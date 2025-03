Gelato Day 2025: il gusto dell'anno e cinque indirizzi dove mangiarlo

Il 24 marzo si terrà la tredicesima edizione della Giornata europea del gelato artigianale, nota come Gelato Day, un evento annuale istituito per celebrare e promuovere il gelato artigianale in tutta Europa. Quest'anno, la manifestazione avrà un significato particolare, essendo dedicata al Giubileo, evento religioso che attirerà pellegrini da tutto il mondo a Roma.

Il Gelato Day 2025: la celebrazione del gelato artigianale in Italia

Gelato Day, il gusto del 2025: Hallelujah

Ogni edizione del Gelato Day è caratterizzata da un gusto specifico scelto per rappresentare l'evento. Per il 2025, il gusto selezionato è "Hallelujah", una raffinata combinazione di gianduia con nocciole tostate e una variegatura di cioccolato puro. Questo gusto è stato scelto per omaggiare il Giubileo, simbolo di condivisione e incontro, valori che il gelato artigianale incarna perfettamente. I festeggiamenti iniziano domenica 23 marzo con l'offerta del Gusto dell'anno, “Hallelujah" appunto, ai pellegrini, accompagnata da una raccolta fondi di beneficenza in Piazza Pio XII, a San Pietro.

L'Hallelujah, il gusto del Gelato Day 2025

Il 24 marzo, "Hallelujah" viene invece proposto in tutte le gelaterie europee aderenti al Gelato Day, sia nella versione "originale" secondo la ricetta ufficiale, sia reinterpretato dai maestri gelatieri di tutta Europa con ingredienti e ispirazioni del loro territorio. Parte dei proventi saranno destinati a sostenere la Siria, sottolineando l'aspetto solidale dell'iniziativa. La ricetta del gusto, ricordiamo, è stata scelta attraverso il concorso indetto a gennaio da Artglace al Sigep, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè durante il quale 32 maestri gelatieri provenienti da tutta Europa si sono sfidati.

Nel 2023 170mila tonnellate di gelato prodotte in Italia

Il gelato artigianale rappresenta una componente significativa del settore dolciario italiano. Secondo un'analisi di Fipe-Confcommercio, il consumo di gelato artigianale in Italia genera un volume d'affari di circa 5 miliardi di euro, con la presenza di circa 39mila esercizi tra gelaterie, bar e pasticcerie, che impiegano oltre 90mila addetti. Nel 2023, l'Italia ha prodotto quasi 170mila tonnellate di gelato, per un valore di quasi 1,9 miliardi di euro, con un consumo pro capite di 2,14 kg.

Le previsioni per l'estate 2024 indicavano un aumento dei consumi del 6% in Italia, con picchi del 12% nelle città d'arte, segno di una crescente domanda sia da parte dei residenti che dei turisti. Un trend significativo nel settore è la destagionalizzazione del consumo di gelato: infatti, negli ultimi anni, quasi il 40% delle gelaterie artigianali è rimasto aperto tutto l'anno, mentre oltre il 90% ha operato per almeno otto mesi, dimostrando come il gelato sia ormai considerato un prodotto adatto a tutte le stagioni.

Gelato Day 2025: cinque indirizzi da non perdere

Ma dove provare alcuni dei gelati migliori d'Italia? Vi sveliamo cinque indirizzi.

1) Terra Gelato, Milano

Terra Gelato è nato nel 2018, in via Vitruvio 38, zona Stazione Centrale. Un locale moderno ed elegante, dove è possibile assaggiare uno dei migliori gelati di Milano. Il progetto è un idea di Gianfranco Sampò, imprenditore conosciuto nel mondo del food, mentre in laboratorio c'è il mastro gelatiere Massimo Grosso che, insieme a Francesco Sampò, segue i principi della stagionalità e sceglie materie prime di prim'ordine.

Terra Gelato celebra la giornata di festa con creatività e materie prime d'eccellenza

Creatività artigianale e tecnologia all'avanguardia distinguono questa gelateria dove assaggiare gusti di grande personalità, spaziando da classici evergreen a specialità della casa come il Terramisù, la liquirizia al cioccolato e menta, il croccante all'amarena o AI Terra con cioccolato bianco, frutti di bosco e pepe. Eleganti i sorbetti di frutta in purezza, ma chi preferisce proposte più sfiziose non perda gli intriganti abbinamenti di mango e chia, pere e cannella, nocciola salata e pesca oppure avena con anacardi.

