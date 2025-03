Trentino in rosa: la 17ª tappa del Giro d'Italia tra San Michele all'Adige e Bormio

Mercoledì 28 maggio si disputa la tappa da San Michele all’Adige a Bormio. Tappa di 154 km con un percorso tra i più interessanti e difficili dell'intera competizione stante l’ascesa dei passi del Tonale e del Mortirolo.

La diciassettesima tappa del Giro d'Italia, dopo la partenza a San Michele all'Adige, approderà a Bormio

La tappa inizia con un falsopiano a salire lungo la Val di Non e la Val di Sole, per poi affrontare la classica salita al Passo del Tonale, lo scollinamento ai 1882 metri e la discesa verso Ponte di Legno e poi Monno. A pochi chilometri dal traguardo di Bormio c’è l’impegnativo strappo delle Motte.

Giro d’Italia tra San Michele all’Adige e Bormio: cosa vedere

San Michele all’Adige, composto dagli abitati di San Michele e Grumo, si trova lungo il fiume Adige e si sviluppò come punto strategico sulla Via Claudia Augusta. Il territorio conserva tracce del passato, come la chiesa barocca e il monastero degli Agostiniani, che furono al centro di contese tra i Conti del Tirolo e i Principi Vescovi di Trento. Il paese ospita il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, una delle raccolte etnografiche più rilevanti dell’Arco Alpino, con esposizioni sulle tradizioni locali e un'antica cantina visitabile.

Bormio sarà teatro dell'arrivo della diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2025

L'area circostante è caratterizzata da vigneti e percorsi lungo il fiume. San Michele all’Adige è anche sede della Fondazione Edmund Mach, centro di ricerca e formazione nel settore agricolo e vitivinicolo, nato dall’Istituto Agrario. Inoltre, ospita l’Istituto per la Tecnologia del Legno che si occupa di analisi e sperimentazione nei settori agrario, viticolo e forestale.

Bormio conserva un centro storico di particolare interesse nell’arco alpino. Il punto centrale del paese è la piazza del Kuerc, dove si trovano alcuni dei principali monumenti, tra cui la torre civica e il Kuerc, un tempo sede dell’amministrazione della giustizia. Le vie del centro presentano numerosi edifici storici, portoni lavorati e inferriate in ferro battuto. Il reparto Combo, noto per l’arrivo della pista Stelvio, mantiene anche una forte identità contadina, con antiche stalle e fienili ancora in uso. Un percorso consigliato porta dalla chiesetta del Sassello alla chiesa di Combo, passando per via Zuccola, dove un affresco raffigura la Bormio storica. La pista Stelvio è una delle più tecniche del circuito di Coppa del Mondo di sci alpino e ospiterà le gare maschili delle Olimpiadi 2026. Il territorio di Bormio include parte del Parco Nazionale dello Stelvio, facilmente raggiungibile dal centro, e il Passo Stelvio, che rappresenta la frazione abitata più alta d’Europa e offre attività sciistiche anche in estate.

Giro d’Italia tra San Michele all’Adige e Bormio: dove mangiare, bere e dormire

Di seguito allora alcuni posti dove sostare durante questa tappa alpina.

Endrizzi

E che con visita in cantina cominci questa nostra tappa. D’altronde, come potremmo, avendo la fortuna di essere a San Michele all’Adige non visitare almeno una cantina? E che cantina! Una delle più antiche del Trentino: Endrizzi, in attività da ben 140 anni, dacché fu fondata nell’anno 1885. Al governo dell’azienda, Paolo e Christine, validamente e appassionatamente coadiuvati dai figli Daniele e Lisa Maria. Da una degustazione indimenticabile, attingendo a memoria e ad appunti, due vini che entusiasmano: il Piancastello Riserva e il Gran Masetto.

