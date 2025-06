Scopri Kufsteinerland: il cuore verde del Tirolo dove respira anche l'anima

C’è un angolo d’Austria dove la natura e la cultura si intrecciano in un abbraccio armonioso, dove l’acqua cristallina dei laghi riflette cime maestose e boschi silenziosi custodiscono antichi segreti. È il Kufsteinerland, una regione che sorprende per la sua capacità di accogliere e rigenerare, situata nel Tirolo come una gemma verde incorniciata dalle Alpi.

Le montagne del Kaisergebirge (foto: Mathaeus Gartner)

A pochi chilometri dal confine italiano, questo territorio non è solo una meta per chi ama il trekking o il wellness, ma un invito a rallentare, a ritrovare un contatto con la terra e con sé stessi. Dai bagni nelle acque limpide del Thiersee alle escursioni nei luoghi energetici delle montagne, dalle passeggiate nei borghi storici fino alle esperienze gourmet che intrecciano radici contadine e spirito urbano: ogni angolo racconta una storia. Una storia che merita di essere vissuta attraverso tutti i sensi.

Come arrivare nel Kufsteinerland

Raggiungere il Kufsteinerland dall’Italia è semplice e piacevole, soprattutto se si sceglie di viaggiare con lentezza per godersi i primi assaggi del paesaggio alpino. La soluzione più comoda è il treno, con collegamenti diretti o con un solo cambio da Verona, Bolzano o Innsbruck: la stazione di Kufstein è ben servita e si trova proprio nel centro cittadino.

La soluzione più comoda per arrivare nel Kufsteinerladn è il treno (foto: VVT)

«Di giorno fare un escursione in montagna, fare il bagno in un lago alpino, e la sera vedere un opera di rilievo internazionale» racconta Sabine Rainer-Lanthaler, responsabile marketing del Kufsteinerland «Siamo una regione facilmente raggiungile sia in treno che in macchina, essendo sulla linea internazionale».

In auto, invece, basta imboccare l’Autostrada del Brennero (A22) fino al confine austriaco, proseguendo poi sull’A12 in direzione est: in poco più di un’ora da Innsbruck si arriva nel cuore del Tirolo. Anche gli aeroporti di Monaco di Baviera e Innsbruck offrono buone opzioni per chi arriva da più lontano e desidera poi noleggiare un’auto o proseguire in treno.

Grazie alla Kufsteinerland Card, è incluso anche l’utilizzo illimitato dei mezzi di trasporto pubblici (foto: VVT)

Qualunque sia il mezzo scelto, l’arrivo in Kufsteinerland segna già l’inizio del viaggio: un passaggio naturale dalle città al respiro puro delle Alpi, tra castelli, laghi e foreste. Grazie alla Kufsteinerland Card, oltre a molte attività gratuite e sconti esclusivi, è incluso anche l’utilizzo illimitato dei mezzi di trasporto pubblici nell’intera regione, per scoprire il Kufsteinerland in modo semplice e sostenibile.

Kufsteinerland: una regione da vivere tutto l’anno

Il Kufsteinerland è una destinazione che incanta tutto l’anno, offrendo esperienze uniche ad ogni stagione. Come spiega Sabine Jahns, «Ogni mese riserva qualcosa di speciale, invitando a scoprire, rilassarsi e vivere emozioni sempre nuove».

In primavera, mentre altrove l’inverno tarda a lasciar spazio, qui la valle dell’Inn si colora di primi fiori e prati verdeggianti, perfetti per escursioni e giri in bicicletta tranquilli. L’estate regala momenti culturali di spicco, come i Tiroler Festspiele Erl, e offre refrigerio nei boschi ombrosi e nei limpidi laghi alpini, combinando natura e cultura in un mix rigenerante. L’autunno, con i suoi boschi infuocati e le condizioni climatiche stabili, è ideale per escursioni panoramiche e per assaporare i prodotti locali durante eventi gastronomici tipici. Infine, l’inverno avvolge la città-fortezza di Kufstein in un’atmosfera suggestiva fatta di mercatini artigianali, specialità regionali e concerti, perfetta per chi cerca quiete e magia. Insomma, qualunque sia la stagione, il Kufsteinerland sa sempre raccontare una storia diversa, fatta di movimento, cultura e momenti di pace.

