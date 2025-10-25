Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 25 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:55 | 115281 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

sul lago di como

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Una serata esclusiva sul Lago di Como ha visto protagonisti gli chef Alessandro Parisi e Roberto Valbuzzi al Ristorante Filo del Filario Hotel, in una cena a 4 mani tra creatività, convivialità e alta cucina italiana

di Emanuela T. Cavalca
 
25 ottobre 2025 | 18:44

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Una serata esclusiva sul Lago di Como ha visto protagonisti gli chef Alessandro Parisi e Roberto Valbuzzi al Ristorante Filo del Filario Hotel, in una cena a 4 mani tra creatività, convivialità e alta cucina italiana

di Emanuela T. Cavalca
25 ottobre 2025 | 18:44
 

Nella terrazza panoramica del Ristorante Filo l’altra sera si è riempita di appassionati “gourmand”: l’occasione era ghiotta. Si è svolta un’esclusiva cena a quattro mani con lo chef Alessandro Parisi e Roberto Valbuzzi. Alessandro, napoletano, vanta esperienze significative alle spalle, da otto anni è alla guida della cucina dell’hotel-boutique Filario; mentre Roberto Valbuzzi, patron del Ristorante Crotto Valtellina, è noto conduttore televisivo.

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Gli chef Roberto Valbuzzi e Alessandro Parisi

Hotel Filario: eleganza, ospitalità e panorama unico

L’Hotel Filario è un vero gioiello, curato nei minimi particolari, grazie al tocco raffinato di Alessandro Agrati, fondatore di Culti Milano. L’ospite può godere di un ambiente caldo e curato  e di una vista impagabile, sul lago di Como con vista sull’Isola Comacina e Punta Balbianello.

Un contesto unico e raffinato, perfetto per vivere un’esperienza culinaria.

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Le brigate dei ristoranti il Filo e Crotto Valtellina

L’incontro tra due chef d’eccellenza

«Il Lago di Como è da sempre un luogo di incontro e questo evento nasce  per celebrare questa sua vocazione. Da alcuni anni, ogni ottobre, organizziamo una cena a quattro mani che unisce chef esterni e la nostra brigata: una tradizione che valorizza lo scambio culinario e la convivialità. Mettere a confronto due chef come Alessandro Parisi e Roberto Valbuzzi significa fondere visioni e culture gastronomiche diverse, in un contesto che esalta la bellezza del territorio. La stagione che si sta concludendo, la decima di Filario Hotel&Residences, è per noi un motivo di grande orgoglio, un traguardo importante che vogliamo celebrare continuando a offrire esperienze uniche e autentiche. Per noi, l’ospitalità è questo: un percorso che unisce persone, sapori e luoghi», sottolinea Alessandro Sironi, CEO di Filario Hotel & Residences.

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Alessandro Sironi, Ceo dell'Hotel Filario, intrattiene gli ospiti

Un viaggio di sapori tra tradizione e creatività

Le tavole sono apparecchiate con cura, dove nulla è lasciato al caso: la decorazione floreale verde chiaro s’intona a pennello con il verde bosco del tavolo e perfino i funghi riscaldanti esulano dai soliti freddi apparecchi. La cena si è aperta con un delizioso cocktail dal gusto amaricante con bitter, mandarino e Carpano.

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Chef Alessandro Parisi

È seguito un aperitivo di benvenuto dei due chef, dove notiamo la presenza di erbe locali. In tavola poi è arrivato il pane, creatura di Viola, chef patissier di Filo: consigliamo a tutti il suo pan brioche, un vero attentato alla linea, ma a cui non si può rinunciare.

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

L'aperitivo servito, ricco di erbe locali

In seguito Alessandro ha proposto una rivisitazione dei pizzoccheri, il sommellier Luciano Gusmaroli li ha accompagnati con il Barbacan, un particolare vino valtellinese, nato in una piccola cantina nota per I suoi vini artigianali e ricavati soprattutto da uve Nebbiolo.

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Guancia di manzo con cipolla di Brunate e spinaci

Il secondo, invece, firmato da Parisi , è stata la guancia di manzo con cipolla di Brunate alla vaniglia, spinaci e parmigiano, un piatto dai sapori equilibrati, arricchito da cipolle locali.

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Cremoso allo zafferano “Collina d’Oro”

Il momento del dolce è affidato ad entrambe le brigate, con due interpretazioni personali: da un lato, il cremoso allo zafferano “Collina d’Oro” con gel all’acqua di rose dell’Azienda Agricola Floe e crumble ai pinoli, dall’altro castagne e fior di latte di Bellagio, omaggio alla tradizione locale e all’autunno.

Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Castagne e fior di latte di Bellagio

Una raffinata selezione di Friandises, firmata dalla pastry chef Viola Ferretti, ha chiuso dolcemente la cena.

Il Filo
SP 583, loc. Bagnana 96 22025 Lezzeno (Co)
Tel +39 031 5375101
Lun-Dom 12:00/14:00 19:00/23:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Ristorante Filo Lago di Como Filario Hotel cena a quattro mani cucina gourmet esperienze culinarie hotel di lusso Made in ItalyAlessandro Parisi Roberto Valbuzzi Alessandro Agrati Alessandro Sironi Viola Ferretti Luciano Gusmaroli
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Pentole Agnelli
Grana Padano
Beer and Food
Beachcombers
Pentole Agnelli
Grana Padano
Beer and Food
Beachcombers
Parmigiano
Lucart

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025