I vigneti della Cantina Endrizzi a San Michele all'Adige

Il Piancastello Riserva è ottenuto da uve Chardonnay e Pinot Nero del vigneto Pian di Castello. La maturazione sui lieviti va oltre i 36 mesi. L’invitante perlage invitante genera una corona di bollicine cremosa e persistente. Il gusto è particolarmente morbido e persistente. Il suo bouquet è piacevolmente complesso. Si oserebbe affermare che al netto di carni rosse e formaggi stagionati, potrebbe essere perfetto dall’aperitivo al dessert. Il Gran Masetto è ottenuto dal Teroldego Rotaliano, straordinario vitigno autoctono del Trentino. La vinificazione avviene con parziale appassimento dell’uva, così da rafforzare ulteriormente la struttura del vino. Gradevoli al naso i profumi di frutti di bosco maturi. Circa gli abbinamenti, proviamo a raccontarla complementando il vino precedente: al netto di aperitivo, cucina di mare, formaggi freschi e dessert, lo vediamo bene ovunque.

Endrizzi Loc. Masetto, 2 38098 San Michele all’Adige (TN) Tel +39 0461 650129

Ristorante Da Silvio

Prima di ripartire è possibile immaginare anche una sosta pranzo, meglio se artistica. Numerosi musei nel mondo ospitano ristoranti d'autore, combinando arte e gastronomia. In Trentino, il ristorante "Da Silvio" a San Michele all'Adige, progettato dall’artista Riccardo Schweizer, è un esempio di questo connubio. Schweizer, allievo di Picasso, ha curato ogni dettaglio del locale, dagli arredi agli elementi decorativi.

Gli storici maccheroncini alla Silvio di Da Silvio

Il ristorante è noto per il "Piatto Schweizer", una pietra calda che permette ai commensali di cuocere carne, verdure e formaggi direttamente a tavola. La cucina propone piatti storici come i maccheroncini alla Silvio e nuove proposte come il carpaccio d’oca o i tagliolini al nero di seppia. Dopo anni di incertezza, il locale è stato rilanciato da Maria Luisa e Nicola Manna, mantenendo il legame con il territorio e una carta vini che privilegia etichette trentine e altoatesine.

Ristorante Da Silvio Località Masetto, 1 38010 San Michele all’Adige Tel +39 0461 650324

Hotel Villa Madruzzo

Per chi invece volesse un indirizzo dove dormire, sulle colline sopra Trento sorge Villa Madruzzo, un hotel quattro stelle immerso nel verde, un tempo residenza del principe vescovo Cristoforo Madruzzo. La struttura comprende la villa storica e due edifici moderni, Classic e Belvedere, collegati da una galleria interna. Dispone di sale per eventi e riunioni, oltre a un ampio giardino con gazebo.L’hotel offre diverse tipologie di camere e sono disponibili anche suite e junior suite.

L'Hotel Villa Madruzzo a Cognola

Il ristorante propone piatti della tradizione trentina rivisitati con tecniche moderne, con attenzione a intolleranze e allergie. La cantina offre una selezione di vini locali e nazionali. L’area benessere, accessibile solo agli ospiti, include sauna, bagno turco, piscina interna, docce emozionali e zona relax. All’esterno, una terrazza con idromassaggio affacciata sul paesaggio circostante.

Moser

Altra tappa enologica, e non potrebbe essere altrimenti durante il Giro, nell'azienda Moser, famiglia dedita al vino e al ciclismo con Francesco già vincitore della Corsa Rosa nel 1984, tra i numerosi successi e autore di un record dell'ora. La Famiglia Moser ha radici nella Valle di Cembra, dove coltiva la tradizione vinicola unendo metodi moderni e pratiche agricole storiche. Dal 1984 produce spumanti metodo classico, con il primo Brut ispirato proprio al Record dell’Ora di Francesco Moser in Messico. La vinificazione avviene interamente nella cantina di Maso Warth.