Benessere tra natura, energia e pace interiore

Nel Kufsteinerland, il benessere è un’esperienza totale che coinvolge corpo, mente e spirito. Qui la natura non è soltanto uno sfondo: è protagonista e guida, e si offre al visitatore con una delicatezza che cura e rigenera.

Per gli amanti del trekking, nel Kufsteinerland la rete dei sentieri è infinita e ben segnalata (foto: Mathaeus Gartner)

Per gli amanti del trekking, la rete dei sentieri è infinita e ben segnalata: si può scegliere di camminare da soli, seguendo il proprio ritmo, oppure partecipare a escursioni guidate grazie all’ampia offerta promossa dall’ufficio turistico tramite la KufsteinerlandCard. Questa tessera gratuita, consegnata al giorno dell’arrivo, consente di accedere a numerose attività di gruppo, diventando la chiave per vivere a pieno ogni angolo del territorio.

L’acqua, elemento di rigenerazione

Il benessere si esplora anche attraverso l’acqua, elemento primordiale che qui si manifesta in tutte le sue forme. I laghi balneabili sono autentiche oasi d’estate: il Banansee, sull’altopiano soleggiato di Schwoich, è stato riconosciuto nel 1998 come il primo lago balneabile biotopo del Tirolo; il Stimmersee, intimo e raccolto, è perfetto per chi cerca quiete e privacy; il Thiersee è il più amato dalle famiglie, circondato da prati vasti e giochi per i bambini; il Hechtsee, immerso nel bosco, invita a lunghi bagni nella calma più totale.

Il lago Thiersee (foto: Max Draeger)

Accanto ai laghi, una fitta rete di sentieri invita a esplorare senza fretta. Dal Kaisertal, premiato come il luogo più bello d’Austria, ogni cammino porta con sé il silenzio benefico del bosco e il respiro puro dell’altitudine. Sono percorsi che non stancano: trasformano la fatica in presenza, il passo lento in ascolto.

Lago Hechtsee (foto: Chris Borg)

L’acqua è anche sollievo e ristoro dopo una camminata: numerosi ruscelli e torrenti attraversano la regione, perfetti per un pediluvio o una sosta rigenerante. E per dissetarsi con acqua purissima, la meta imperdibile è la Blaue Quelle di Erl, una sorgente che eroga 700 litri al secondo d’acqua potabile a temperatura costante (8,1°C) in un laghetto naturale dai colori cangianti.

Luoghi energetici e forza della natura

Chi è in cerca di un’esperienza olistica profonda può immergersi in uno dei 35 Kraftplätze, ovvero luoghi di forza energetica distribuiti in tutta la regione. Essi sono stati mappati secondo tre tematiche - energia dalla roccia e dalla terra, energia dal sole e dalla luce, energia dalla natura e dalla tranquillità - e segnalati con una cartina reperibile presso l’ufficio turistico.

Le cascate di Bad Häring (foto: Sven Roscher)

Tra questi, spiccano le cascate di Erl e di Bad Häring, autentici santuari naturali dove la potenza dell’acqua si fonde con la quiete del bosco, offrendo un’esperienza di connessione profonda con gli elementi.

Luoghi energetici: quando la montagna guarisce

Nel Kufsteinerland, la montagna è anche spirito. Non a caso, molte delle sue vette sono considerate luoghi di forza, centri energetici dove si percepisce qualcosa di sottile, quasi invisibile. È qui che il confine tra escursione e meditazione si fa labile.

