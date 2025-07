Estate al Garden Toscana Resort: le novità da non perdere per tutta la famiglia

Il Garden Toscana Resort, non è solo un resort ma è un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie che vogliono godersi una vacanze tra benessere e natura sulla Costa degli Etruschi. La struttura si estende su 14 ettari con oltre 26.000 piante e 400 specie botaniche e anche quest'anno ha riaperto le sue porte con una serie di novità all'insegna del #PRINCIPIONATURALE, una filosofia che connette gli ospiti all'ambiente circostante.

Il Garden Toscana Resort

Esperienze immersive e sostenibilità al Garden Toscana Resort

Come ampiamente raccontanto qui, il Garden dispone di un percorso polisensoriale che integra mare, sport, cucina, escursioni e un centro benessere per tutta la famiglia e non solo. Il focus del #PRINCIPIONATURALE si traduce in un contatto autentico con la natura, invitando gli ospiti grandi e piccini a riscoprire se stessi e lasciarsi alle spalle il caos della vita quotidiana.

La pineta che porta alle camere del resort

Un esempio è l'esperienza Plants Play, che permette di ascoltare le vibrazioni armoniche delle piante attraverso dispositivi all'avanguardia, guidati dai “Garden Angels” (guide specializzate che vi porteranno alla scoperta del percorso sensoriale, ndr).

Natura e didattica tra biodiversità e storia

Tra le attività estive 2025 non potete perdervi le Polly House e la “finestra sulla biodiversità”, realizzate in collaborazione con 3Bee. Questo progetto consente di esplorare il mondo delle api e visitare le arnie didattiche in un contesto naturale unico arricchito dall'ampia varietà di piante ebotaniche presenti nel parco del resort.

Il Garden Toscana Resort è immerso nel verde della natura

La partnership con i Parchi Val di Cornia, in particolare con il personale del Parco Archeologico di Baratti e Populonia e del Parco Archeominerario di San Silvestro, è un'opportunità da non perdere per un viaggio emozionante tra storia e natura. Gli ospiti possono immergersi nei segreti del mondo antico e dei minerali, cimentandosi in attività come la scrittura etrusca, la creazione di amuleti preistorici e il modellamento dell'argilla.

Attenzione alla famiglia e benessere olistico

Il Garden Toscana Resort conferma per il 2025 il progetto “Buono al Cubo”, in collaborazione con la Fondazione De Marchi, promuovendo la sana alimentazione. Un nutrizionista della Fondazione offre consulenze e laboratori didattici per bambini, con incontri dedicati ai genitori e l'introduzione di menu “baby” nei due ristoranti principali: il Melograno e il Gardenia.

Anche nella parte ristorantiva al Garden Toscana Resort l'attenzione è verso le famiglie e i bambini

«Abbiamo introdotto ormai dal terzo anno una collaborazione con la Fondazione De Marchi di Milano e il progetto Buono al Cubo, sempre nell’ottica di cercare qualcosa di innovativo e di supporto alle famiglie. Nella nostra dispensa di Brumillo, nel periodo leisure dedicato al turismo non business, è presente una nutrizionista che offre consigli all’interno del club. Si tratta di un servizio pensato per quella fetta di clientela che sceglie di farsi preparare le pappe, tra virgolette, per i bambini. Il nostro staff si occupa della preparazione, e accanto c’è la nutrizionista a disposizione dei clienti», commenta Davide Ravazzani, direttore del resort.

Il ristorante Melograno

«È un servizio partito con un po’ di diffidenza, ma che poi è piaciuto molto, tanto che ci chiedono di avere lo stesso supporto anche al Melograno, per i bambini over 2 anni. Abbiamo creato così un piccolo corner al dove sono presenti alcune pietanze pensate appositamente per i più piccoli, ideate dalle nutrizioniste che collaborano con noi. Stiamo studiando come implementare e migliorare ulteriormente questo servizio in futuro».