I vigneti dell'azienda Moser a Trento

L’azienda produce anche vini fermi da vitigni come Gewürztraminer, Moscato Giallo, Müller-Thurgau, Riesling Renano, Sauvignon Blanc, Teroldego e Lagrein, selezionati per le loro caratteristiche adatte al territorio trentino. Le prime bottiglie furono prodotte nel 1979 nelle cantine di Palù di Giovo. I vigneti si trovano su pendii di origine porfirica in Valle di Cembra e sulle colline calcaree e dolomitiche tra Trento e San Michele all’Adige, aree influenzate dal vento Ora del Garda. La lavorazione avviene manualmente, dalla vendemmia all’imbottigliamento, con l’obiettivo di preservare la freschezza e le caratteristiche aromatiche delle uve.

Moser Via Castel di Gardolo, 5 38121 Trento (TN) Tel +39 0461 990786

Kro

Ci si mette in viaggio e si fa ghiotta sosta a Temù, in Val Camonica, ben oltre i mille metri di altitudine. Ponte di Legno è poco distante, appena 4km. Siamo al ristorante Kro. Vero è che ancor più la percezione della qualità erogata è avvertita alta quando non vi era grande attesa, e però, pur ciò premesso, ci sentiamo di affermare che l’esperienza a pranzo è stata piacevolissima.

La tartare di manzo del ristorante Kro

Ottimo il primo: Tagliolino 30 tuorli con maiale iberico bellota e Silter Dop. Il Silter Dop è un formaggio vaccino a pasta dura prodotto con latte crudo stagionato almeno cento giorni. La zona di produzione del Silter Dop comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nelle Comunità Montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano.Il secondo, davvero eccellente, è di quelli che non si dimenticano: Hamburger di manzo, speck, pomodoro dry, formaggio grigliato, occhio di bue, porcini, composta di cipolle caramellate e patate al forno. Per quanto sontuoso, dovizioso e saporito potrebbe tranquillamente costituire piatto unico. Squisito il dolce: Mousse alla liquirizia, lampone e cioccolato al peperoncino. Nel bicchierino, il Moscato Rosa fatto dall’Abbazia di Novacella.

Kro Ristorante Via Tollarini, 70/C 25050 Temù (BS) Tel +39 0364 906411

Il Gallo Cedrone

Prima di proseguire verso un’altra tappa golosa a Vione, una possibile sosta potrebbe essere al ristorante Il Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio. Ristorante dell'Hotel Bertelli, propone una cucina curata dallo chef Sabino Fortunato. Il locale, con interni in legno e pietra, combina prodotti locali come formaggi di malga, funghi e selvaggina con ingredienti mediterranei. Tra le proposte, risotto ai bruscandoli, guancia di vitello ai fichi e dolci a base di toma fresca e frutta.

Il piccione scomposto del ristorante Il Gallo Cedrone

Il ristorante segue un percorso culinario che varia con le stagioni. Il menu propone piatti legati al territorio e alla tradizione italiana, con selezioni à la carte. Tra le scelte: tonno alla parmigiana, ravioli al caprino e porcini, cervo con patate fondenti e dolci come la Pavlova con mela verde e finocchietto. Il ristorante offre una selezione di vini serviti dal maître Giuseppe Greco, con attenzione a variazioni per esigenze alimentari.

Il Gallo Cedrone Via Cima Tosa, 80 38086 Madonna di Campiglio (TN) Tel +39 0465 441013

Trattoria Cavallino

Più o meno alla stessa altitudine di Temù, da cui dista pochi km, troviamo Vione. E a Vione altra ottima, ghiotta, opportunità per il pranzo alla Trattoria Cavallino, dove si celebra la vera cucina camuna. Che delizia l’antipasto: Ricotta affumicata con marmellata di cipolle.

