Fra pesce fresco, gelati e nuova terrazza: l'estate a Roma dell'Hotel d'Inghilterra

«Il mio primo obiettivo – ci ha detto Massimo Colli, general manager - era riaprire l’hotel dopo la ristrutturazione e ricreare un vero e proprio salotto romano a partire dal nostro storico ristorante (Cafè Romano) e dal nuovo rooftop che è una nuova Terrazza Romana. Il tutto aperto non solo ai nostri ospiti.» Un risultato che l'Hotel d'Inghilterra, Starhotels collezione, ha oggi pienamente raggiunto riportando lo storico albergo a competere alla grande con gli altri 5 stelle della capitale non solo per la qualità (da sempre fra le più alte) delle sue camere, ma anche per i servizi aggiuntivi di accoglienza. E una terrazza, di grande fascino e in linea con l'eleganza di tutta la struttura, è proprio quella ciliegina sulla torta o che oggi i turisti cercano maggiormente.

Massimo Colli, direttore dell‘Hotel d‘Inghilterra a Roma

Ed è proprio per i momenti iconici di aperitivo o dopocena che il rooftop garantisce un notevole upgrade all'Hotel d'Inghilterra, ed in particolare al Cafè Romano che per l'estate punta su una proposta all'insegna della leggerezza, dove il pescato delle coste italiane incontra granite, sorbetti e gelati artigianali prodotti in casa. A guidare la cucina c'è Andrea Sangiuliano, giovane chef che ha preso in mano le redini del ristorante di questo hotel iconico di via Bocca di Leone 14, a due passi da Piazza di Spagna. Un luogo che ha saputo rinascere dopo un accurato restyling, mantenendo intatto il suo charme. Così come era del resto l'obiettivo del team di designer del Gruppo, e coordinato in tutte le fasi di lavoro da Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels, rinnovando camere, suite e spazi ristorativi all’insegna dell’alto artigianato italiano.

Lo storico edificio dell‘Hotel d‘Inghilterra

Gelati, maritozzi e tramonti dorati al Cafè Romano

Passeggiando tra via Condotti e le boutique di via Frattina, il dehors del Cafè Romano è così tornato ad essere la sosta perfetta per chi cerca un angolo di freschezza tra il via vai dello shopping e l'atmosfera calda della Roma estiva. Qui si può scegliere un maritozzo artigianale ripieno di gelato al pistacchio o alla stracciatella, oppure lasciarsi tentare dalle Fragole al sole, una coppa che racconta la dolcezza dell'estate romana unendo la freschezza del frutto alla cremosità della panna montata.

Cafè Romano: frittura di pesce
Cafè Romano: polpo con patate e fagiolini
Cafè Romano: il gelato al fior di latte

Quando il cielo si colora d'oro, arriva Tramonto estivo, l'interpretazione del Cafè Romano del classico vino con le pesche, perfetto per accompagnare l'ora morbida che accende di luce la città. Non mancano i sorbetti artigianali al melone, alla pesca e alla fragola, alleati ideali per rinfrescarsi nelle giornate più calde con un tocco genuino.

La filosofia stagionale di Andrea Sangiuliano

Lo chef Sangiuliano, fedele a una filosofia stagionale che rispetta i tempi della materia prima, propone una cucina molto italiana che punta sulla stagionalità, come in questo periodo con una selezione dedicata al tartufo nero Scorzone, seguendo il calendario naturale di questo prodotto che arricchisce i piatti con un aroma distintivo e discreto. E il menù è frutto in ogni mese di rapporti diretti con produttori locali.

Andrea Sangiuliano, chef dell‘Hotel d‘Inghilterra

In questo periodo il menu si completa ad esempio con il pescato delle coste italiane: pesce spada di Ventotene, tonno rosso italiano e polpo, scelti in base alla disponibilità dell'asta del pesce di Anzio, per offrire agli ospiti il meglio del mare nostrum in un'esperienza di autenticità e semplicità. Il tutto con il non sottaciuto obiettivo (che sembra riuscito) di invitare i romani a tornare a frequentare uno dei locali da sempre in vista.