Uno dei punti energetici del Kufsteinerland (foto: Sportalpen Marketing)

Uno dei punti più suggestivi è il Pendling, sopra Thiersee: una montagna che i locali considerano “viva”, capace di restituire equilibrio interiore a chi la raggiunge. Invece, sulle montagne del Kaisergebirge si può salire con la seggiovia monoposto (ne esistono ormai poche) per godere di una vista impressionante dai 1200 metri. La vista che si apre sulla valle dell’Inn e sul massiccio del Wilder Kaiser è, da sola, una forma di terapia.

La la seggiovia monoposto (foto: Gartner)

Molti escursionisti parlano di una sensazione di ricarica, come se la natura sapesse esattamente cosa offrire a chi ha il coraggio di fermarsi. In queste esperienze si fondono tradizione alpina e nuova spiritualità, in un dialogo che non ha bisogno di parole. Basta respirare.

Alcuni luoghi energetici da non perdere

Pendling (Thiersee): Montagna “viva” con vista spettacolare e forte energia equilibrante.

(Thiersee): Montagna “viva” con vista spettacolare e forte energia equilibrante. Cascate di Erl : Santuari naturali dove l’acqua e la quiete del bosco creano un’atmosfera di pace profonda.

: Santuari naturali dove l’acqua e la quiete del bosco creano un’atmosfera di pace profonda. Cascate di Bad Häring : Un luogo di forza e rigenerazione, immerso nel verde.

: Un luogo di forza e rigenerazione, immerso nel verde. Kaisertal: Considerato il luogo più bello d’Austria, con energia che si sente ad ogni passo.

Sport all’aria aperta: movimento che rigenera

Il Kufsteinerland è il paradiso di chi ama tenersi in forma immerso nella natura. Le sue montagne, vallate e specchi d’acqua sono il terreno ideale per attività sportive che vanno ben oltre il semplice esercizio fisico: qui il movimento diventa un’estensione del paesaggio, un modo per viverlo in profondità.

Il Kufsteinerland è il paradiso di chi ama tenersi in forma immerso nella natura (foto: Mathaeus Gartner)

Gli appassionati di escursionismo e trail running trovano sentieri ben segnati che attraversano scenari mozzafiato, dalle salite più impegnative ai percorsi soft adatti anche alle famiglie. In estate, il ciclismo prende il sopravvento: che si tratti di e-bike, gravel bike o mountain bike, le strade panoramiche e i trail sterrati conducono attraverso pascoli alpini, gole rocciose e rifugi accoglienti dove fermarsi per una merenda tirolese.

In estate, il ciclismo prende il sopravvento: che si tratti di e-bike, gravel bike o mountain bike (foto: Lolin)

Sui laghi Thiersee e Hechtsee si praticano nuoto, kayak, stand up paddle e anche yoga su tavole galleggianti, mentre in inverno la neve trasforma il Kufsteinerland in un campo giochi per sciatori di fondo, ciaspolatori e pattinatori. Non mancano le pareti per l’arrampicata sportiva, i percorsi di nordic walking e i campi da tennis.

Sui laghi Thiersee e Hechtsee si praticano nuoto, kayak, stand up paddle e anche yoga su tavole galleggianti (foto: Lisa Eiersebner)

Come spiega Sabine Jahns, responsabile marketing della regione: «Le attività all’aperto sono parte integrante dell’esperienza nel Kufsteinerland - dal movimento dolce all’avventura sportiva. La varietà dei percorsi permette di organizzare le esperienze in base al tempo, alla forma fisica e alla voglia di esplorare. Per noi, l’outdoor non è solo svago - è l’espressione di uno stile di vita fatto di movimento, piacere e consapevolezza dell’ambiente».

Il Kufsteinerland ti fa muovere, sì, ma nella direzione giusta: verso te stesso (foto: Felix Krammer)

Lo sport qui non è competizione, ma equilibrio tra corpo e paesaggio. Ogni attività è pensata per riconnettere il fisico con l’ambiente, per risvegliare energie sopite e lasciare che il benessere passi anche attraverso il sudore, la concentrazione e il respiro. Il Kufsteinerland ti fa muovere, sì, ma nella direzione giusta: verso te stesso.

