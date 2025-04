Naturhotel Leitlhof, nel cuore delle Dolomiti, il green hotel più premiato d’Europa

Tra le cime maestose delle Dolomiti di Sesto, a pochi minuti dal centro di San Candido, sorge il Naturhotel Leitlhof, un'eccellenza dell’ospitalità sostenibile in Alto Adige. Un luogo dove la lentezza diventa un piacere, il benessere si fonde con il paesaggio alpino e ogni scelta, dall’architettura al piatto, è guidata da una sincera attenzione all’ambiente.

Gli spazi di Naturhotel_Leitlhof

Dal 16 maggio 2025 al 6 aprile 2026, il Leitlhof sarà aperto ininterrottamente, accogliendo gli ospiti con proposte stagionali che variano tra il fresco estivo delle montagne, il foliage rilassante dell’autunno e l’abbraccio rigenerante dell’inverno.

Il Naturhotel Leitlhof, il green hotel più premiato d’Europa

Non è un caso se il Leitlhof ha ricevuto il titolo di "Europe's Leading Green Hotel 2024" ai World Travel Awards, considerati gli Oscar internazionali dell’hotellerie. Il merito va a un modello di ospitalità autosufficiente dal punto di vista energetico, che utilizza una propria sorgente d’acqua e una centrale termoelettrica a legna voluta e realizzata dal proprietario Stephan Mühlmann.

L'ingresso di Naturhotel_Leitlhof

Una scelta pionieristica che ha permesso all’hotel di abbattere drasticamente le emissioni: appena 12,2 chilogrammi di CO2 per ospite a notte. Qui la sostenibilità non è una moda, ma una responsabilità coltivata con costanza sin dal 1997.

Un’oasi di benessere di 3.000 metri quadrati

Varcare la soglia del centro wellness del Leitlhof è come entrare in un angolo di pura armonia, dove ogni dettaglio rimanda al paesaggio circostante. Le piscine — interna ed esterna — offrono viste mozzafiato sulle Dolomiti, mentre il giardino ospita saune di betulla e pino cembro che regalano un’esperienza autentica. Tra le alternative più apprezzate: la sauna finlandese, quella alle erbe, il bagno di vapore salino e l’immancabile percorso Kneipp.

La sauna finlandese di Naturhotel_Leitlhof

Imperdibile anche la piscina Onsen riscaldata a 40°C, ispirata alle terme giapponesi. E per un brivido rigenerante, niente di meglio di una vasca d’immersione o di una doccia ghiacciata dopo una camminata in alta quota.

Trattamenti naturali e cosmetici hi-tech (ma sempre green)

I rituali di bellezza al Leitlhof parlano il linguaggio della natura: impacchi di fieno, fanghi alpini, bagni al pino cembro o al latte, trattamenti all’arnica e massaggi con pietre basaltiche o tamponi alle erbe locali. Ogni proposta è pensata per rigenerare corpo e mente.

La spa di Naturhotel_Leitlhof

I prodotti utilizzati? Biologici, certificati, vegani e cruelty-free. La linea scelta è quella del Team Dr. Joseph, marchio altoatesino che da oltre 35 anni unisce innovazione cosmetica e sostenibilità. Dalla pelle affaticata dei trekker ai bisogni estetici più esigenti, ogni trattamento è personalizzato e realizzato con ingredienti puri e naturali.

Naturhotel Leitlhof, le camere

Le camere e le suite dell’hotel Natura Leitlhof, sono progettate per offrire un soggiorno confortevole e rilassante, in linea con l’ambiente naturale circostante. Gli interni richiamano lo stile tipico delle abitazioni altoatesine, con l’impiego prevalente del legno, utilizzato non solo per la struttura e gli arredi ma anche come elemento decorativo, capace di trasmettere una sensazione di calore e accoglienza.

La camera di Naturhotel_Leitlhof

L’arredamento è essenziale ma curato, con tessuti naturali e colori neutri che favoriscono un’atmosfera tranquilla. Ampie finestre permettono alla luce naturale di entrare liberamente nelle stanze e offrono una vista diretta sul paesaggio montano. La combinazione di materiali locali e linee sobrie crea un equilibrio tra elementi della tradizione e comfort contemporanei.

Una stanza di Naturhotel_Leitlhof

Ogni camera è dotata di servizi funzionali pensati per il benessere dell’ospite, tra cui letti ampi, zone relax e bagni moderni. Le suite offrono spazi più generosi, adatti anche a soggiorni prolungati o a chi viaggia in famiglia. Alcune dispongono di terrazze private o balconi, ideali per godere della tranquillità della zona.

A tavola da Naturhotel Leitlhof

La cucina del Naturhotel Leitlhof è un inno al territorio: ogni giorno si raccontano sapori della Val Pusteria attraverso ingredienti freschi e di stagione. Le uova arrivano dal maso di famiglia Mühlhof, come la carne di Angus. Il pane croccante è sfornato con farine locali, mentre il miele è raccolto nei dintorni.

La vista di Naturhotel_Leitlhof

Dalla colazione alla cena, ogni piatto riflette la filosofia dell’hotel: gustoso, etico, genuino. Le ricette si muovono tra radici alpine e ispirazioni mediterranee, senza mai perdere di vista la qualità e il rispetto per l’ambiente.

Estate 2025: gli eventi di Naturhotel Leitlhof

In estate, la Val Pusteria si trasforma in un paradiso verde. Il Leitlhof è il punto di partenza perfetto per esplorare i sentieri verso le Tre Cime di Lavaredo, godersi panorami mozzafiato o pedalare lungo la ciclabile San Candido-Lienz, lunga 44 km. Divertimento assicurato anche per i più piccoli, grazie alla pista estiva Fun-Bob e alle aree giochi sul monte Baranci.

Un momento di relax nella suite di Naturhotel_Leitlhof

San Candido è facilmente raggiungibile a piedi in una passeggiata di un quarto d’ora o con lo shuttle gratuito dell’hotel. Il centro storico è un gioiello, tra architetture romaniche e barocche, musei come il DoloMythos e l’archivio della Collegiata.

L’estate del Leitlhof sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi. A giugno si comincia con la festa tirolese “Jung Puschtra” (7-8 giugno), seguita dalla sagra “San Candido in Festa” (11-13 giugno), tra specialità locali e musica. Il 15 e 16 giugno toccherà agli atleti della Red Bull X-Alps, l’avventura estrema che attraversa le Alpi. In agosto, da segnare in agenda la Festa d’estate dei Vigili del Fuoco Volontari di San Candido (8-10 agosto), un appuntamento amatissimo da grandi e piccoli.

Servizi su misura e flessibilità totale

Al Leitlhof ogni dettaglio è pensato per rendere la vacanza rilassante sin dal viaggio. L’hotel offre transfer da Bolzano, Venezia, Treviso e Verona (tariffe su richiesta), oltre a un comodo servizio navetta per il centro di San Candido. E per chi vuole prenotare con serenità, è disponibile la cancellazione gratuita fino a 48 ore prima dell’arrivo. In auto, si percorre l’A22 fino all’uscita “Bressanone-Val Pusteria”, proseguendo poi sulla statale 49 fino a San Candido. Ma la scelta più green resta il treno: dalla stazione di Bressanone partono autobus ogni 30 minuti verso la Val Pusteria.