Business e leisure convivono al Grand Hotel Villa Torretta

Master franchisee di Hilton, il Gruppo Della Frera Hotel gestisce una decina di strutture tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Tra queste il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto Curio Collection by Hilton, 4 stelle L immerso nel Parco Nord di Milano.

Il Grand Hotel Villa Torretta nasce come dimora dell'aristocrazia

Grand Hotel Villa Torretta, una lunga storia alle spalle

È un palazzo nobiliare di fine ‘500 che nel corso dei secoli ha vissuto diverse dimensioni. Da rifugio ovattato in mezzo alla campagna lombarda per l’aristocrazia a dimora comune per gli operai della Breda (70 famiglie) nel ‘900, da cascina con bestiame all’abbandono totale. Dopo un’impegnativa opera di bonifica e di ripristino artistico-archiettonico-paesaggistico dal 2006 è entrato nell’orbita del Gruppo Della Frera.

La Suite Delia del Grand Hotel Villa Torretta
Una suite del Grand Hotel Villa Torretta
Una delle suite affrescate del Grand Hotel Villa Torretta

«L’hotel - spiega il direttore Alberto Garbo - dispone di 77 camere. Una declinazione dell’accoglienza che può contare su 7 suite, di cui due affrescate, anche di importante metratura. Valore aggiunto, un centro congressi con 7 sale meeting e un auditorium da 300 posti. Un’identità composita, ma molto definita che sa adattarsi a diverse tipologie di clientela italiana e in prevalenza statunitense».

Il direttore Alberto Garbo

Grand Hotel Villa Torretta, attenzione alla qualità del lavoro

Clientela che vede soddisfatte molteplici esigenze, in primis quelle della tavola. La squadra è articolata. Marcello Alfano è l’executive chef e Francesca La Mattina la chef banqueting. La struttura può contare infatti su tre cucine e una pasticceria.

L'antica eleganza del ristorante Vico della Torretta

Alla guida della sala, il restaurant manager Nicholas Zanghì. Da sottolineare l’attenzione alla qualità del lavoro delle brigate. «Per sala e cucina - annota Alberto Garbo - è operativo il calendario di cinque giorni di attività e due di riposo». Un’impostazione della strategia organizzativa che fa notizia.

Grand Hotel Villa Torretta, cucina di alto profilo

Il ristorante Vico della Torretta, cuore gastronomico dell’hotel e destinazione culinaria di alto profilo, è guidato dal quarantenne Dario Croci.

Dario Croci, chef del ristorante Vico della Torretta

La carta, stagionale, è organizzata in due sezioni (ricette di immediata matrice italiana e signature) collegate da un fil rouge caratterizzato dall’autenticità dei sapori. La semplicità premia sempre quando a monte ci sono studio, ricerca e tecnica.

Bottoni di pasta fresca, anatra, funghi finferli, crema di Parmigiano
Interpretazione di ombrina firmata Dario Croci
Zabaione alle nocciole con crema di zabaione al passito di Pantelleria

In questi giorni debutta il menu di Primavera. Da annotare la Tartare di cervo, radicchio di Treviso, sedano croccante, i Bottoni di pasta fresca, anatra, funghi finferli, crema di Parmigiano, Lingotto di vitello bio alla Milanese, baby lattuga brasata, carpaccio di pomodori.