Das Sieben, un santuario del benessere nel cuore delle Alpi Tirolesi

Das Sieben a Bad Häring, nel cuore del Tirolo, si distingue come un hotel adults only 4 stelle superior che ridefinisce il concetto di vacanza rigenerante. Un'oasi di pace dove la natura, la salute e una cucina d'eccellenza si fondono per offrire un'esperienza indimenticabile.Questo rifugio di benessere in montagna è la meta ideale per chi cerca una pausa dal ritmo frenetico della quotidianità, circondato dai panorami mozzafiato del Kufsteinerland e delle Alpi di Kitzbühel.

Das Sieben: la filosofia olistica del benessere tirolese

La filosofia di Das Sieben è radicata in sette pilastri fondamentali, pensati per armonizzare corpo, mente e anima. Come spiega la Direttrice Ulrike Schmitz-Delgado: «La filosofia del Das Sieben si basa su un approccio olistico che pone l'individuo al centro nella sua totalità: corpo, mente e anima».

Das Sieben un’eccellenza nel panorama degli hotel benessere in Austria

L'offerta esperienziale si fonda su sette pilastri fondamentali:

V ita - Focus su una vita piena, caratterizzata da gioia, equilibrio e benessere olistico;

- Focus su una vita piena, caratterizzata da gioia, equilibrio e benessere olistico; Salute - Con il reparto interno SiebenVIT, si promuove attivamente la salute per mantenersi in forma non solo durante le vacanze, ma anche a lungo termine;

- Con il reparto interno SiebenVIT, si promuove attivamente la salute per mantenersi in forma non solo durante le vacanze, ma anche a lungo termine; A nima - Sentire la cordialità e vivere il calore emotivo attraverso incontri personali, consapevolezza e un'interazione amorevole;

- Sentire la cordialità e vivere il calore emotivo attraverso incontri personali, consapevolezza e un'interazione amorevole; Cibo - Il piacere di un'alimentazione consapevole gioca un ruolo centrale: cucina di alta qualità e regionale che nutre corpo e anima;

- Il piacere di un'alimentazione consapevole gioca un ruolo centrale: cucina di alta qualità e regionale che nutre corpo e anima; Natura - Sfruttare la forza delle montagne tirolesi per ricaricare le energie e sentirsi connessi con la natura;

- Sfruttare la forza delle montagne tirolesi per ricaricare le energie e sentirsi connessi con la natura; S onno - Camere in cirmolo e quercia favoriscono un sonno ristoratore: naturale, sano e rigenerante;

- Camere in cirmolo e quercia favoriscono un sonno ristoratore: naturale, sano e rigenerante; Relax - Rilassamento profondo nella spaziosa area con piscina, sauna e spa: un luogo per lasciarsi andare e ricaricarsi.

«Ovunque si percepisce l'idea di armonizzare corpo, mente e anima. La salute è intesa come una sensazione di vita attiva, rafforzata da un'alimentazione consapevole, movimento e attenzione. Durante tutto l'anno, Das Sieben è il rifugio dove sentirsi bene e lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano. Vivete in prima persona ciò che rappresentiamo: benessere, piacere e tranquillità nelle montagne tirolesi. Sentitevi come su una nuvola e lasciatevi coccolare con cordialità». Questa visione olistica permea ogni aspetto del soggiorno, dalla scelta dei materiali al design degli spazi, fino alle proposte culinarie e ai trattamenti benessere.

Il colore verde del Das Sieben simboleggia natura, freschezza e relax

Il colore verde predominante nella struttura non è casuale: «Il colore verde della struttura simboleggia natura, freschezza e relax: valori che si riflettono in tutta l'offerta esperienziale. Che si tratti della vista sull'ambiente verde, del gusto di una mela verde o degli spazi progettati consapevolmente: ovunque si percepisce l'idea di armonizzare corpo, mente e anima» Questa scelta cromatica rafforza il legame con l'ambiente circostante e la promessa di un soggiorno rigenerante.

Acqua sulfurea: l'elisir di Bad Häring

Un elemento che rende Das Sieben un’eccellenza nel panorama degli hotel benessere in Austria è l'utilizzo dell'acqua sulfurea proveniente direttamente dal vicino bosco di Bad Häring. Questa risorsa preziosa è impiegata in bagni e impacchi di fango, noti per le loro proprietà benefiche.

