BrodettoFest: il festival dedicato alle zuppe di pesce ti aspetta a Fano!

Con nel cuore la cucina e la cultura marinara, approda di nuovo a Fano BrodettoFest, l’unico format italiano che celebra la tradizione del brodetto e delle zuppe di pesce. Salpa al Lido la flotta tricolore delle zuppe di pesce con cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, spettacoli, musica live, laboratori per bambini, momenti di divulgazione scientifica, attività a difesa dell’ambiente, talk show con grandi ospiti, mostre d’arte, concerti e spettacoli.

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025 torna il BrodettoFest a Fano (Pu)

Quattro giornate, dal 30 maggio al 2 giugno 2025, dalle prime ore del mattino a notte fonda, per immergersi nella cultura autentica della città e nella sua tradizione millenaria. Un omaggio alla sua importanza economica, sociale e ambientale con grandi ospiti, un programma ricchissimo e tante novità.

La Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce

La 23esima edizione di BrodettoFest è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche, Camera di Commercio, Coldiretti Pesaro e Urbino, IMT e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Aperte le candidature per chef di tutta Italia

Dopo il successo dello scorso anno, con la vittoria dello chef Daniele Tantucci con il suo Brodetto all'Anconetana, anche in questa edizione chef professionisti, freelance e personal chef possono candidarsi alla Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce, la competizione culinaria organizzata in collaborazione con il mensile Italia a Tavola, che quest’anno introduce una grande novità: i partecipanti potranno presentare anche una ricetta inedita.

Gli aspiranti campioni possono iscriversi e puntare alla finale del 31 maggio e 1° giugno 2025 a Fano, durante la 23° edizione di BrodettoFest, il Festival nazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce.

Come partecipare alla gara culinaria di BrodettoFest

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 3 marzo fino a domenica 13 aprile 2025 su brodettofest.it .Ogni chef dovrà inviare la propria ricetta e foto, scegliendo tra una versione rivisitata del brodetto o della zuppa di pesce, oppure una inedita. La ricetta da presentare potrà essere inedita o una variazione creativa di una ricetta della tradizione del brodetto o della zuppa di pesce. Tra gli ingredienti si possono utilizzare pesci o molluschi oppure crostacei o una combinazione di questi.

Una giuria di esperti selezionerà le 8 migliori ricette, che verranno pubblicate sul sito del Festival. Il pubblico potrà votare online le ricette finaliste dal 24 aprile al 23 maggio 2025, assegnando un bonus di punteggio che si sommerà alla valutazione finale.

I finalisti si sfideranno a Fano, sul palcoscenico del PalaBrodetto, di fronte alla giuria tecnica e alla giuria popolare, per conquistare il titolo di Campione italiano dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce 2025. Il vincitore otterrà un premio in attrezzatura da cucina e visibilità nazionale sulla rivista Italia a Tavola.

A presiedere la giuria della Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce sarà Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola. Ad affiancarlo, una commissione di esperti composta da Diego Casali, responsabile di QN Itinerari; Igles Corelli, chef di fama internazionale; e Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice.

Villaggio del Gusto: le migliori zuppe di pesce d'Italia e la Fideuà

Il Villaggio del Gusto offre una selezione delle migliori zuppe di pesce italiane, celebrando la ricchezza delle tradizioni culinarie regionali. Il festival vanta collaborazioni con le marinerie italiane e con la città spagnola di Gandia, famosa per la Fideuà, piatto simbolo della provincia di Valencia. Questo legame consolida un sodalizio culturale tra Fano e la Spagna, nel segno della passione per la cucina marinara.

BrodettoBoat: aperitivi e cene sotto le stelle a bordo della Queen Elisabeth

La BrodettoBoat riapre la cambusa e regala un’esperienza gastronomica indimenticabile. A bordo della motonave Queen Elisabeth, sarà possibile gustare i prodotti locali più autentici, sorseggiare un aperitivo al tramonto e immergersi nelle antiche tradizioni dei pescatori, esplorando il mare con uno sguardo nuovo.

BrodettoFest: il format

Spazio Bro - La cucina dei pescatori

Sul fuoco il pescato del giorno, sulle tavole un mare di brodetto. I pescatori, grandi protagonisti della kermesse, attraverso la loro esperienza in mare da generazioni, sanno riempire la pancia e gli occhi e nutrono con racconti di vita le emozioni del pubblico.

Cooking show

Firmano gli spettacoli di cucina con le loro ricette d’autore. Cuochi stellati e famosi chef della tv portano in scena le interpretazioni del brodetto, accompagnando il pubblico in un viaggio tra gusto e cultura. Un’esperienza gastronomica completa a tu per tu con i maestri della cucina italiana.

Brodetto&Wine

In collaborazione con l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT) si rinnova lo spazio di incontri e degustazioni guidati da sommelier ed esperti del settore. Un viaggio alla ricerca del perfetto abbinamento cibo-vino, con particolare attenzione alle prelibate denominazioni Doc e Docg marchigiane.

Brodetto&Kids

Mare e bambini, una relazione fatta di scoperta e divertimento grazie al progetto promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità e della corretta e sana alimentazione.

BrodettoStage

Sul grande palco centrale, gli spettacoli dal vivo infiammano la costa adriatica fanese. La musica, l’intrattenimento, il cabaret, la poesia e il cinema scatenano di energia e magia il lungomare by night.

I Ristoranti del Brodetto

Una mappa gustosa che intreccia l’identità gastronomica della città con le più moderne tecniche di lavorazione in cucina. Nel menu il piatto simbolo della tradizione marinara: il brodetto alla fanese, da gustare con tutti i cinque sensi.

Talk sul mare

“In profondità” è il titolo della serie fortunata di incontri sul mare, le sue risorse e sulla biodiversità marina dal taglio rigorosamente scientifico. Storia, attualità e curiosità con il prof di microbiologia Donato Giovannelli e i suoi ospiti: scienziati, esperti di biologia marina, divulgatori.

Attività a difesa dell’ambiente

Insieme alle più importanti associazioni ambientaliste italiane per conoscere, prevenire e curare, anche con piccoli gesti quotidiani, l’impatto dell’uomo sul mondo marino.

