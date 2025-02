Basilicata in rosa: la quinta tappa del Giro d'Italia tra Ceglie Messapica e Matera

Mercoledì 14 maggio si disputa la quinta tappa del Giro d'Italia da Ceglie Messapica a Matera, attraversando per un primo tratto il Metapontino. La lunghezza complessiva è di 145 km. Ceglie Messapica e Matera, due gioielli del sud Italia, raccontano storie millenarie attraverso i loro luoghi suggestivi. Dalle antiche strade di Ceglie, con il suo Castello Ducale e le piazze storiche, ai Sassi di Matera, Patrimonio dell'Umanità, queste città offrono un viaggio tra arte, cultura e tradizioni senza tempo.

La quinta tappa del giro partirà da Ceglie Messapica per arrivare a Matera

Giro d'Italia tra Ceglie Messapica a Matera: cosa vedere

Ceglie Messapica, una delle città più antiche della Puglia, si trova nella provincia di Brindisi, adagiata su un colle che offre panorami mozzafiato. Con una storia che si perde nella notte dei tempi, questa città è un vero e proprio scrigno di tradizioni, cultura e bellezze naturali. Se desideri visitarla, ci sono diverse tappe imperdibili. Il centro storico è il cuore pulsante della città, caratterizzato da piazze e vicoli affascinanti, perfetti per passeggiate rilassanti. In particolare, Piazza Vecchia, un tempo sede del mercato, è ricca di storia e fascino.

Ceglie Messapica in Puglia

Nella stessa piazza si trova il Palazzo Allegretti, un edificio del Settecento che stupisce per i suoi ampi portali e gli stemmi delle famiglie nobili che lo hanno abitato. La Chiesa di San Rocco, che risale al 1595, è un'altra meta da non perdere, con la sua posizione panoramica e la bellezza architettonica della facciata e dell'interno a tre navate. Il Castello Ducale, risalente all'XI secolo, è uno degli esempi più suggestivi di architettura medievale della città. Con la sua torre normanna e gli stemmi delle famiglie nobili, offre uno spunto affascinante per comprendere la storia del feudo.

Spostandoci in Basilicata troviamo una destinazione passata da poco conosciuta a Capitale Europea della Cultura 2019, la trasformazione di Matera negli ultimi decenni è stata straordinaria. Il risanamento avviato negli anni Cinquanta e il recupero di monumenti e abitazioni hanno reso la città un patrimonio unico, ammirato e invidiato in tutto il mondo. Matera, conosciuta per i suoi affascinanti Sassi, è una delle città più antiche del mondo. I Sassi di Matera, antiche abitazioni scavate nella roccia, sono Patrimonio dell' Unesco e offrono uno spettacolo unico.

La città di Matera in Basilicata

Tra le principali attrazioni c'è il Duomo di Matera, una chiesa romanica con una vista mozzafiato sulla città, e la Casa Grotta, che permette di scoprire come vivere i materani nei secoli passati. Il Museo Nazionale Ridola, che ospita reperti archeologici, è ideale per gli appassionati di storia. Non mancano le chiese rupestri, come la Chiesa di Santa Maria de Idris, che rivelano la profonda connessione tra la città e la religiosità popolare. Passeggiando per le vie di Matera, tra vicoli e piazze, si scopre un'atmosfera unica, che mescola tradizione e modernità, rendendo la città un luogo imperdibile.

Giro d'Italia tra Ceglie Messapica a Matera: dove dormire e magiare

Relais Villa San Martino

Il Villa Relais San Martino, situato a Martina Franca nella Valle dei Trulli, è un angolo di lusso e tradizione immerso nella campagna pugliese. Fondato da Martino Solito, restauratore, è diventato un punto di riferimento per l'ospitalità di alta classe, entrando in guide prestigiose come Touring Club e Relais & Châteaux.

