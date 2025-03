Laghi Nabi: un resort dal fascino ecosostenibile tra cielo e acqua

E qui nelle vicinanze, in territorio campano, c’è il fiume storico dove si è fatta l’Italia: la battaglia del Volturno vinta da Garibaldi contro il soccombente esercito borbonico segnò di fatto il compimento della gloriosa spedizione dei Mille e sancì con l’incontro di Teano, l’unificazione del Regno d’Italia. Il fiume Volturno sfocia nei pressi del borgo costiero di Castel Volturno. E nel comune di Castel Volturno, sul litorale domizio di cui si è detto, troviamo la sorprendente Oasi Naturale dei Laghi Nabi.

Laghi Nabi: un eclettico resort con tende luxury e lodge ecosostenibili

Laghi Nabi: un resort tra natura e sostenibilità

Laghi Nabi è l’eclettico sorprendente resort immerso nella natura, in cui tende luxury e lodge ecosostenibili sono sospesi tra laghi e vegetazione. Nabi Resort e Glamping è stato realizzato secondo un innovativo progetto di architettura sostenibile immerso in un’oasi di biodiversità. Le strutture ricettive sono originali e dotate di ogni comfort. Vivere immersi nella natura non è esagerazione da dépliant, ma è la semplice meravigliosa realtà. Si dia merito all’imprenditoria locale che ha fatto sorgere questa struttura da un luogo dove c’erano solo cave di sabbia dismesse. E adesso, in cornice di suadente fascino, tende e lodge sospesi sulle palafitte del Nabi Resort e Glamping si fondono con la vegetazione circostante.

Laghi Nabi è un'oasi di biodiversità

Inoltre, ammirevole sul lago, c’è una casa galleggiante, interamente in legno con una zona letto, bagno, una cabina doccia. Gli arredi sono stati realizzati su misura da valenti artigiani locali. Eleganti e confortevoli sia le suite che le camere con Jacuzzi vista lago. Laghi Nabi, con la sua filosofia di turismo green applicato a progetti di architetture ecosostenibili, è il rifugio perfetto per la coppia che vuole concedersi un’esperienza memorabile.

Laghi Nabi: benessere, sport e relax nella natura

Tra le attività fruibili dagli ospiti, yoga, meditazione, passeggiate a cavallo, escursioni in bici sulla pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, partite a tennis, escursioni in barca a vela e kayak, wakeboard, pedalò, pic-nic nella lavanda. Ci si può rilassare nella Wellness Pool, piscina riscaldata a sfioro sul lago, oppure nella Nabi Water Spa per un benessere completo con trattamenti e massaggi. Laghi Nabi è aperto tutto l’anno e consente di vivere il meglio di ogni stagione. L’inverno, specie in queste ultime tre settimane prima che la primavera subentri, è il periodo migliore per fare, se così ci si può esprimere, sorta di Warm Up: ricaricare le batterie, rigenerare corpo e mente.

Laghi Nabi: la piscina 1/3 Laghi Nabi: la spa 2/3 Laghi Nabi: l'area relax 3/3

A tale scopo: yoga, meditazione, la pace interiore e la connessione tra corpo e mente, lunghe passeggiate in bicicletta, escursioni lungo le vie d’acqua in canoa e pedalò, Wellness Pool. Il contatto con la natura continua rilassandosi nella Nabi Water Spa, con idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale, bagno turco, stanza del sale, sauna ad infrarossi. Si nuota nella Wellness Pool a sfioro sul lago, con acqua a temperatura termale, per vivere emozioni di profonda rigenerazione nell’incanto del silenzio e dei riflessi del panorama invernale sulle acque, un’esperienza unica anche di notte. Le lezioni di yoga e di meditazione con bagno di suoni nell’accogliente area retreat riscaldata sono pensate appositamente per ritrovare l’armonia interiore. Le luminose giornate invernali invitano ad inoltrarsi alla scoperta dell’Oasi naturale con passeggiate in bici e a cavallo, oppure traversate in canoa e pedalò. Poi scende il buio e ci si ritrova ad avere per tetto un cielo di stelle.

L’esperienza culinaria al ristorante Res

E arriva la primavera. I prati si tingono di verde e le gemme ormai dischiuse colorano gli arbusti che si riflettono nelle placide acque tra voli a pelo d’acqua degli uccelli acquatici. Sempre, quale che sia la stagione, la giornata si conclude con sontuosa cena al ristorante Res. A capo della brigata di cucina c’è l’executive chef Giuseppe Voto, proveniente dal ristorante l’Olivo del Capri Palace Jumeirah, due stelle Michelin ad Anacapri (Na), mentre a dirigere la sala gli ospiti trovano Mario D’Alterio, in passato maître del ristorante Quattro Passi di Nerano (Na), tre stelle Michelin.

Laghi Nabi accoglie anche il Ristorante Res

Lo chef Voto, esemplarmente modesto, è molto abile nel trattare le materie prime coltivate sul territorio e trasformarle in pietanze dove emergono i suoi guizzi creativi. Attenzione vera alla stagionalità dei prodotti e alle tipicità locali. L’olio extravergine d’oliva proviene dalle colline che si possono ammirare dall’Oasi, il miele è prodotto dalle api che si nutrono della biodiversità locale, la lavanda è coltivata nei campi della tenuta. L’ampia sala è connotata da materiali naturali che lasciano spazio alle grandi vetrate che offrono seducente vista lago.

Il maitre Mario D'Alterio e lo chef Giuseppe Voto

Un’esperienza che resta nel cuore

Passeggiatina a rimirare i giochi di luce nel laghetto. Stanza confortevole per notte buona. Discreta la colazione dell’indomani mattina. E poi si va via, perché viene sempre quel momento in cui i doveri lavorativi impongono che si torni alla quotidiana consuetudine. Quindi, si va via da Laghi Nabi. Però, è Laghi Nabi che non andrà più via da noi!