Terra Gelato Via Vitruvio 28 20124 Milano Milano (Mi) Tel +39 02 91948458

2) L'Albero dei Gelati, Seregno (Mb)

Con tre gelaterie in Brianza (Seregno, Cogliate e Monza), una a Brooklyn e tre aperture a San Paolo (Brasile), Monia Solighetto con Fabio e Alessandro Trezza continuano l'attività di ricerca per un gelato artigianale rispettoso dell'ambiente. Tanti i rapporti agricoli di co-produzione locali iniziati dal 2006 (dalle fragole ai frutti rossi, dalle pesche alle albicocche), documentati anche dalla mostra fotografica "Il gelato contadino dell'Albero'.

L'Albero dei Gelati porta il Gelato Day 2025 tra fiori, gusti etici e biodiversità italiana

Tra i progetti più particolari i Fiorfrutta dell'Albero: ogni sorbetto bio è preparato con l'infuso di un fiore raccolto in Val Grana, e "I sei gusti unici, anno dopo anno" realizzati con prodotti di valore invecchiati, come la crème brulée con "Vecchio Samperi" riserva storica 1955, per sostenere il valore della memoria. Nelle loro gelaterie, troverete sempre i gusti classici alle creme, ma anche quelli alle erbe aromatiche e i gelati salati da ortaggi, vini o formaggi; quindi ghiaccioli, gelati vegani alle creme e i sorbetti.

3) Gelateria Profumo, Genova

Nel cuore di Genova, a pochi passi dalla maestosa via Garibaldi, la Gelateria Profumo, regno di Mario Profumo, rimane un vero e proprio punto di riferimento per i genovesi amanti del gelato. Per mantenere la qualità e la freschezza del prodotto, in questa insegna si producono solo gusti con ingredienti stagionali, riducendo così la scelta ma aumentando e garantendo l'eccellenza.

A Genova il Gelato Day profuma di qualità

Tra i più amati dai genovesi e dai turisti ci sono il pistacchio tostato salato, il cioccolato fondente al 70% e la stracciatella, mentre tra i più particolari troviamo il chinotto candito, i profumo di Sicilia, sapori di Sorrento, mandorla e zabaione. Tra i sapori della tradizione genovese, la panera, una sorta di gusto cappuccino a base di panna e caffè realizzata però solo nel periodo autunnale e invernale.

Gelateria Profumo Vico Superiore del Ferro 14 16123 Genova (Ge) Tel +39 010 2514159

4) Gelateria Dolci Sfizi, Macomer (Nu)

Nicolò Vellino ha prima fatto esperienza all'estero come pasticcere e maestro cioccolatiere, per poi tornare nella sua Macomer, a Nuoro, per aprire questa sorprendente gelateria che ha subito conquistato numerosi premi nazionali.

Gelato Day 2025 in Sardegna: da Dolci Sfizi i sapori locali

Tra i suoi gusti, spesso in edizione limitata, trionfano numerose declinazioni del cioccolato e le buone materie prime della Sardegna, come il gelato al torrone di Tonara o quello alle tilicche di sapa, il Gelato all'olio evo biologico di Sardegna o la ricotta di pecora abbinata a una composta fatta in casa di pera e cannella con frollini al pistacchio.

Gelateria Dolci Sfizi Viale P. Nenni 5 08015 Macomer (Nu) Tel +39 393 8875178

5) Cappadonia Gelati, Palermo

Il maestro Antonio Cappadonia, la cui filosofia è un'accurata selezione delle materie prime e il rispetto della loro stagionalità, vanta un'esperienza più che trentennale nell'arte della gelateria. Il suo gelato nasce dai prodotti d'eccellenza della Sicilia come il limone di Cerda, il mandarino tardivo di Ciaculli, la fragola dei monti Sicani e la pesca gialla di Leonforte.

Gelato Day 2025 in Sicilia: da Cappadonia i protagonisti sono gli agrumi

Tra i gusti più celebri di questa insegna spiccano sicuramente la crema mandarino, la crema Gattopardo di Noto e la crema al Passito di Noto. Altri punti vendita in via Vittorio Emanuele 401 e in via Filippo Patti 30 (al Marina Yachting), sempre a Palermo.