Il Villa Relais San Martino

Nel 2022, Gabriele Bianchi ha preso la direzione, apportando significativi miglioramenti strutturali e l'apertura di un ristorante fine dining, Ninò. La struttura offre camere eleganti con comfort moderni e una spa che fonde tradizioni marocchine e pugliesi, ideale per momenti di puro relax. La proposta gastronomica, curata dall'executive chef Giuseppe Germanà, include menu degustazione come Rothko e Le due Sicilie.

Relais Villa San Martino SS172, 59G 74015 Martina Franca (Ta) Tel +39 080 4805152

Ristorante Cibus

Nel cuore del centro storico, tra i vicoli di un antico convento del Xv secolo, sorge il Ristorante Cibus, un luogo dove storia e sapori si incontrano. Qui, tra stanze in pietra con arcate dipinte a calce, Lillino Silibello accoglie gli ospiti con passione e profonda conoscenza della tradizione enogastronomica pugliese.

Risotto del Ristorante Cibus

Attento alle novità del panorama culinario italiano e internazionale, seleziona con cura ingredienti di qualità per esaltare i sapori autentici del territorio. Il ristorante vanta una cantina preziosa, un vero caveau scavato nella pietra calcarea, che custodisce etichette selezionate nel tempo, perfette per accompagnare ogni piatto con armonia e raffinatezza.

Ristorante Cibus Via Chianche di Scarano, 7 72013 Ceglie Messapica (Br) Tel +39 0831 388980 Lunedì e Martedì chiuso; Mercoledì-Domenica 12:30-14 19:30-22

Gianfranco Fino Viticoltore

L'azienda si distingue per l'incontro tra tradizione e innovazione, adottando tecniche di coltivazione tradizionali accanto a processi produttivi moderni. Ogni fase del lavoro in vigna è svolta con cura e precisione manuale, dalla vendemmia all'alba, alla raccolta dei grappoli in cassette, fino alla diraspatura che avviene nel pomeriggio, quando le uve sono alla temperatura ideale.

Gianfranco Fino Viticoltore

I vini maturano per almeno nove mesi in barrique di rovere francese. Nel 2021, l'azienda ha inaugurato una nuova cantina con wine resort a Manduria, immersa tra le vigne, pensata per accogliere gli amanti del vino. I suoi vini, esclusivamente da uve Primitivo e Negroamaro, si distinguono per le etichette ispirate alle teorie psicoanalitiche di Freud e Jung, con una produzione che comprende 5 rossi e uno spumant.

Gianfranco fino Viticoltore Contrada Reni 74024 Manduria (Ta) Tel +39 351 261 9410 Lunedì-Domenica 9-22

Azienda Agricola Fragnite

Ci dirigiamo all’Azienda Agricola Fragnite che incontriamo quasi di strada, da Ostuni provenienti, prima di arrivare nell’abitato di Ceglie Messapica. Tutti ottimi i formaggi, ma di certo non possiamo perderci il fragnello, un formaggio da tavola da pasta molle e cremosa. Ci facciamo affettare un bel po’ (melius abundare . . .) di salame piccante. Ci prendiamo un bel pezzo di pane casareccio appena sfornato e la gentilezza del personale è tale che, semplicemente captando nostro inespresso desiderio, le “merende” sono pronte.

Azienda Agricola Fragnite

La sosta per la “merenda” la facciamo a Montescaglioso, che di questa tappa costituisce il traguardo del Gran Premio della Montagna. Ovviamente, una volta che siamo qui non ci perdiamo la visita all’Abbazia di San Michele Arcangelo. Pressoché ad essa attigua, e merita visita, la Chiesa Madre di Montescaglioso. Per godere di un panorama che agevola pace e serenità, sempre nei pressi dell’Abbazia e della Chiesa Madre, pochi passi e siamo a Porta Sant’Angelo. Non bisogna andare di fretta: ci sediamo sugli scalini e. . . . e poi ci pensa la mente, con l’aiuto del cuore, a farci stare bene, ma proprio bene bene, in pace con noi stessi e con il mondo. Matera dista circa 30km e ci arriveremo con tutta calma.

