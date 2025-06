Benessere e cucina stellata: Casa de Campo reinventa l'ospitalità di lusso ai Caraibi

Immerso nella natura rigogliosa della costa sud-orientale della Repubblica Dominicana, Casa de Campo Resort & Villas rappresenta l'apice dell'esperienza di lusso nei Caraibi. Una destinazione unica nel suo genere, che combina eleganza, privacy, natura e un ventaglio di servizi esclusivi e personalizzati in un contesto di bellezza incontaminata. Situato a La Romana, il resort è facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza di tre aeroporti internazionali (La Romana, Punta Cana e Santo Domingo) e dispone anche di un aeroporto privato e di una marina attrezzata per ospitare yacht e imbarcazioni di lusso.

Casa de Campo è un resort iconico

Casa de Campo, un mondo a parte sul mare dei Caraibi

Casa de Campo si estende su oltre 2.800 ettari e si presenta come una vera e propria città del lusso. Al suo interno, gli ospiti possono scegliere tra camere eleganti e ville private immerse nella vegetazione tropicale, dotate di piscina, giardino e personale dedicato. Ogni ospite ha a disposizione un golf cart personale per muoversi in totale libertà tra le diverse aree del resort, che spaziano dalle spiagge private ai ristoranti gourmet, dai centri sportivi alle boutique, fino a un centro benessere che rappresenta un'eccellenza a livello nazionale.

Casa de Campo, affacciato sul mare dei Caraibi

Casa de Campo, le soluzioni di soggiorno: camere, suite e ville

Casa de Campo propone diverse tipologie di alloggio, pensate per rispondere alle esigenze di ogni ospite, dal viaggiatore solitario alla famiglia numerosa, fino a chi desidera il massimo della privacy e dell'esclusività. Tra le sistemazioni disponibili si trovano le camere e suite del Premier Club, che offrono accesso esclusivo a servizi di alto livello. Le Elite Rooms & Suites, eleganti e spaziose, sono immerse nei giardini o affacciate sui campi da golf. Le Superior Casitas, più raccolte, garantiscono riservatezza in contesti naturalistici.

Casa de Campo: una camera

Per chi cerca un'esperienza su misura, il resort dispone di una vasta scelta di ville private da sogno. Le Oceanfront Villas, situate sul mare, offrono accesso diretto alla spiaggia e panorami mozzafiato. Le Exclusive Villas vantano ampi spazi e servizi personalizzati, mentre le Garden Villas sono perfette per chi desidera tranquillità e immersione nella vegetazione. Infine, le Classic Villas rappresentano una soluzione più tradizionale, ma sempre in linea con gli standard di eccellenza del resort. Ogni villa è dotata di automobile, golf cart, piscina privata, giardino, zona living e personale dedicato per garantire un soggiorno impeccabile.

Altos de Chavón: il fascino senza tempo di un borgo europeo

Uno dei luoghi più affascinanti di Casa de Campo è Altos de Chavón, una perfetta ricostruzione in pietra di un villaggio mediterraneo del XVI secolo, arroccato sul fiume Chavón. Passeggiare tra le sue vie acciottolate è come fare un salto nel tempo: qui si trovano gallerie d'arte, botteghe artigiane, atelier di artisti locali, caffè con vista sul canyon e un anfiteatro da 5mila posti che ha ospitato nomi del calibro di Frank Sinatra, Sting, Elton John e Andrea Bocelli.

Uno dei luoghi più affascinanti di Casa de Campo è Altos de Chavón,

Un tempo sede di una prestigiosa scuola di design affiliata alla Parsons School di New York, oggi Altos de Chavón ospita un programma di residenze artistiche e corsi brevi. Alcune famiglie vivono stabilmente nel borgo, che continua a essere un luogo di cultura attivo: gruppi scolastici e turisti in gita vengono per visitare il Museo Archeologico Regionale, che raccoglie oltre 3.000 reperti precolombiani e offre un'interessante panoramica sulla storia antica dell'isola. Il Museo Mundo de Ámbar invece ospita una raffinata esposizione di ambra e larimar.

Casa de Campo: la spa più grande della Repubblica Dominicana

Inaugurata nel 2023, la nuova Casa de Campo Spa è un autentico santuario del benessere. Con i suoi oltre 1.200 metri quadrati di superficie, è la spa più grande della Repubblica Dominicana. Offre un percorso multisensoriale che fonde tradizione, innovazione e natura. Al suo interno si trovano 20 cabine per trattamenti personalizzati, aree relax con vista panoramica, una zona termale completa, sale per yoga e meditazione, e un centro dedicato alla medicina estetica.

Casa de Campo: spa

I trattamenti spaziano dai rituali ayurvedici ai massaggi terapeutici, fino alle tecnologie più avanzate per il benessere psicofisico. I prodotti utilizzati sono selezionati tra i migliori brand internazionali, tra cui Natura Bissé.

Casa de Campo: sport, natura e avventura senza limiti

Casa de Campo è il paradiso per gli amanti dello sport e delle esperienze outdoor. Il celebre campo da golf Teeth of the Dog, progettato da Pete Dye, è considerato uno dei migliori al mondo ed è solo uno dei tre percorsi presenti all'interno del resort. Oltre al golf, è possibile praticare polo nel centro ippico professionale, partecipare a sessioni di tiro al piattello, esplorare la costa in catamarano o yacht privato, e dedicarsi ad attività acquatiche come snorkeling e kayak.

Il campo da golf Teeth of the Dog è stato progettato da Pete Dye

Per le famiglie sono disponibili programmi su misura, aree gioco e servizi dedicati ai bambini, mentre le coppie possono godersi esperienze romantiche al tramonto in totale riservatezza.

Esperienze culinarie a Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas offre un'ampia varietà di esperienze gastronomiche, con ristoranti che spaziano dalla cucina gourmet internazionale a proposte più informali, il tutto in ambientazioni suggestive. Tra le proposte più raffinate, il Minitas Beach Club & Restaurant affacciato sul Mar dei Caraibi combina piatti internazionali con una vista spettacolare. La Caña Bar & Restaurant propone una cucina d'ispirazione francese con ingredienti locali e serate con musica dal vivo. A La Piazzetta, situata ad Altos de Chavón, si può assaporare la tradizione italiana in un contesto da borgo mediterraneo. Il Lago Restaurant offre un ricco buffet con vista sul campo da golf e piatti dominicani e internazionali.

Casa de Campo: Carpaccio de Vieiras di Minitas Beach Club

Alla Marina si trovano La Casita, specializzata in pesce e cucina spagnola, SBG con proposte internazionali in un ambiente elegante, e Causa, ristorante peruviano dal concept contemporaneo. Completano l'offerta Chilango Taqueria, per un autentico street food messicano, e i due food truck Brasa e Massa, dedicati rispettivamente a specialità argentine e pizze a lunga lievitazione cotte a legna.