Il bar nella hall del Das Sieben

«Das Sieben si distingue per una struttura ampia, spaziosa e lineare che offre spazio per respirare e rallentare. Qui i nostri ospiti trovano non solo spazio, ma anche tranquillità, sia all'interno che all'esterno. Un elemento distintivo è la sorgente sulfurea di Bad Häring, il cui effetto curativo è utilizzato specificamente nei nostri trattamenti. L'offerta terapeutica è completata dalla moderna analisi del campo vitale, che fornisce impulsi di salute individuali e mira a una rigenerazione olistica» sottolinea la Direttrice Ulrike Schmitz-Delgado.

La piscina esterna del Das Sieben (foto: Hannes Dabernig)

I bagni sulfurei sono particolarmente indicati per la salute della pelle, per alleviare dolori articolari, artrosi e reumatismi. Gli impacchi di fango, invece, contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario, lenire disturbi muscolari e abbassare la febbre. Un vero toccasana per il corpo e lo spirito, a disposizione degli ospiti per un percorso benessere rigenerante.

L'area spa: piscine, saune e rituali di puro relax

L'area benessere di Das Sieben è un santuario del relax. Oltre alle piscine interne ed esterne, riscaldate tutto l'anno, l'hotel vanta una vasta zona saune con diverse opzioni per ogni preferenza: dalla sauna panoramica al cirmolo (60-65 °C) alla grande sauna panoramica in legno antico (80-100 °C), dalla bio-sauna (ca. 60 °C) alla sauna finlandese (ca. 83 °C), dal bagno turco (ca. 45 °C) al bagno salino (ca. 41 °C) e alla cabina a infrarossi (temperatura variabile).

L‘idromassaggio del Das Sieben (fotoschmiede)

La stanza di ionizzazione all’aria alpina, con le sue pareti in fieno profumato, offre un'esperienza sensoriale unica. Il grande giardino panoramico è un altro luogo perfetto per il riposo rigenerante.

SiebenVIT: programmi di benessere personalizzati

Il centro SiebenVIT propone programmi personalizzati, tra cui detox e trattamenti tonificanti, supportati da uno staff specializzato. Ulrike Schmitz-Delgado evidenzia l'approccio olistico: «In tutta l'area benessere, un team di collaboratori altamente professionali è a disposizione: competenti, cordiali e impegnati».

La piscina interna del Das Sieben

«La nostra analisi del sonno supporta ulteriormente gli ospiti nel promuovere un sonno ristoratore a lungo termine. Momenti di benessere speciali si creano anche con un picnic a bordo piscina o sulle ampie terrazze delle nostre Junior Suite: piacere rilassato immersi nella natura. È questa combinazione di competenza professionale, cordialità autentica e ampio spazio per il relax che rende Das Sieben unico tra gli hotel benessere in Austria».

Trattamenti di salute e bellezza per corpo e mente

La varietà dei trattamenti offerti mira a un benessere completo. «Il percorso benessere comprende un programma olistico per promuovere salute e benessere. Inizia con un'analisi del campo vitale, misurazione BIA e analisi del sonno per valutare individualmente lo stato di salute attuale. Su questa base seguono cure detox e depurative, accompagnate da un nutrizionista per disintossicare il corpo in modo mirato. L'offerta è completata da terapia con campane tibetane e molti altri trattamenti rilassanti».

La sala del fieno del Das Sieben (Foto: Nikolai Krinner)

Tra i trattamenti più richiesti spiccano i massaggi classici parziali e totali, impacchi di fango, bagni di zolfo, drenaggi linfatici e altri trattamenti detox. Nel settore cosmetico, «pedicure, pulizie del viso, trattamenti anti-età e peeling sono in cima alla lista delle preferenze. Il percorso benessere offre quindi una combinazione completa di analisi, disintossicazione fisica, rilassamento mentale e cura cosmetica».

Das Sieben a tavola: sapori autentici e materie prime eccellenti

Al Das Sieben, il piacere della tavola è parte integrante dell'esperienza rigenerante. La cucina, attenta alla stagionalità e alla provenienza regionale, offre un'autentica immersione nei sapori del Tirolo. Al mattino, un ricco buffet per la colazione accoglie gli ospiti, mentre la sera un raffinato menu a scelta di cinque portate o un variegato buffet a tema deliziano il palato.