Azienda Agricola Fragnite Via Ceglie Ostuni, 102 72013 Ceglie Messapica (Br) Tel +39 0831.37.63.65 Lunedì-sabato 7-14 16-20; Domenica chiuso

Agriturismo Masseria del Pantaleone

Adesso si tratta di individuare il luogo prescelto per il pernottamento. Siamo all’Agriturismo Masseria del Pantaleone, a soli due km dai Sassi di Matera. Immersa nel verde di un'azienda agricola in Basilicata, la Masseria offre un'esperienza autentica nel cuore di una terra ricca di tradizioni. L'ambiente accogliente e familiare permette agli ospiti di riscoprire i sapori genuini della terra, grazie a piatti preparati con ingredienti freschi e locali. Le camere, comode e moderne, sono progettate per garantire un soggiorno rilassante.

Agriturismo Masseria del Pantaleone

Gli ospiti possono vivere momenti di tranquillità immersi nella natura, con la possibilità di sostare in camper o roulotte. E adesso, prima di andare a cena, ci concediamo aperitivo. Sì, ma dove ? Al Gahvè bar, davvero il posto giusto in centro a Matera. Ed eccoci finalmente a cena. Matera fu Capitale europea della Cultura nel già lontano anno 2019, quanto questo evento abbia contribuito a dare efficace ribalta alla città, sino a reputarla oramai tappa saliente di viaggio in Italia, è vistosamente e piacevolmente visibile.

Varvaglione 1921

Varvaglione 1921 è sinonimo di eccellenza, unendo tradizione e innovazione per creare vini di qualità che esaltano il territorio salentino. L'azienda, guidata da Cosimo e Maria Teresa Varvaglione, affonda le radici in quattro generazioni di passione vitivinicola, valorizzando le uve autoctone con scelte attente e strategie vinicole mirate. Dalla cura dei vigneti alla selezione scrupolosa delle uve, fino al perfezionamento delle tecniche di cantina, ogni fase è seguita con dedizione.

Azienda vinicola Varvaglione 1921

L'enologo e titolare, Cosimo Varvaglione, affiancato dalla famiglia e da collaboratori fidati, trasmette la sua visione del vino e del territorio con autenticità. Il risultato è una gamma di vini capaci di racchiudere l'anima del Salento, trasformando ogni bottiglia in un'esperienza unica, espressione di una terra ricca di storia e fascino.

Varvaglione 1921 Contrada Santa Lucia 74020 Leporanto (Ta) Tel +39 099 531 5370 Luendì-Venerdì 8-13 15-18; Sabato e Domenica Chiuso

Myricae Ristorante

Siamo al Myricae Ristorante, nel centro dell’affascinante città dei Sassi. Lodevole e coinvolgente la mission che si sono data i due patron Nicola Stella e Domenico Paolicelli: proporre una cucina che recuperi le materie prime offerte dal territorio e rilegga la tradizione in chiave moderna. Insomma, il non facile binomio “tradizione e ricerca”. Effettivamente da Myricae la semplicità degli ingredienti della tradizione è in simbiosi al gusto raffinato e contemporaneo. Dall’incontro di uno chef esperto di cucina materana (Nicola Stella) e uno chef giramondo con esperienze in ristoranti pluristellati (Domenico Paolicelli) si realizza l’idea di un ristorante con un concept brioso e accattivante.

Pietanze del Myricae Ristorante

La cucina è a vista. Particolare non da poco la gratuità dell’acqua: non ce la ritroviamo sul conto. La professionalità e la cortesia del personale di sala contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente e raffinata. Ci si sente subito a proprio agio, quasi come a casa propria. Alla memoria ricorrendo, ancor prima che agli appunti, qui il racconto di una cena eccellente. Si comincia con un antipasto di sorprendente bontà e di ardimentosa fattura: Mandarino, gnjmmrèdd, pandoro. Gli gnjmmrèdd sono involtini fatti con interiora di agnello.

