Ristorante Res: Voto in cucina e D'Alterio in sala per il nuovo corso

Il Ristorante Res, situato a Laghi Nabi sul Litorale Domizio (Ce), ha recentemente cambiato gestione, con l'obiettivo di migliorare la qualità della proposta gastronomica e del servizio. In cucina arriva l'executive chef Giuseppe Voto, mentre a dirigere la sala ci sarà Mario D'Alterio.

Ristorante Res, nuova linfa

Il ristorante è parte di un resort immerso nella natura, che sorge all'interno della prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione di ex cave di sabbia. Aperto nel dicembre 2022, Res si distingue per la sua filosofia improntata alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio, attraverso una cucina che punta a esplorare le tipicità locali e la stagionalità dei prodotti.

Ristorante Res: il maitre Mario D'Alterio e l'executive chef Giuseppe Voto

Come detto, a guidare la brigata di cucina del Ristorante Res è l'executive chef Giuseppe Voto, che arriva dall'esperienza al ristorante l'Olivo del Capri Palace Jumeirah, premiato con due Stelle Michelin. A dirigere la sala c'è Mario D'Alterio, che ha lavorato come maître al ristorante Quattro Passi di Nerano, un locale con tre Stelle Michelin. Il loro arrivo rappresenta un passo importante nella volontà di elevare ulteriormente la qualità e l'esperienza gastronomica del ristorante, puntando su un servizio attento e una cucina creativa che esprime il meglio del territorio campano.

Ristorante Res, la proposta gastronomica

La proposta gastronomica del Ristorante Res è fortemente legata alla stagionalità dei prodotti e alla filosofia della cucina a km zero. Il menu si basa su materie prime che provengono direttamente dal territorio circostante, come l'olio extravergine d'oliva prodotto dalle colline visibili dall'Oasi, il miele ricavato dalle api che si nutrono della flora locale e la lavanda coltivata nei campi recuperati di Laghi Nabi. Ogni piatto è pensato per raccontare una storia che rispecchia la tradizione campana, ma anche l'innovazione e la creatività dello chef, che lavora per trasformare questi ingredienti in esperienze uniche per i commensali.

Ristorante Res, incontro tra natura e design

Il design del ristorante è in armonia con la natura che lo circonda. Gli spazi sono caratterizzati dall'uso di materiali naturali e dalla presenza di ampie vetrate che offrono una vista panoramica sul lago, creando un'atmosfera rilassante e suggestiva. Un'ulteriore peculiarità del ristorante è “La Serra,” un giardino indoor che accoglie gli ospiti prima di entrare nella sala principale. Al suo interno, gli alberi di agrumi e le piante presenti richiamano l'ambiente naturale circostante, creando un legame tra la cucina, il design e il paesaggio.

Laghi Nabi, dove si trova il ristorante, è un esempio di rigenerazione ambientale e sociale, nato dalla riconversione di ex cave di sabbia. Questo luogo, che ospita anche il ristorante, è un progetto che unisce la sostenibilità ambientale alla valorizzazione del territorio, con un forte impegno verso la preservazione della biodiversità locale. Il Ristorante Res si inserisce in questo contesto, offrendo un'esperienza che rispetta e celebra il territorio, con un'attenzione particolare alla qualità dei prodotti e al servizio.