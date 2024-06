Relax e natura al Garden Toscana Resort: la vacanza ideale per tutta la famiglia

Il concetto di ospitalità del Garden Toscana Resort di San Vincenzo (Li) si può riassumere in due semplici parole: natura e famiglia. La natura è quella della macchia mediterranea della Costa degli Etruschi che permea gli spazi del resort e che gli è valsa il nome di giardino sul mare più grande d’Italia con un’estensione di 14 ettari e oltre 26 mila piante con 400 specie provenienti da ogni parte del mondo.

Il viale alberato che porta alle camere

Il resort comprende anche un meraviglioso lecceto attraversato da un sottopassaggio che porta direttamente alla spiaggia privata di 400 metri situata nel Parco Costiero di Rimigliano. La spiaggia si specchia con l’Isola d’Elba, distante pochi chilometri e circondata dalle acque cristalline del Mar Tirreno.

Garden Toscana Resort: la rivoluzione verde della famiglia Ravazzani

«Quando la famiglia Ravazzani nel 2018 ha deciso di non affittare più la struttura ai vari palyer turistici (l'ultimo Valtur), ha scelto anche di ripartire da zero e dare un'impronta personale all’offerta del resort. Abbiamo pensato, quindi, di puntare sul concetto più immediato e identificativo: il Garden, rappresentato dal giardino appunto». Queste le parole di Luca Tonelli, general manager del Garden Toscana Resort.

Luca Tonelli, general manager del Garden Toscana Resort

«Il primo obiettivo che mi sono posto quando sono entrato alla direzione è stato quello di valorizzare il nostro patrimonio naturale. Il giardino del resort viene implementato da 30 anni, durante i quali abbiamo creato un habitat naturale praticamente da zero - continua Tonelli - Sempre in quest’ottica abbiamo saputo tutelare anche cioè che c’era già prima di noi, come il lecceto di cui abbiamo 6 ettari in concessione e di cui abbiamo saputo valorizzare i fenotipi delle piante autoctone presenti in quest’area».

La famiglia è l’altro aspetto fondamentale dell’accoglienza del Garden Toscana Resort

La famiglia è l’altro aspetto fondamentale dell’accoglienza del Garden Toscana Resort, ma familiare è anche l’aria che si respira tra il grande team che fa funzionare la struttura da dietro le quinte. Il family resort promette momenti di relax per i genitori e tante attività divertenti ed educative per i bambini, con un team formato e spazi dedicati.

#PRINCIPIONATURALE: vivi la natura al Garden Toscana Resort

È in questo contesto che la famiglia Ravazzani ha deciso di sviluppare il progetto del #PRINCIPIONATURALE, con l’obiettivo di connettere questi due aspetti: gli ospiti (grandi e piccini) si avvicinano all’ambiente attraverso un percorso polisensoriale tra mare, sport, cucina, escursioni e centro benessere, una vera e propria esperienza immaginata con l’intento di creare un contatto profondo con la natura, alla riscoperta di sé stessi.

Vivi la natura al Garden Toscana Resort attraverso il #PRINCIPIONATURALE

«Un patrimonio che abbiamo saputo raccontare e rendere un tutt’uno con il giardino interno per offrire all’ospite un’esperienza di connessione con la natura ancora più completa, secondo il concetto del Principio Naturale - spiega Tonelli - Per esempio abbiamo sviluppato dei meccanismi per comunicare con le piante: i Plants Play, un apparecchio in grado di captare la frequenza delle vibrazioni di ogni essere vegetale e farlo diventare musica. Ne abbiamo 4/5 e li utilizziamo per fare delle passeggiate nella natura e ascoltare i suoni che emettono le piante. Un modo particolare di raccontare la ricchezza della natura».

Garden Toscana Resort: le camere

Il resort accoglie gli avventori in una reception spaziosa con una luce naturale diffusa che proietta fin da subito l’ospite verso ciò che lo sta aspettando. Superato l’ingresso ci si affaccia sulla grande piscina centrale, è necessario costeggiarla per avviarsi verso le camere. Ce ne sono 430, suddivise in blocchi rinominati con nomi di piante, tutte curate nel dettaglio e dotate di ogni comfort per garantire un soggiorno indimenticabile.

