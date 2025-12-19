Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 19 dicembre 2025  | aggiornato alle 21:07 | 116454 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

a roma

Bellegra accende il Natale: pista di ghiaccio e mercatini fino all’Epifania

Fino al 6 gennaio Bellegra (RM) ospita Sapori di Natale: mercatini in stile alpino, pista di pattinaggio su ghiaccio aperta tutti i giorni, eventi musicali, degustazioni, attività per bambini e Capodanno in piazza

di Redazione CHECK-IN
 
19 dicembre 2025 | 16:41

Bellegra accende il Natale: pista di ghiaccio e mercatini fino all’Epifania

Fino al 6 gennaio Bellegra (RM) ospita Sapori di Natale: mercatini in stile alpino, pista di pattinaggio su ghiaccio aperta tutti i giorni, eventi musicali, degustazioni, attività per bambini e Capodanno in piazza

di Redazione CHECK-IN
19 dicembre 2025 | 16:41
 

Dal fino al 6 gennaio, Bellegra (Rm) si veste di luci e atmosfere natalizie trasformandosi in un borgo di montagna in stile tirolese. Le casette dei mercatini di Natale, le decorazioni luminose e il profumo di dolci e prodotti tipici accompagnano residenti e visitatori in un percorso fatto di convivialità e scoperta.

Bellegra accende il Natale: pista di ghiaccio e mercatini fino all’Epifania

Le casette dei mercatini trasformano Bellegra in un villaggio alpino

Pista di pattinaggio su ghiaccio: il cuore dell’evento

Protagonista assoluta di Sapori di Natale a Bellegra è la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio. Nei giorni festivi è accessibile dalle 10.00 alle 20.00, mentre nei feriali apre dal pomeriggio. Un punto di riferimento per famiglie, bambini e adulti, capace di animare il centro del paese e diventare luogo di incontro e socialità.

Bellegra accende il Natale: pista di ghiaccio e mercatini fino all’Epifania

6 gennaio si terrà la Befana e concorso Shopping d’Avvento

Musica, animazione e Babbi Natale in moto

Il weekend del 20 dicembre propone animazione per bambini e il dj set in Piazza del Municipio a cura di DJ Luchetto. Domenica 21 dicembre arrivano i Babbi Natale in moto, seguiti dal Concerto di Natale della Banda Musicale di Bellegra, evento molto atteso che richiama pubblico anche dai comuni vicini.

Concerti e Capodanno in piazza

La rassegna musicale continua domenica 28 dicembre con il concerto del coro diretto da Margherita Ciani. Il 31 dicembre il paese si ritrova in piazza per il Capodanno a Bellegra, con festeggiamenti collettivi per salutare il nuovo anno.

Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

6 gennaio: Befana e concorso Shopping d’Avvento

La chiusura è affidata a martedì 6 gennaio, con l’arrivo della Befana, la distribuzione dei doni ai bambini e l’estrazione finale del concorso “Shopping d’Avvento”, ultimo appuntamento del calendario natalizio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Bellegra Natale Sapori di Natale Bellegra mercatini di Natale Roma pista di pattinaggio su ghiaccio Lazio eventi Natale provincia di Roma Natale nei borghi Lazio Capodanno Bellegra mercatini natalizi Lazio Befana Bellegra eventi dicembre Roma mercatinidinatale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Pentole Agnelli
Fontina DOP
Pavoni
Tirreno CT
Pentole Agnelli
Fontina DOP
Pavoni
Tirreno CT
Diemme
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025