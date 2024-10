Al Luna Bianca Hotel di Folgaria caldo inverno nel cuore dell'Alpe Cimbra

Luna Bianca Hotel a Folgaria (Tn) è la meta ideale per chi desidera immergersi nel cuore dell'Alpe Cimbra, in un ambiente che unisce comfort, bellezza naturale e ospitalità. Situato nella vivace area pedonale di Folgaria, è la destinazione perfetta per famiglie, sportivi e coppie in cerca di una fuga romantica. E c'è di più: durante le feste natalizie, una visita speciale rende l'esperienza ancora più magica…

Luna Bianca Hotel: la magia dell'Alpe Cimbra

Ci troviamo in provincia di Trento, immersi in un paesaggio da fiaba: boschi di conifere, abeti maestosi, pascoli e laghi. La natura qui è incantevole in ogni stagione, e Folgaria è tra le località più celebri dell'Alpe Cimbra, destinazione che ha saputo adattarsi ai moderni trend turistici rispettando sempre l'ambiente e il patrimonio storico. Questa è una destinazione che offre non solo attività sportive e momenti di relax, ma anche l'occasione di esplorare un contesto di rara bellezza. E il Luna Bianca Hotel sa davvero come far sentire ogni ospite al centro di questa magia naturale.

Le camere e suite del Luna Bianca Hotel

Il Luna Bianca Hotel offre camere e suite dal design elegante e moderno, pensate per creare un'atmosfera calda e accogliente. Ogni stanza è dotata di tutti i comfort, con dettagli tematici che rendono omaggio alla tradizione locale.

Una delle stanze del Luna Bianca Hotel 1/4 Particolare della camera del Luna Bianca Hotel 2/4 Stanza del Luna Bianca Hotel 3/4 Particolare della stanza del Luna Bianca Hotel 4/4 Previous Next

Le suite nella torretta sono particolarmente luminose e dotate di vasca idromassaggio e doccia con cromoterapia, perfette per momenti di rigenerazione totale. Le Family Room, con spazi ampi e doppi ambienti, sono ideali per le famiglie numerose. Per i bambini, ogni stanza è attrezzata con accessori come lettini, fasciatoi, scaldabiberon e perfino passeggini e zaini porta bebè per le escursioni.

Colazione e cena al Luna Bianca Hotel

La giornata al Luna Bianca Hotel inizia con una ricca colazione: una selezione di delizie dolci e salate pensate per caricare di energia prima di una giornata di sport e avventure. E a cena, il ristorante propone piatti preparati con ingredienti freschi e stagionali, provenienti dal territorio. È un vero viaggio tra sapori semplici e autentici, dove la tradizione incontra la creatività. Per i piccoli ospiti, sono disponibili menu dedicati e tutto il necessario per farli sentire a proprio agio, dai seggioloni ai bavaglini. Insomma, ogni dettaglio è pensato per rendere speciale ogni pasto in famiglia.

Serate al caldo del Wine Bar al Luna Bianca Hotel

Dopo una giornata sulla neve o di escursioni, non c'è niente di meglio che una serata al Wine Bar del Luna Bianca Hotel. Qui, tra il calore del camino, potrete scoprire i migliori vini trentini, dal profumato Traminer Aromatico al corposo Lagrein, accompagnati da una selezione di grappe e liquori tipici della regione. Ogni sorso racconta la storia e la passione del territorio, regalando agli ospiti un momento di relax e convivialità.

Il bar del Luna Bianca Hotel

Area wellness “Raggio di Luna”: relax e benessere al Luna Bianca Hotel

Per chi cerca un momento di pura tranquillità, il centro benessere Raggio di Luna offre una serie di esperienze rigeneranti. Il percorso include docce emozionali, bagni di vapore e una magnifica sauna panoramica con vista sulle montagne. L'area wellness è perfetta per chi desidera abbandonarsi al relax e dimenticare ogni preoccupazione, magari sorseggiando un infuso alle erbe naturali.

Relax al Luna Bianca Hotel

E per una coccola extra, sono disponibili massaggi personalizzati eseguiti da professionisti: un tocco delicato che combina tradizione e innovazione per donare benessere a corpo e mente. E mentre i genitori si rilassano, i piccoli possono divertirsi al Mini Club, tra giochi, animazione e una golosa merenda.

Massima attenzione ai bambini al Luna Bianca Hotel

Sport e divertimento a Folgaria: un paradiso per gli amanti della neve

Chi ama gli sport invernali troverà a Folgaria una destinazione perfetta: con 74 chilometri di piste per sci alpino, il comprensorio Folgaria Fiorentini è uno dei più moderni e attrezzati dell'Alpe Cimbra. Grazie a 22 impianti di risalita, gli sciatori di tutti i livelli possono esplorare questo incantevole paesaggio innevato. Per chi preferisce lo sci di fondo, il Centro Fondo Passo Coe offre 38 chilometri di piste tra alcuni dei paesaggi più affascinanti del Trentino. E per una giornata in famiglia, ci sono le piste di pattinaggio al Palasport, con tanto di piscine per adulti e bambini. Non mancano le aree giochi per i piccoli, come i Baby Park sulle piste, dove si possono fare discese con gommoni e slitte o incontrare personaggi divertenti.

Folgarida (Foto: mircophoto)

Se Folgaria d'inverno è un paradiso per gli amanti della neve, durante le altre stagioni diventa la meta ideale per chi cerca escursioni, relax e natura. I sentieri tra i boschi e i prati invitano a lunghe passeggiate, ideali per esplorare antichi borghi e vivere un'esperienza immersiva nella tranquillità della montagna. Il Luna Bianca Hotel propone offerte speciali tutto l'anno, pensate per adattarsi a ogni tipo di vacanza: dalle famiglie agli amanti della natura, fino alle coppie in cerca di un soggiorno romantico.

Natale al Luna Bianca: magia, mercatini e… Babbo Natale!

Durante il periodo natalizio, il Luna Bianca Hotel si trasforma in una base perfetta per esplorare i mercatini di Natale di Rovereto, Trento e Levico Terme. Passeggiare tra le bancarelle in legno addobbate a festa, gustare dolci artigianali e sorseggiare caldo vin brulé sono esperienze che accendono lo spirito natalizio in grandi e piccoli. Ma il momento più magico è la sera della Vigilia di Natale, quando una visita molto speciale è prevista per tutti i piccoli ospiti: Babbo Natale in persona arriva al Luna Bianca per portare un dono speciale a ogni bambino! È un momento di gioia e stupore, che rende il Natale a Folgaria indimenticabile.

Luna Bianca Hotel

Via C. Battisti 41 - 38064 Folgaria (Tn)

Tel 0464 723175