Fortezza di Kufstein: anima storica del Tirolo

L’imponente fortezza di Kufstein, arroccata su uno sperone roccioso che domina il fiume Inn, è il simbolo storico e culturale della città. Con oltre 800 anni di storia, oggi è una meta turistica imperdibile, nota soprattutto per il suo celebre organo all’aperto, il più grande al mondo con 4.307 canne, che ogni giorno a mezzogiorno (e d’estate anche alle 18) riempie la vallata di musica.

La fortezza di Kufstein (foto: Lolin)

La fortezza è accessibile tramite una moderna funicolare in vetro o una suggestiva scalinata, e offre ai visitatori la possibilità di esplorare antichi passaggi sotterranei, un profondo pozzo d’acqua, giardini panoramici e un museo dedicato alla storia locale.

L'organista all'opera (foto: Werbung Harterer Lisa)

Durante l’anno ospita eventi come il Festival Medievale a maggio e concerti estivi, tra cui lo spettacolo West Side Story . La mascotte Alma, una gatta, è un’attrazione amatissima dai visitatori. L’ingresso è gratuito per i turisti muniti della KufsteinerlandCard, mentre l’app “Festung Kufstein” guida i visitatori in un tour virtuale ricco di curiosità.

Cultura tra tradizione, arte e spettacolo

Il Kufsteinerland è anche una terra che racconta, accoglie e ispira. Qui la cultura si intreccia con la quotidianità, e le sue manifestazioni sorprendono per autenticità e intensità. Oltre alla maestosa fortezza, simbolo indiscusso della città, la regione si distingue per una ricca programmazione culturale e musicale che anima tutto l’anno.

Kufstein (Foto: Lolin)

Tra le iniziative più coinvolgenti, spicca l’eccezionale Passionsspiele di Erl, che va in scena ogni estate dal 25 maggio al 4 ottobre. Questo spettacolo monumentale, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio immateriale, rappresenta la Passione di Cristo con la partecipazione attiva di gran parte degli abitanti del piccolo borgo. La tradizione ha origine nel 1623 e continua ancora oggi a coinvolgere emotivamente migliaia di spettatori.

La piazza del centro storico di Kufstein (foto: Lolin)

Erl, pur contando solo circa 1500 abitanti, ospita due teatri di fama internazionale: uno progettato appositamente per i Passionsspiele e l’altro, dalla forma avveniristica, dedicato a un fitto calendario di concerti di musica classica e da camera, rendendo questo piccolo paese una vera capitale culturale alpina.

Una delle scene della Passionsspiele di Erl del 2019 (foto: Peter Kitzbichler)

Ma la cultura qui si vive anche nei dettagli quotidiani: nelle botteghe artigiane, nei mercatini tradizionali, nei concerti d’estate nei cortili, tra note di strumenti a fiato, cori di montagna e jazz alpino. Il Kufsteinerland non si limita a raccontare la propria storia: la mette in scena, la celebra, la trasforma in un viaggio sensoriale che ogni visitatore può vivere in prima persona.

Dove mangiare e dormire: tra tradizione alpina e gusto stellato

Il Kufsteinerland non è solo natura e sport: è anche un luogo dove l’ospitalità incontra la cultura del buon vivere. Che si scelga un hotel di charme, un rifugio alpino immerso nella quiete o un agriturismo autentico, ogni struttura riflette il carattere accogliente e genuino del territorio. Dopo una giornata tra sentieri, laghi e panorami, arriva il momento di sedersi a tavola e lasciarsi sorprendere.