Un tavolo del Cafè Romano dell'Hotel d'Inghilterra

L'ultima novità, il roof top al sesto piano

E in più, da pochi giorni c'è anche l'opzione terrazza, che amplia l'accoglienza dell'hotel a tutta la giornata, dalla colazione a dopocena. Al sesto piano ci si ritrova in un ambiente raccolto ed elegante, naturale estensione dello stile raffinato che caratterizza tutta la struttura, tanto da sembrare un vero salotto sui tetti di Roma. Uno spazio nuovo che si aggiunge a quello che già caratterizza alcune suite dotate di terrazza. Da qui si vedono Villa Medici, Trinità dei Monti, il Quirinale, il Vittoriano o le tante cupole che punteggiano la città.

La caratteristica è la quiete e l'armonia che si coglie fra i toni dell’arredo, il travertino della pavimentazione e i profumi di un giardino mediterraneo urbano, con ulivi, agrumi, palme e un orto di erbe aromatiche. Comodi divani e poltrone si alternano a tavoli in maiolica smaltata, posata a mano, e complementi in ferro battuto, contribuendo a un’atmosfera di ricercata eleganza.

L'estate all'Hotel d'Inghilterra di Roma

L'Hotel d'Inghilterra, parte del gruppo Starhotels - primo gruppo privato alberghiero italiano con più di 30 hotel a 4 e 5 stelle tra Italia, Londra, Parigi e New York - è tornato quindi alla grande a vivere l'estate nel cuore della Città Eterna. È difficile trovare un luogo che trasmetta lo stesso calore discreto di questa dimora storica, che dopo due anni di lavori ha ritrovato un equilibrio armonioso tra antico e contemporaneo, con vetri di Murano soffiati a mano, arredi eleganti, tappezzerie preziose e luci studiate per creare intimità in ogni camera. Il tutto con accorgimenti tecnologici importanti, come azzeccate prese e interruttori ai bordi del tetto o grandi schermi tv che in molti casi sono anche a scomparsa.

La scala dell'hotel Inghilterra con gli immacabili fiori
Dettagli dell'Hotel d'Inghilterra
Un salotto dell'Hotel d'Inghilterra
Un particolare dell'ingresso dell'hotel d'Inghilterra

Insomma siamo ad un nuovo capitolo di una storia antica cominciata alla metà del XVI secolo come dimora degli ospiti dei principi Palazzo Torlonia. Nacque con il nome di Hotel d'Angleterre a testimoniare il legame con la corona dei Windsor e la frequentazione della nobiltà europea e dei giovani aristocratici del Gran Tour.

Del resto, tra queste mura hanno soggiornato Mark Twain, Henry James, Elizabeth Taylor e Gregory Peck, attratti dall'eleganza sobria e dalla posizione invidiabile a due passi da Piazza di Spagna. Si sceglieva, e si sceglie, l'Hotel d'Inghilterra come rifugio ideale per vivere Roma con discrezione e bellezza.

Living di una suite dell'Hotel d'Inghilterra
Particolare di una suite dell'Hotel d'Inghilterra
Particolare di una camera dell'Hotel d'Inghilterra
Una delle stanze dell'Hotel d'Inghilterra
Camera dell'Hotel d'Inghilterra
Living di una suite dell'Hotel d'Inghilterra
Ingresso di una camera dell'hotel d'Inghlilterra

E proprio come in una dimora accogliente, le camere e suite, ridotte da 84 a 80 per offrire spazi più generosi e lussuosi, presentano ognuna un carattere e un design unici. Gli arredi affiancano pezzi antichi della collezione dell’hotel con creazioni di alto artigianato contemporaneo, offrendo un senso di piacevolezza ed armonia davvero impagabili. I tessuti su misura con i loro motivi evocativi, come le lampade ano, contribuiscono a creare un'atmosfera ricercata.

Fra piacere, stile e buona cucina, l'Hotel d'Inghilterra vince pure la calura estiva a Roma

Oggi, tra un gelato gustato al tramonto e un piatto di pesce fresco affacciati su Via Borgognona, l'Hotel d'Inghilterra e il Cafè Romano continuano a scrivere la loro storia fatta di gusto, convivialità e piccole gioie da concedersi senza fretta, con quella leggerezza che solo l'estate sa portare anche nella città più eterna di tutte. E ora anche con una terrazza aumentano le possibilità di vincere anche la calura di questa estate.