio degli altipiani e del Vézzena con annesso negozio di vendita. Qui è possibile, tra l’altro, assaggiare e acquistare la serie completa dei Vézzena - dal Mezzano ai Sapori di Malga, presidio Slow Food - oltre a burro, yogurt e vari tipi di ricotta.

Caseificio degli altipiani e del Vézzena Via Guglielmo Marconi 5 38046 Lavarone (Tn) Tel +39 0464 783106

A San Sebastiano, una minuscola località tra Folgaria e Lavarone, si può fare una sosta al caseificio del Maso Guez. In cimbro “Guez” vuol dire capra e proprio il latte di capra è il cuore dell’attività del maso guidato da Andrea Incani assieme al babbo Serafino (sardo di nascita ma trentino di adozione), al fratello Simone e alla mamma Morena Cuel, cimbra doc. Nel maso ci sono oltre 100 capre, principalmente la Camosciata delle Alpi e la Bionda dell’Adamello - quest’ultima una razza a rischio estinzione - oltre a pecore e altri animali per un totale di 150 capi. Gli animali sono liberi di muoversi nei prati dall’alba al tramonto e solo alla sera rientrano nella stalla.

I formaggi del caseificio del Maso Guez

Nel caseificio, che si trova di fronte al vecchio campanile di San Sebastiano, si lavorano mediamente 100 litri di latte al giorno, da cui prendono vita 13 tipi di formaggi tra caprini e vaccini - tutti preparati con caglio vegetale a base di un pregiato infuso di fiori di cardo - uno più buono e gustoso dell’altro. Assolutamente da assaggiare il Mülpoch, il Vecio Peuck, il Caprino del cuore, il Re Sole e il Formai Slambrot, quest’ultimo a base di latte di capra e di mucca. Al maso si organizzano anche momenti didattici con bambini e adulti e l’apprezzato “trekking con le capre”, un percorso agri-escursionistico in compagnia dei simpatici animali.

Azienda Agricola Maso Guez Via Lega Nazionale 78 38064 San Sebastiano (Tn) Tel +39 392 6904866

Il cardoncello cimbro, fungo autoctono di qualità

Infine, due parole sul cardoncello cimbro, un pregiato fungo autoctono commestibile che cresce spontaneo sugli altipiani cimbri. «Il Cardoncello Cimbro si presenta con una polpa soda e un gusto delicato; è l’ideale per risotti, dopo averlo un po’ arrostito, e anche per ricette tradizionali e piatti gourmet» racconta Damiano Zanocco, esperto di funghi, che lavora come custode forestale sugli altipiani cimbri e che può essere considerato il papà di questo fungo.

Il cardoncello cimbro

Infatti, ne studia da tempo le caratteristiche e ha avviato una produzione sperimentale grazie a un’azienda agricola del territorio. Il prodotto, già utilizzato in vari ristoranti della zona, è perfetto per chi cerca ingredienti locali, naturali e di alta qualità.

Una parte di Trentino da vivere tutto l’anno

Insomma, l’Alpe Cimbra è un luogo che accoglie senza distinzione, dove ogni stagione regala un modo diverso di vivere la montagna: sci e passeggiate, laghi e malghe, borghi e sapori autentici. Qui il tempo rallenta, l’aria profuma di erba e legno, e il contatto con la natura si intreccia a un senso profondo di libertà e benessere. Una parte di Trentino da scoprire tutto l’anno, a passo lento e con il sorriso.