Nel Kufsteinerland ognuno trova il proprio posto per mangiare bene (foto: Max Draeger)

Come racconta Sabine Rainer-Lanthaler, «Nel Kufsteinerland ognuno trova il proprio posto per mangiare bene. Dalla cucina semplice delle locande tirolesi e delle malghe, dove si gustano canederli, gulasch, taglieri e dolci tipici, fino alla cucina gourmet di livello internazionale. Nella regione ci sono ben cinque ristoranti stellati, come per esempio Der Unterwirt oppure il Blaue Quelle. Ingredienti regionali di alta qualità vengono lavorati in modo creativo.» Che si tratti di una colazione con vista sulle montagne, di una merenda in malga o di una cena stellata, la cucina locale è sempre parte dell’esperienza: un modo autentico per entrare in contatto con il cuore del Kufsteinerland.

Weinbergerhaus, Kufstein

Situato a 1.270 metri di altitudine sullo Zahmer Kaiser, al centro del Kufsteinerland, il Weinbergerhaus è una meta alpina che garantisce autenticità tra natura incontaminata, ospitalità tirolese e panorami mozzafiato. Facilmente raggiungibile a piedi o con la funivia del Kaiserlift, questo rifugio accoglie escursionisti, amanti della montagna e buongustai in cerca di relax e semplicità.

La Weinbergerhaus

La struttura storica, gestita con passione dalla famiglia Ritzer, è nota per l’atmosfera familiare e l’eccellente cucina regionale: piatti tipici preparati con ingredienti locali da gustare sulla terrazza panoramica, con vista sulla valle dell’Inn e le vette circostanti. Il Weinbergerhaus è il punto di partenza ideale per numerosi percorsi escursionistici e tour alpini adatti a ogni livello di preparazione.

Lo Schnitzel di Weinbergerhaus

Qui si possano assaporare piatti tipici della cucina tirolese, preparati con ingredienti freschi e locali: canederli, speck, formaggi di malga, zuppe sostanziose e dolci tradizionali come lo strudel di mele, da assaporare con vista sulle montagne.

Le accoglienti camere in stile alpino offrono un soggiorno semplice ma confortevole, immersi nel silenzio e nella bellezza della montagna. Anche chi desidera pernottare in tenda trova spazio nella piccola area camping dedicata.

Lo Strudel di mele di Weinbergerhaus

Grazie alla posizione strategica e all’atmosfera autentica, il Weinbergerhaus è perfetto per una pausa rigenerante tra cielo e terra, lontano dal ritmo frenetico della vita quotidiana, dove respirare a pieni polmoni l’essenza del Tirolo.

Weinbergerhaus Stadtberg 8 6330 Kufstein (Austria) Tel +43 664 2564760

Das Sieben, Bad Häring

Das Sieben è un elegante hotel 4 stelle superior per soli adulti, immerso nella tranquillità alpina di Bad Häring, nel cuore del Tirolo austriaco. Adagiato tra le Alpi di Kitzbühel e il Kufsteinerland, rappresenta un vero e proprio santuario di benessere olistico. La sua filosofia si ispira a sette pilastri fondamentali: Vita, Salute, Anima, Cibo, Natura, Sonno e Relax, offrendo agli ospiti un’esperienza rigenerante e profondamente personalizzata.

L'hotel Das Sieben di Bad Häring

Il centro wellness SiebenVIT propone trattamenti mirati con l’acqua sulfurea termale locale, riconosciuta per le sue proprietà terapeutiche, insieme a programmi su misura pensati per armonizzare corpo e mente. Le camere, realizzate con materiali naturali come il legno di cirmolo e quercia, sono progettate per favorire il rilassamento e un sonno profondo e ristoratore.

Una delle suite dell'Hotel Das Sieben

Anche la cucina riflette l’approccio olistico dell’hotel: ingredienti freschi, stagionali e provenienti da fornitori regionali danno vita a piatti che celebrano i sapori autentici del Tirolo. A completare l’offerta, un’ampia area spa con piscina panoramica, saune, sale relax e trattamenti estetici.