Le strutture in cui si trovano le camere

Il contesto naturalistico in cui sono posizionate garantisce un risveglio cullati dalla brezza marina e dal profumo dei fiori. Per raggiungere le abitazioni si attraversano giardini curati e viali alberati in un'atmosfera di pace e serenità con il sottofondo dei campi da tennis affollati.

Una Classic Room del Garden Toscana Resort 1/5 Una Comfort Room del Garden Toscana Resort 2/5 Una Family Room del Garden Toscana Resort 3/5 Una Linked Room del Garden Toscana Resort 4/5 Una Quadrupla Classic Room del Garden Toscana Resort 5/5 Previous Next

Sono sei le tipologie di camere tra cui scegliere, pensate per soddisfare ogni esigenza e gusto: Classic Room, Comfort Room, Family Room, Family Room Comfort, Linked Room, e Quadrupla Classic Room.

Garden Spa: benessere e relax anche per i bambini

La tranquillità che trasmette la natura può essere ulteriormente amplificata con il percorso benessere della Garden Spa, una delle poche a prevedere anche un percorso studiato per introdurre i bambini ai primi trattamenti di benessere e l'ingresso è compreso nella prenotazione «Da quest’anno alla Garden Spa, dalle 11 alle 16, può entrare tutta la famiglia, bambini inclusi, per fare le prime esperienze di benessere condiviso con un percorso dedicato per i bambini che possono fare il Bagno Mediterraneo, entrare nella piscina calda e nella stanza del sale» commenta Tonelli.

La Garden Spa

«Nella Spa abbiamo implementato delle esperienze che mediamente sono diverse da quelle che si trovano nelle Spa normali - aggiunge Tonelli - Abbiamo le Campane Tibetane, facciamo dei massaggi olistici utilizzando delle gemme, abbiamo un programma di gemmologia che ci permette di utilizzare i materiali come ulteriore elemento di connessione con la natura».

Tra i servizi a disposizione nella Spa del resort troviamo la Sauna Finlandese e il Bagno Turco, il Bagno Mediterraneo, una stanza preparatoria caratterizzata da un ambiente secco e caldo, ideale per riscaldare il corpo; l’Area di Raffreddamento, che dopo il calore delle saune, offre una serie di docce emozionali rinfrescanti.

Il Bagno Mediterraneo 1/5 La piscina riscaldata della Garden Spa 2/5 La stanza del sale 3/5 La sauna della Garden Spa 4/5 La Garden Spa mette a disposizione tanti trattamenti di benessere 5/5 Previous Next

La Water Paradise, un'esperienza unica che alterna acqua fredda e calda, arricchita dagli aromi di maracuja e menta fredda. C’è anche una piscina con temperatura minima di 33°C, illuminata secondo i principi della cromoterapia. La Stanza del Sale offre un ambiente suggestivo e accogliente dove rilassarsi e beneficiare degli effetti della Haloterapia.

E per finire la tanto agognata Area Trattamenti, all'interno del Centro Benessere Garden Spa, dove gli ospiti troveranno eleganti e accoglienti cabine, comodi lettini riscaldati e una cabina doppia per trattamenti e rituali di coppia. Ogni dettaglio è curato per offrire un'esperienza di benessere completa e rigenerante.

Garden Toscana Resort: la proposta di ristorazione

Il Garden Toscana Resort non smette di coccolare i propri ospiti neanche quando è ora di mangiare; infatti, la proposta di ristorazione è pressoché infinita e spazia dal buffet alla cucina tradizionale e fusion. Con cinque ristoranti e tre bar, perfetti per ogni occasione, che sia un pasto raffinato, uno snack veloce o un aperitivo in compagnia, è davvero difficile non riuscire a trovare quello che si addice ai propri gusti.

Bistrot Gardenia: la cucina green dello chef Simone Salvini

Dal 2018 a presidiare il Bistrot Gardenia, c’è lo chef Simone Salvini con un corner dedicato alla cucina vegetariana. La sua filosofia di cucina ha trovato terreno fertile al Garden Toscana Resort dove la famiglia Ravazzani e il general manager Luca Tonelli hanno sposato il suo progetto culinario che si inserisce perfettamente nel concetto del Principio Naturale.

