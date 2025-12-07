L'hotel con sotterranei e passaggi segreti in un palazzo rinascimentale nel cuore di Perugia

Dopo una ristrutturazione durata un anno e mezzo il 12 Novembre è stato inaugurato il Rosetta Hotel Perugia della Tapestry Collection by Hilton. È situato all'interno di un palazzo rinascimentale, proprio nel cuore della città umbra, con i suoi segreti fatti di passaggi nascosti e sotterranei suggestivi. Infatti si trova in una zona privilegiata: a pochi passi da Piazza Italia, dalla la Galleria Nazionale dell’Umbria, dalla Rocca Paolina e dal Museo del Cioccolato, inaugurato da poco.

L'Hotel La Rosetta si trova in un palazzo rinascimentale

Il progetto di OVRE Design: equilibrio tra vincoli storici e modernità

L'hotel Rosetta , ricco di storia e di fascino, è stato rinnovato dallo studio OVRE Design. Nato nel 1922, l’hotel ha sempre rappresentato un punto di riferimento dell’ospitalità. Nel 2021 l’Hotel è stato rilevato dal gruppo imprenditoriale Fittuccia-Mencarelli, gestori della attività dal 2015. Simone Fittuccia, presidente Federalberghi della Regione Umbria, ha siglato la partnership con Hilton, brand internazionale. L’intervento dello studio di architettura ha rispettato la struttura rinascimentale e i vincoli della sopraintendenza, ma è riuscito a creare una serie di ambienti piacevoli, come il ristorante, grazie alla carta da parati e ai tendaggi con le nuvole di Fornasetti o agli angoli-salotto dove ascoltare la musica.

Rosetta Hotel Perugia sta per ottenere la prestigiosa certificazione GBC Historic Building (GBC HB), lo standard sviluppato da Green Building Council Italia dedicato agli edifici di valore storico artistico. La certificazione coniuga la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale con l’efficienza energetica, la sostenibilità e il benessere ambientale, premiando gli interventi che migliorano le prestazioni dell’edificio senza comprometterne l’identità originaria.

Camere e suite: comfort, design e tecnologie moderne

I sotterranei medievali originari contengono passaggi segreti che si ritiene fossero vie di fuga del Papa tra la Rocca Paolina e la cattedrale. Questi, insieme ai dipinti del XVIII sec, rendono questo edificio un luogo ricco di storia. Troviamo settanta stanze e tra queste 8 suite completamente rinnovate, così come la reception, l’area lounge di accoglienza, Il lounge Bar the Cloud, Il Ristorante Casa Vannucci, il Sushi Umbro, la palestra al primo piano e dotata di tutte le attrezzature più moderne.

Le stanze sono veramente accoglienti: dormire in questi letti significa riposare fra lenzuola raffinate e materassi ergonomici, anche il bagno non è da meno, è fornito di avvolgenti accappatoi e di morbidi asciugamani. Per chi ha il guardaroba stazzonato troverà il ferro verticale, utile nelle emergenze.

Una ristorazione d’eccellenza

«Il ristorante ha aperto il 4 dicembre, lo chef è stato selezionato ed è stata completata la brigata - sottolinea Angela Lollini, General Manager dell’Hotel Rosetta -. Stiamo già organizzando la festa di Capodanno con un menu dedicato agli ospiti. Dopo le prime giornate abbiamo migliorato il breakfast, arricchendo la varietà con torte, croissant e spremute. Tanto che abbiamo avuto ottimi riscontri dagli ospiti. Per completare l’offerta abbiamo preso accordi con un produttore quotato locale di olio evo e uno di pane. Durante la prima settimana l’hotel ha avuto una occupazione al 70 per cento, ma ci aspettiamo una crescita esponenziale. Va considerato che l’Hotel fa parte del circuito Hilton, ma la vicinanza con il Museo ci darà soddisfazione».

Ristorante Casa Vannucci

Il Ristorante Casa Vannucci ha preso il nome da Pietro di Cristoforo Vannucci, comunemente noto con il nome Perugino, considerato il più grande rappresentante della pittura umbra del xv secolo. Gli ospiti hanno a disposizione il servizio di pranzo e cena con prodotti stagionali e locali.

Il Sushi Umbro

Sushi Umbro, disponibile durante l’aperitivo o la cena, presenta i prodotti della Regione Umbria in modo alternativo.

Il Cloud Bar

Il Cloud Bar, aperto dalle 11 alle 23, offre spazi interni ed esterni con sedute, dove ci si può concedere una pausa in una giornata di lavoro o di visita della città. Per gli ospiti che desiderano scoprire il territorio circostante, l’hotel organizza visite eno-gastronomiche in frantoi, cantine di produttori locali, visite presso produttori di cashmere, nei laboratori di ceramica nel centro storico e nel territorio. Per i più golosi e per i bambini: visita al Museo del cioccolato, inaugurato di recente.