Das Sieben è la scelta ideale per chi cerca una pausa profonda, lontano dal caos, per ritrovare equilibrio, salute e serenità in una cornice naturale mozzafiato.

Das Sieben Kurstraße 14 6323 Bad Häring Tel +43 5332 20800

Ayurveda Resort Sonnhof, Thiersee

Posto nel paesaggio idilliaco di Hinterthiersee, nel Tirolo, Ayurveda Resort Sonnhof è una struttura esclusiva che unisce la millenaria saggezza indiana al comfort e all’eleganza alpina. Riservato agli adulti, l’hotel propone un autentico viaggio interiore attraverso l’Ayurveda europea, armonizzando corpo, mente e spirito in un contesto di pace assoluta.

L‘Ayurveda Resort Sonnhof (foto: facebook.com/ayurvedaresort.sonnhof.thiersee)

Guidato dai principi del Panchakarma e da un team specializzato, il resort offre percorsi personalizzati basati sulla propria costituzione ayurvedica (Dosha), abbinati a trattamenti terapeutici, meditazione e yoga. L’acqua pura di montagna, le erbe locali e la cucina ayurvedica gourmet contribuiscono a un processo di rigenerazione profondo e sostenibile.

Una suite del Ayurveda Resort Sonnhof (foto: facebook.com/ayurvedaresort.sonnhof.thiersee)

Le camere e suite, arredate con materiali naturali e colori tenui, favoriscono un’atmosfera di quiete e centratura. Ogni spazio è pensato per potenziare l’effetto dei trattamenti e facilitare il contatto con sé stessi e la natura circostante.

Una seduta di meditazione allo Ayurveda Resort Sonnhof (foto: facebook.com/ayurvedaresort.sonnhof.thiersee)

L’area spa con vista sulle montagne offre bagni di vapore, saune e zone relax, mentre la sala yoga e i giardini energetici invitano alla contemplazione. Ayurveda Resort Sonnhof è la meta ideale per chi desidera disintossicare, riequilibrare e riscoprire il proprio benessere in una cornice alpina unica.

Ayurveda Resort Sonnhof Hinterthiersee 16 6335 Hinterthiersee (Austria) Tel +43 5376 5502

Boutique Hotel Auracher Löchl, Kufstein

Il Boutique Hotel Auracher Löchl, composto da 43 camere e suite ciascuna ispirata a una capitale mondiale o decorata con elementi della storica cinta muraria di Kufstein, offre un soggiorno raffinato tra comfort moderno e legno tirolese. Dotate di box-spring bed di alta qualità e arredi curati, le stanze garantiscono notti di vero relax, mentre la struttura, gestita con passione dalla famiglia Walch dal 2018, unisce calore umano e design ricercato.

Il Boutique Hotel Auracher Löchl (foto: facebook.com/traeumerei8)

Nel ristorante del Löchl, la proposta gastronomica spazia dalla cucina tirolese e viennese rivisitata fino ai migliori tagli di carne alla griglia, serviti su pietra lavica nel moderno steakhouse. Atmosfera informale in accoglienti stube tirolesi, accanto al kachelofen. Auracher Löchl vanta un gioiello gastronomico unico: il Bridge Restaurant, considerato il ristorante più piccolo del mondo.

Una stanza del Boutique Hotel Auracher Löchl (foto: facebook.com/traeumerei8)

Questo locale di soli 15 m², incastonato tra due edifici su un’antica passerella sul Römerhofgasse, accoglie ogni sera una sola coppia per una cena intima a lume di candela, con cinque portate e un grammofono che suona vinili d’epoca.

La Stollen 1930

Il punto forte serale è la Stollen 1930, speak-easy bar considerato “la gin-bar numero 1 del Tirolo”, con oltre 1.000 varietà di gin provenienti da tutto il mondo e degustazioni guidate. Chi preferisce un approccio più rilassato può scegliere il Panorama 1830 o il Café Franz Josef, leggendo un libro con vista sul fiume Inn.