Lo chef Simone Salvini

«La collaborazione con il Garden Toscana Resort è nata da un’idea di Alce Nero, mia e di Luca Tonelli che, entrato nel gruppo nel 2018, si è fissato subito l’obiettivo di portare la circolarità in cucina, ma non solo, anche in tutta la proposta del resort - ci racconta lo chef Simone Salvini - Abbiamo iniziato con qualche evento che ha subito avuto grande successo e così abbiamo pensato che fosse meglio fare un progetto residenziale. La vita da ristorante stellato, con una grande brigata da comandare, non mi rappresentava più, stavo perdendo una parte importante legata alle relazioni con il mio team. La nuova sfida ora è quella di tornare “sul campo di battaglia” e portare avanti un lavoro stagionale».

Il Bistrot Gardenia del Garden Toscana Resort

Una cucina attenta alle materie prime, alla stagionalità e al benessere di chi se ne ciba. Anche se non è il ristorante principale del resort, la firma di un grande chef rende il Bistrot Gardenia una tappa culinaria da non perdere. «Ogni giorno viene preparato un menu ad hoc da proporre nel buffet preparato sulla base delle materie prime che riusciamo a reperire e quest’anno abbiamo deciso di inserire anche della panificazione senza glutine - sottolinea lo chef - I piatti sono pensati per essere facilmente riproducibili, la formula buffet richiede tempi particolari e la composizione ne risente rispetto a piatti pensati per un menu alla carta».

La formula buffet permette di avvicinarsi alla cucina vegetariana in totale libertà, in modo che l’ospite si incuriosisca al passaggio durante la scelta delle pietanze. Il benessere di un soggiorno a contatto con la natura invoglia anche a cercare una cucina più leggera e sana, e qui lo chef Salvini è a disposizione per soddisfare i suoi ospiti. «Abbiamo iniziato il progetto nel 2021 e questa è la quarta stagione e sta andando molto bene perché sempre più persone hanno il desiderio di mangiare cibi leggeri e biologici. La cosa bella è che la mia cucina va ad integrare la proposta già presente, non è un’alternativa che vuole imporsi o sostituire», commenta Salvini.

La formula buffet al Garden Toscana Resort

A conferma di quanto detto dallo chef, lo spazio vegetariano è affiancato al corner dei sapori tipici toscani, che, come noto, offre carne, norcineria e formaggi a volontà. Il ristorante è aperto da giugno a settembre, solo la sera e solo per gli ospiti interni.

«C’è anche una fetta di clientela che già segue una dieta vegan o vegetariana, ma io preferisco i curiosi che vogliono sperimentare. Anche per i bambini è una cucina nuova che incuriosisce, soprattutto sono attratti dai nostri dolci. Ma la vera sfida con i più piccoli è l’irriverenza, si ricevono spesso dei feedback diretti e sinceri, quindi bisogna essere pronti ad accettare una risposta onesta e non sempre positiva».

I banconi dove servirsi per il buffet al Garden Toscana Resort

La riconoscibilità di un grande chef sta anche nel valore che dà alla sua brigata e Simone Salvini ha le idee chiare «La brigata che mi accompagna è composta da ragazzi che provengono da diverse parti d’Italia e del mondo, chi dalla Puglia, dalla Sicilia, da Milano, da Leopoli o dall’Ucraina. Per me avere una brigata così variegata è una fonte di ispirazione, mi confronto con loro e imparo, sperimento, creo delle ricette e poi li aiuto a prepararle, così gli permetto di crescere e fare le loro esperienze di cucina. C’è uno scambio continuo da entrambe le parti. Questo è molto bello, il Garden è una storia piena di storie al suo interno».

«Da questa nuova stagione mi aspetto quindi che la mia brigata apprenda e possa concludere questo percorso con un bagaglio sì professionale, ma soprattutto personale e di vita. Ma il bilancio lo tireremo a settembre».

Il Melograno

Il ristorante principale è il Melograno situato al centro del resort, vicino alla piscina centrale. Anche qui il servizio è a buffet e spazia dalla colazione alla cena, con un menu che include piatti della tradizione italiana e della cucina fusion internazionale. Con ampie sale interne, è aperto a tutti gli ospiti e include vino della casa e acqua nei pasti.

