Gli chef Parisi e Valbuzzi incantano in una cena a quattro mani al Filario

Nella terrazza panoramica del Ristorante Filo l’altra sera si è riempita di appassionati “gourmand”: l’occasione era ghiotta. Si è svolta un’esclusiva cena a quattro mani con lo chef Alessandro Parisi e Roberto Valbuzzi. Alessandro, napoletano, vanta esperienze significative alle spalle, da otto anni è alla guida della cucina dell’hotel-boutique Filario; mentre Roberto Valbuzzi, patron del Ristorante Crotto Valtellina, è noto conduttore televisivo.

Gli chef Roberto Valbuzzi e Alessandro Parisi

Hotel Filario: eleganza, ospitalità e panorama unico

L’Hotel Filario è un vero gioiello, curato nei minimi particolari, grazie al tocco raffinato di Alessandro Agrati, fondatore di Culti Milano. L’ospite può godere di un ambiente caldo e curato e di una vista impagabile, sul lago di Como con vista sull’Isola Comacina e Punta Balbianello.

Un contesto unico e raffinato, perfetto per vivere un’esperienza culinaria.

Le brigate dei ristoranti il Filo e Crotto Valtellina

L’incontro tra due chef d’eccellenza

«Il Lago di Como è da sempre un luogo di incontro e questo evento nasce per celebrare questa sua vocazione. Da alcuni anni, ogni ottobre, organizziamo una cena a quattro mani che unisce chef esterni e la nostra brigata: una tradizione che valorizza lo scambio culinario e la convivialità. Mettere a confronto due chef come Alessandro Parisi e Roberto Valbuzzi significa fondere visioni e culture gastronomiche diverse, in un contesto che esalta la bellezza del territorio. La stagione che si sta concludendo, la decima di Filario Hotel&Residences, è per noi un motivo di grande orgoglio, un traguardo importante che vogliamo celebrare continuando a offrire esperienze uniche e autentiche. Per noi, l’ospitalità è questo: un percorso che unisce persone, sapori e luoghi», sottolinea Alessandro Sironi, CEO di Filario Hotel & Residences.

Alessandro Sironi, Ceo dell'Hotel Filario, intrattiene gli ospiti

Un viaggio di sapori tra tradizione e creatività

Le tavole sono apparecchiate con cura, dove nulla è lasciato al caso: la decorazione floreale verde chiaro s’intona a pennello con il verde bosco del tavolo e perfino i funghi riscaldanti esulano dai soliti freddi apparecchi. La cena si è aperta con un delizioso cocktail dal gusto amaricante con bitter, mandarino e Carpano.

Chef Alessandro Parisi

È seguito un aperitivo di benvenuto dei due chef, dove notiamo la presenza di erbe locali. In tavola poi è arrivato il pane, creatura di Viola, chef patissier di Filo: consigliamo a tutti il suo pan brioche, un vero attentato alla linea, ma a cui non si può rinunciare.

L'aperitivo servito, ricco di erbe locali

In seguito Alessandro ha proposto una rivisitazione dei pizzoccheri, il sommellier Luciano Gusmaroli li ha accompagnati con il Barbacan, un particolare vino valtellinese, nato in una piccola cantina nota per I suoi vini artigianali e ricavati soprattutto da uve Nebbiolo.

Guancia di manzo con cipolla di Brunate e spinaci

Il secondo, invece, firmato da Parisi , è stata la guancia di manzo con cipolla di Brunate alla vaniglia, spinaci e parmigiano, un piatto dai sapori equilibrati, arricchito da cipolle locali.

Cremoso allo zafferano “Collina d’Oro”

Il momento del dolce è affidato ad entrambe le brigate, con due interpretazioni personali: da un lato, il cremoso allo zafferano “Collina d’Oro” con gel all’acqua di rose dell’Azienda Agricola Floe e crumble ai pinoli, dall’altro castagne e fior di latte di Bellagio, omaggio alla tradizione locale e all’autunno.

Castagne e fior di latte di Bellagio

Una raffinata selezione di Friandises, firmata dalla pastry chef Viola Ferretti, ha chiuso dolcemente la cena.