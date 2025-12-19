Bellegra accende il Natale: pista di ghiaccio e mercatini fino all’Epifania

Dal fino al 6 gennaio, Bellegra (Rm) si veste di luci e atmosfere natalizie trasformandosi in un borgo di montagna in stile tirolese. Le casette dei mercatini di Natale, le decorazioni luminose e il profumo di dolci e prodotti tipici accompagnano residenti e visitatori in un percorso fatto di convivialità e scoperta.

Le casette dei mercatini trasformano Bellegra in un villaggio alpino

Pista di pattinaggio su ghiaccio: il cuore dell’evento

Protagonista assoluta di Sapori di Natale a Bellegra è la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio. Nei giorni festivi è accessibile dalle 10.00 alle 20.00, mentre nei feriali apre dal pomeriggio. Un punto di riferimento per famiglie, bambini e adulti, capace di animare il centro del paese e diventare luogo di incontro e socialità.

Musica, animazione e Babbi Natale in moto

Il weekend del 20 dicembre propone animazione per bambini e il dj set in Piazza del Municipio a cura di DJ Luchetto. Domenica 21 dicembre arrivano i Babbi Natale in moto, seguiti dal Concerto di Natale della Banda Musicale di Bellegra, evento molto atteso che richiama pubblico anche dai comuni vicini.

Concerti e Capodanno in piazza

La rassegna musicale continua domenica 28 dicembre con il concerto del coro diretto da Margherita Ciani. Il 31 dicembre il paese si ritrova in piazza per il Capodanno a Bellegra, con festeggiamenti collettivi per salutare il nuovo anno.

6 gennaio: Befana e concorso Shopping d’Avvento

La chiusura è affidata a martedì 6 gennaio, con l’arrivo della Befana, la distribuzione dei doni ai bambini e l’estrazione finale del concorso “Shopping d’Avvento”, ultimo appuntamento del calendario natalizio.