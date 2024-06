Dario Croci è il nuovo chef del ristorante “Il Vico della Torretta”

Il Grand Hotel Villa Torretta Curio Collection by Hilton, prestigiosa residenza gentilizia del 1600 e hotel 4 stelle lusso immerso nel verde del Parco Nord di Milano, gestito dal Gruppo Della Frera Hotel, ha annunciato il rilancio del suo rinomato ristorante, Il Vico della Torretta, sotto la guida del talentuoso chef Dario Croci. Situato in un luogo ricco di storia e raffinatezza, il ristorante promette un'esperienza gastronomica unica che celebra l'italianità e i suoi sapori.

Il nuovo chef del ristorante "Il Vico della Torretta", Dario Croci

Chi è Dario Croci, il nuovo chef del ristorante "Il Vico della Torretta"

Nato nel 1984, Dario Croci ha sempre avuto una passione per l'arte culinaria. Da gennaio 2024, è l'head chef del Vico della Torretta nel Grand Hotel Villa Torretta, dopo un anno di successo nel settore banchettistico della stessa struttura. Questo luogo ha un significato speciale per lui, poiché è qui che ha iniziato la sua carriera culinaria. La sua esperienza professionale include un periodo al prestigioso "Park Hyatt" di Milano, dove ha affinato le sue competenze sotto la guida dello chef Filippo Gozzoli.

Successivamente, ha collaborato con importanti nomi della ristorazione italiana, tra cui Davide Oldani al ristorante della Triennale di Milano e il rinomato ristorante Milan. In quest'ultimo, sotto la direzione del gruppo Fourghetti guidato da Bruno Barbieri ed Erik Lavacchielli, ha ricoperto il ruolo di sous chef prima di essere promosso a chef. Croci ha proseguito la sua carriera con la stessa passione e dedizione, lavorando nella Locanda Bel Sit sotto la regia di Popi Bonnici e contribuendo alla riapertura dello storico ristorante "Nabucco" a Milano, in collaborazione con Federgroup nel 2022.

Non solo lo chef: "Il Vico della Torretta" rinnova anche il team F&B

Il rilancio del ristorante passa anche dal rinnovo del suo team F&B, con Marcello Alfano che assume il ruolo di executive chef e Francesca La Mattina come chef banqueting. Alla guida del team di sala, il restaurant manager Nicholas Zanghì.

Il ristorante Il Vico della Torretta 1/4 Il nuovo team F&B de Il Vico della Torretta 2/4 Il Grand Hotel Villa Torretta by Hilton 3/4 Yakitori di agnello alle spezie, creama di lentichhie rosse e latte di cocco de Il Vico della Torretta 4/4 Previous Next

Alberto Garbo, direttore del Grand Hotel Villa Torretta, ha commentato: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto al talentuoso chef Dario Croci e al nostro rinnovato team F&B. Con il loro impegno e la loro creatività, siamo certi che il ristorante diventerà una destinazione culinaria di prima classe, offrendo ai nostri ospiti un'esperienza indimenticabile». Il nuovo ristorante si rivolge a una clientela italiana ed internazionale che apprezzerà una proposta gastronomica in grado di sposare ingredienti nostrani per una cucina elegantemente semplice e salutare, con una grande attenzione alle cotture per soddisfare i palati più esigenti.