Il salmì di cervo della Trattoria Cavallino

Robusto e saporito il primo: Risotto alle ortiche. Ben fatta, ben servito e ottimo il Salmì di cervo. Di eccellente fattura lo Strudel. Sorprendete la cantina: ottime etichette a prezzi di commovente onestà. Il Cavallino dispone anche di confortevoli appartamenti per soggiorni che evochino la sana e tranquilla villeggiatura di una volta.

Trattoria Cavallino Via Trieste, 57 25050 Vione (BS) Tel +39 0364 94188

La Bottega del Fra’

Si prosegue e si lascia la Val Camonica per giungere a Spiazzo, nella verde Val Rendena. Di struggente fascino la vista sul gruppo montuoso dell’Adamello-Presanella da un lato e delle Dolomiti di Brenta dall’altro. Esperienza molto bella a La Bottega del Frà, in frazione Borzago, alla conduzione della quale ci sono Giulia e i suoi quattro fratelli. Questa bottega è luogo di destinazione per smart buys.

La Bottega del Fra' a Spiazzo

Di quelle salse che a usarle in manteca per cena improvvisata con gli amici, risultano preziose e fanno fare bella figura: la Salsa del Pastore, con pomodori secchi e formaggio da latte vaccino. Molto buoni anche i biscotti fiori di lavanda. Buona e “utile” la Tisana Mela e cannella. Gradevole lo Sciroppo di Fiori di Sambuco.

Grand Hotel Bagni Nuovi

Ci avviciniamo all’arrivo di tappa, a Bormio. Tutta bella e indaffarata anche in vista delle Olimpiadi Invernali del prossimo anno. Qui è d’obbligo la sosta da Massimo e Sara, alla loro rinomata Pasticceria Pozzi. Smart buys i bocconcini di cupeta, a base di miele, biscotti, ostie e noci; la torta foresta nera, semifreddo caratterizzato da un impasto al cioccolato con strati di crema al latte e glassa di cioccolato fondente. E tante altre squisite ghiottonerie.

Il Grand Hotel Bagni Nuovi di Bormio

Ma Bormio significa anche terme. In questo centro tra le Alpi si possono vivere momenti di relax con rituali di benessere in strutture immerse nella natura, che uniscono storia e cura del corpo in un ambiente suggestivo, con una tradizione termale di oltre duemila anni. Il Grand Hotel Bagni Nuovi, hotel 5 stelle con centro termale, fa parte dei Bagni di Bormio. La struttura, in stile Liberty, offre una vista sul Parco Nazionale dello Stelvio ed è un luogo adatto per una pausa di relax immersi nella natura.

Eden Hotel

È quasi ora di cena/Dopocena? E vorremmo un unico luogo per cenare e per dormire? Tranquilli, a circa un quarto d’ora di auto, tra panorami fiabeschi, da Bormio arriviamo a Valdidentro, in Alta Valtellina, precisamente nella frazioncina San Carlo. Qui c’è l’Agriturismo Baita de l'All. Solo quattro, tutte belle e confortevoli, le camere. Ci viene assegnata la Castagno. E che atmosfera a cena! Servizio cordiale e professionale al contempo. Piatti ottimi. Alla memoria attingendo, esemplarmente cucinati i pizzoccheri con verza e patate, eccellente lo stinco cotto in birra e miele con polenta taragna. Notte buona e ottima la prima colazione dell’indomani.

L'Eden Hotel di Bormio

Per chi invece volesse rimanere in paese, ecco l’Eden Hotel. Albergo a quattro stelle, combina design, sostenibilità e comfort. Progettato dallo studio Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel, utilizza materiali come legno, vetro e pietra per una struttura moderna ed eco-sostenibile. Situato vicino al centro e agli impianti di risalita, offre ambienti accoglienti con camere in larice bio europeo, arredate con dettagli curati. Senza aria condizionata e riservato ai non fumatori, è ideale per una vacanza attiva tra trekking ed escursioni.

Eden Hotel Via Funivie, 3 23032 Bormio (SO) Tel +39 0342 911669

Le tappe del Giro d'Italia