La filosofia culinaria dello chef Peter Zühlke

Lo chef Peter Zühlke e il suo team creativo puntano su materie prime di alta qualità, provenienti da stretta collaborazione con i produttori locali. «Anche la nostra cucina punta consapevolmente su un'alimentazione sana, regionale (carne, latticini e verdure direttamente dai contadini) e stagionale, con un'alta percentuale di prodotti biologici. Poniamo grande attenzione a un'offerta ricca di piatti vegetariani e vegani, composti esclusivamente da ingredienti di alta qualità e naturali. Per promuovere la sostenibilità, utilizziamo imballaggi privi di plastica e ci impegniamo a evitare sprechi alimentari, adattando bene le porzioni del nostro menu a 5 portate. Se necessario, serviamo volentieri un bis per offrire agli ospiti una piacevole flessibilità».

Una delle sale del ristorante del Das Sieben (foto: Nikolai Krinner)

Pane fresco, uova, latte, formaggi e carni pregiate sono selezionati con cura. L'orto dell'hotel è una fonte inesauribile di erbe aromatiche e frutti di bosco (prezzemolo, coriandolo, basilico, menta piperita, dragoncello, lamponi, bacche di sambuco e piante medicinali), che arricchiscono i piatti con freschezza e profumi unici. La cucina utilizza questi tesori anche per produrre oli spremuti a freddo, sciroppi o creme spalmabili.

Esperienze gastronomiche: creatività e sapore in ogni piatto

«Ci piace sperimentare sapori e consistenze e amiamo dare il nostro tocco personale alle ricette tradizionali per sorprendere i nostri ospiti e offrire loro esperienze culinarie uniche», rivela lo chef Zühlke. La classica porcellana bianca funge da tela su cui vengono presentate con stile le gustose creazioni.

Una sala del ristorante del Das Sieben

Ogni piatto è composto con cura non solo per appagare l'occhio, ma anche per raccontare una storia, che si tratti dell'origine degli ingredienti, della cura della loro selezione o della creatività della loro composizione. «Ogni volta che un ospite si siede a tavola, inizia un nuovo dialogo. Un piatto vuoto è il miglior complimento per me e il mio team e la risposta più chiara che possiamo ottenere dai nostri ospiti».

Fine dining: la cucina a vista di Das Sieben

Una novità entusiasmante è il fine dining nella cucina a vista, un'esperienza culinaria esclusiva per piccoli gruppi. «Vivere momenti culinari speciali in un ambiente esclusivo: la nostra cucina a vista offre spazio per 4 fino a 16 persone e invita a una serata particolare con un menu accuratamente abbinato da 4 a 5 portate. Ogni portata è accompagnata da un vino selezionato che ne completa perfettamente il gusto. La nostra cucina a vista è dotata di una telecamera e di uno schermo, permettendovi di seguire da vicino i gesti precisi dello chef».

Il benvenuto dello chef 1/4 Burrata, finocchio, arancia, pistacchio e chuyney di pomodoro 2/4 Tataki di salmone, sesamo, mandarino e asparagi 3/4 Entrecote, broccoli selvatici, cafè de Paris, hash brown di patate dolci e asparagi 4/4 Previous Next

«Che desideriate partecipare attivamente o semplicemente godervi la serata in relax, tutti gli ospiti sono i benvenuti. Al centro vi è la comunicazione vivace tra chef e ospiti: domande, suggerimenti e conversazioni interessanti creano un'atmosfera unica. Promuoviamo incontri e scambi - fare amicizia, diventare amici. L'esperienza può essere organizzata individualmente o come evento esclusivo per piccoli gruppi. I prezzi partono da 200 euro a persona, a seconda del menu e includendo le bevande».

Un rifugio sostenibile per viaggiatori consapevoli

Das Sieben è una meta ideale per un turismo consapevole e sostenibile. L'hotel accoglie principalmente ospiti adulti, a partire dai 16 anni, che apprezzano la qualità, l'individualità e un approccio rispettoso dell'ambiente.

Una modern suite del Das Sieben

Come sottolinea Johann Blume, Sales Manager: «Il nostro pubblico target sono principalmente ospiti adulti dai 16 anni in su, alla ricerca di un'esperienza di vacanza speciale. Tra questi vi sono coppie, viaggiatori singoli e piccoli gruppi privati che apprezzano qualità, individualità e sostenibilità. Particolarmente attratti sono anche gli amanti delle vacanze attive in bicicletta, poiché siamo certificati secondo lo standard Bett+Bike. Sono benvenuti anche i viaggiatori attenti all'ambiente, che apprezzano la nostra stazione di ricarica per veicoli elettrici e il nostro impegno per la sostenibilità attraverso l'etichetta ecologica dell'Ue. Gli ospiti orientati al piacere trovano da noi piena soddisfazione: con prodotti regionali e biologici, una cucina fresca e sana e una selezionata carta dei vini internazionali. Chi cerca tranquillità e relax trova da noi il luogo ideale per ritirarsi».