Piccolo memorabile capolavoro il primo piatto: Riso all'assassina, limone nero, siracha. La siracha, (o sriracha) è una salsa di origine thailandese a base di peperoncini piccanti, aglio, zucchero, sale e aceto bianco. Per secondo, anch’esso ragguardevole: Ombrina, cavolfiore, mandorle. Per dolce: Fico d'india, friggitelli, popcorn. Nel calice, fino al dolce escluso, ci tiene egregiamente compagnia il Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg 2020 fatto da Emidio Pepe.

Myricae Ristorante Via del Corso 35 75100 Matera (Mt) Tel +39 328 3440122 Lunedì-Domenica 19-23; Martedì chiuso

Sant'Angelo Luxury Resort

Nel cuore dei Sassi di Matera sorge il Sant'Angelo Luxury Resort, un esclusivo albergo diffuso a 5 stelle della famiglia Ruscigno. Con 23 camere, tra cui Deluxe, Suite e l'elegante Palais D'Orient da 200 mq con mini Spa privata, il resort offre un'esperienza unica tra storia e lusso. La terrazza panoramica regala una vista mozzafiato sul Parco delle Chiese Rupestri, mentre il Regia Corte Restaurant, guidato dallo chef stellato Andrea Cannalire, propone una cucina gourmet che celebra i sapori locali.

Camera del Sant'Angelo Luxury Hotel a Matera

Per gli amanti della pizza, la pizzeria più Sud, diretta dal maestro Vincenzo Palermo, valorizza le eccellenze del Sud Italia in un ambiente suggestivo. Il Gruppo Ruscigno, con strutture come La Casa di Lucio e la boutique Goccia a Goccia, punta a consolidarsi come punto di riferimento dell'ospitalità a Matera, con l'ambizione di esportare il suo modello anche oltre i confini lucani.

Ristorante La Lopa

La cucina del ristorante La Lopa è un viaggio nei sapori autentici della tradizione, un'esperienza che racconta la cultura e la storia del territorio. Ogni piatto è pensato per offrire un'esperienza sensoriale completa, valorizzando ingredienti freschi, genuini e di stagione.

Ristorante La lopa

Grande attenzione viene riservata alla selezione delle materie prime, fornite da produttori locali che condividono la stessa passione per la qualità e il rispetto della tradizione. Le ricette, semplici ma ricche di gusto, seguono metodi di preparazione tradizionali che esaltano la bontà dei prodotti. L'obiettivo è far sentire ogni ospite accolto in un'atmosfera calda e familiare,

La Lopa Via Bruno Buozzi, 13 75100 Matera (Mt) Tel +39 0835 165 1370 Lunedì chiuso; Martedì-Domenica 12:30-14:30 19:30-22:30

Palazzo Gattini Luxury Hotel

Palazzo Gattini, hotel a 5 stelle nel cuore di Matera, sorge in un antico palazzo signorile che fu dimora dei Conti Gattini, una delle famiglie nobili più influenti della città. Dopo un attento restauro, l'edificio è stato trasformato in un hotel di lusso, mantenendo il fascino storico e arricchendolo con comfort moderni. L'architetto Ettore Mocchetti ha saputo valorizzare gli ambienti con luci soffuse e dettagli raffinati, creando un'atmosfera intima e accogliente.

Palazzo Gattini Luxury Hotel

Materiali pregiati e arredi realizzati da artigiani locali esaltano la bellezza degli spazi, mentre la pietra locale, il mazzaro, rievoca la storia dei Sassi. Con venti camere uniche, ognuna con la propria storia, Palazzo Gattini offre un'esperienza esclusiva, tra eleganza, tradizione e autenticità.

Palazzo Gattini Luxury Hotel Piazza Duomo, 13 75100 Matera (Mt) Tel +39 0835 33 43 58

Le tappe del Giro d'Italia