Tante le attività pensate per i bambini al Brumillo Club

Numerose le attività pensate per i più piccoli e le loro mamme. L'Infant Club mette a disposizione assistenza personalizzata per bambini dai 12 ai 36 mesi con operatori specializzati, permettendo ai genitori la possibilità di usufruire degli altri servizi del resort in tranquillità. La Kids Experience porta i bambini alla scoperta delle piante officinali dell'orto didattico, attraverso giochi, laboratori creativi e attività a contatto con la natura.

“Mamma al centro” è il programma ideato per supportare le neo mamme

Per la prima volta, prende il via il progetto “Mamma al centro”, ideato per supportare le neo mamme nella quotidianità con tre percorsi personalizzati: fitness, body e wellness. Un vero e proprio reset posturale volto al raggiungimento dell'equilibrio psicofisico.

Cucina d'eccellenza al Garden Toscana Resort firmata Simone Salvini

La ristorazione di qualità è un pilastro della stagione estiva 2025, con cinque ristoranti (Bistrot Gardenia, Melograno, La Corte dei Cavalleggeri, il Boschetto e il Lecceto, ndr) che propongono un connubio di sapori del territorio, cibo biologico e varietà culinarie. Fiore all'occhiello è il Bistrot Gardenia, con una duplice offerta contrastante: una cucina vegetale con piatti firmati dallo chef Simone Salvini, che ha ideato un menu esclusivo in linea con il #PRINCIPIONATURALE del resort, e una cucina a chilometro zero con i sapori tipici della Toscana.

Lo chef Simone Salvini

«Il mio desiderio è quello di rendere la cucina vegetariana più popolare possibile, questa ormai è la mia aspirazione. Il Garden Toscana Resort sta diventando per me un luogo interessante per rendere la cucina vegetariana democratica. Devo ringraziare la proprietà e Davide Ravazzani che mi hanno offerto questa possibilità tanti anni fa. Questo progetto è in rima con tante mie e nostre aspirazioni, di rendere la cucina vegetariana più rassicurante possibile con meno lustrini, più condivisione e più socialità».

Il Bistrot Gardenia

«Vorrei ripetere una cosa - continua Salvini - non siamo per convertire nessuno, la nostra è un’offerta insieme alle altre, questo è molto importante da comprendere perché non è nel mio obiettivo modificare le abitudini alimentari. E poi il nostro locale è interessante perché non essendo esclusiva la cucina vegetale, due persone della stessa famiglia possono trovarsi allo stesso tavolo e scegliere cose diverse, le donne per esempio sono più inclini a scegliere cibo plant based e glu omini restano più ancorati alla tradizione onnivora. E il Garden riesce a far convivere bene queste persone che non litigano, ma anzi condividono» commenta così lo chef Simone Salvini la proposta vegetale del Bistrot Gardenia.

Sport, spettacoli e intrattenimento di alto livello

A partire dallo scorso 23 giugno, la Sport Zone ospita la nuovissima GARDEN FOOTBALL ACADEMY, nata dalla collaborazione con Simone Tiribocchi. Questo programma settimanale offre allenamenti di calcio per bambini dai 6 ai 14 anni (non compiuti), tenuti da allenatori certificati ed ex calciatori professionisti, coniugando tecnica, senso di squadra e disciplina sportiva in un ambiente naturale. Il servizio è a numero limitato e a pagamento.

La zona sport del Garden Toscana Resort

Il cartellone della stagione teatrale 2025 del Garden Toscana Resort promette un intrattenimento di altissimo livello, con artisti di calibro come Andrea Pisani dei Pampers, Debora Villa, Marco Berry, Maurizio Colombi, Scintilla, Beatrice Arnera, Gianluca Impastato e Francesco Fontanelli. A questi si aggiungono le produzioni interne messe in scena dall'animazione, veri e propri musical riadattati dal Direttore Artistico, tra cui “Il Re Leone”, “We Will Rock You” e “Gli Anni”.