Das Sieben: accoglienza internazionale e impegno eco-sostenibile

Blume aggiunge che l'hotel si rivolge anche a un pubblico business: «Inoltre, ci rivolgiamo specificamente agli ospiti di conferenze che cercano l'ambiente ideale per eventi speciali, incentivi o attività di team building, in un contesto che unisce ispirazione e qualità. Anche gli ospiti business che desiderano combinare lavoro e vita in un unico luogo trovano da noi l'infrastruttura e l'atmosfera adatte. I nostri ospiti provengono principalmente da Austria, Germania e Svizzera, ma sempre più anche dall'Italia, in particolare dalle regioni Lazio (Roma), Umbria (Perugia), Liguria (Genova), Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna».

L‘esterno dell‘ingresso del Das Sieben (foto: Hannes Dabernig)

Per attrarre un pubblico internazionale e far conoscere Das Sieben oltre i confini dell’Austria, «perseguiamo diverse strategie mirate:

Espansione del settore Social Media : puntiamo sempre più sui social per aumentare la nostra visibilità, condividere contenuti in più lingue e coinvolgere emotivamente potenziali ospiti.

: puntiamo sempre più sui social per aumentare la nostra visibilità, condividere contenuti in più lingue e coinvolgere emotivamente potenziali ospiti. Partnership con media internazionali : collaborazioni mirate con media esteri ci permettono di rafforzare la presenza del brand e di raggiungere nuovi gruppi target.

: collaborazioni mirate con media esteri ci permettono di rafforzare la presenza del brand e di raggiungere nuovi gruppi target. Passaparola degli ospiti internazionali : la soddisfazione degli ospiti stranieri è per noi una risorsa preziosa. Le loro esperienze positive si trasformano spesso in raccomandazioni autentiche e altamente efficaci.

: la soddisfazione degli ospiti stranieri è per noi una risorsa preziosa. Le loro esperienze positive si trasformano spesso in raccomandazioni autentiche e altamente efficaci. Informazioni multilingue per gli ospiti : per garantire un soggiorno piacevole agli ospiti di ogni nazionalità, offriamo tutti i nostri servizi e materiali informativi in più lingue - dal sito web alle brochure, fino all'assistenza in loco.

: per garantire un soggiorno piacevole agli ospiti di ogni nazionalità, offriamo tutti i nostri servizi e materiali informativi in più lingue - dal sito web alle brochure, fino all'assistenza in loco. Go Green - Viaggia in modo sostenibile e risparmia: chi arriva con i mezzi pubblici (ÖPNV) riceve uno sconto del 5% sulla prenotazione per soggiorni di almeno 2 notti. Offriamo inoltre, su prenotazione e in base alla disponibilità, un servizio taxi gratuito da/per la stazione centrale di Wörgl per prenotazioni dirette».

Attività all'aria Aperta: esplorare il Kufsteinerland

Per gli amanti delle attività all'aria aperta, il territorio offre molte opportunità: «Nei dintorni del nostro hotel si trovano numerose esperienze all'aperto che consigliamo vivamente ai nostri ospiti: escursioni sui monti circostanti o rilassanti passeggiate fino all’idilliaca cascata di Bad Häring invitano a staccare la spina e rigenerarsi».

Una stanza del Das Sieben (foto: Nikolai Krinner)

«Per chi ama l'attività fisica, ci sono percorsi per la corsa ben segnalati, così come piste ciclabili adatte a mountain bike, bici gravel e bici da corsa, mentre le e-bike possono essere noleggiate direttamente da noi. Chi preferisce qualcosa di più tranquillo può godersi un picnic nel verde, con una vista mozzafiato. In inverno, l’area sciistica Wilder Kaiser-Brixental è raggiungibile in soli 20 minuti in auto. E a breve vi attende un’esperienza molto speciale: yoga all’aperto con vista sulle montagne tirolesi e sul maestoso Wilder Kaiser».

La terrazza di una suite del Das Sieben (foto: Hannes Dabernig)

Con un totale di 116 camere, una reception attiva 24 ore su 24, noleggio e-bike e deposito sci, Das Sieben si conferma come un hotel adults only di lusso che risponde a ogni esigenza, offrendo un’esperienza di benessere a 360 gradi, immersi nella bellezza delle Alpi tirolesi.