Il ristorante Melograno del Garden Toscana Resort

La Corte dei Cavalleggeri

L’ultimo ristorante situato all’interno della struttura principale, in una suggestiva piazza adiacente ai giardini, è La Corte dei Cavalleggeri, aperto tutte le sere da fine maggio a fine settembre e accessibile anche agli esterni, propone un’ampia varietà di piatti che accontentano tutti i gusti, con ingredienti selezionati di mare e di terra. Le specialità includono pinse, pizze e i piatti tipici della tradizione toscana.

Il ristorante La Corte dei Cavalleggeri del Garden Toscana Resort

Il Boschetto e il Lecceto

Ci sono altri due ristoranti, ma situati all’interno del lecceto nella strada che porta alla spiaggia: Il Boschetto e il Lecceto. Il primo è aperto da maggio a settembre e offre piatti della tradizione toscana, mentre il secondo apre da giugno a settembre, con un menu leggero ideale per una sosta all’ombra una volta di ritorno dal mare.

I ristoranti il Boschetto e il Lecceto sono situati nel parco naturale

I bar del Garden Toscana Resort

Il resort conta anche tre bar: il White Bar, affacciato sulla piscina, è il principale punto di ritrovo per un aperitivo o una serata all’insegna di cocktail preparati dai barman del Garden. È anche una sosta ideale durante il giorno per un caffè, un gelato o una merenda.

Il White Bar, affacciato sulla piscina

A pochi passi dalla spiaggia e vicino al lecceto, il Beachlife Bar è perfetto per un caffè, una pausa dal mare o per un aperitivo al tramonto. Ben ombreggiato, nelle giornate più calde è consente di rilassarsi cullati dal suono delle onde. Il Tennis Bar, infine, è situato in posizione strategica nel centro polisportivo, pensato per una pausa veloce tra un'attività sportiva e l'altra. Ideale per riprendere fiato con un break rinfrescante.

Garden Toscana Resort: un mondo pensato per i più piccoli

Come già detto, l‘attenzione verso la famiglia è fondamentale al Garden Toscana Resort e i bambini (di tutte le età) sono ospiti d'onore! Il Blumillo Club è un’area recintata pensata per i piccoli con piscina e una serie di servizi dedicati al loro divertimento e alla loro spensieratezza.

Tante attività pensate per i bambini di tutte le età al Garden Toscana Resort 1/6 Al Garden Toscana Resort ci sono spazi dedicati ai bambini 2/6 3/6 Al Garden Toscana Resort la connessione con la natura unisce tutta la famiglia 4/6 La piscina per bambini del Brumillo Club 5/6 Un team di professionisti segue i bambini al Garden Toscana Resort 6/6 Previous Next

Come conferma anche il general manager: «Il Garden Toscana Resort è il paradiso per i bambini. Abbiamo creato una landing page dedicata sul sito web con tutti i servizi a disposizione dei nostri piccoli ospiti. La novità di quest’anno è l’Infant Club, abbiamo creato un asilo nido all’interno del resort. Siamo pronti a dare una mano alle famiglie con bambini della prima infanzia. Abbiamo anche la biberoneria, un servizio di svezzamento del bambino con personale dedicato e consulenza della Fondazione De Marchi, eccellenza della nutrizione pediatrica. Quindi c’è una nutrizionista pediatra fissa in albergo che assiste le mamme in questo delicato momento».

Infant Club : per gli ospiti della prima infanzia dai 12 ai 36 mesi, un’area riservata con sala nanna, fasciatoio e giochi specifici. I bambini sono curati da operatori specializzati con professionalità. Servizio facoltativo a pagamento.

: per gli ospiti della prima infanzia dai 12 ai 36 mesi, un’area riservata con sala nanna, fasciatoio e giochi specifici. I bambini sono curati da operatori specializzati con professionalità. Servizio facoltativo a pagamento. Baby Club : per i bambini dai 3 ai 6 anni. Un luogo sicuro e protetto dove potranno giocare liberamente, fare nuove amicizie e partecipare a tante attività ludiche seguiti da un team di animatori specializzati.

: per i bambini dai 3 ai 6 anni. Un luogo sicuro e protetto dove potranno giocare liberamente, fare nuove amicizie e partecipare a tante attività ludiche seguiti da un team di animatori specializzati. Kids e Mini Club : per i bambini dai 6 ai 12 anni. Troveranno un mondo di giochi, animazione, sport e un servizio di ristorazione con menu dedicato. Un'occasione unica per imparare cose nuove e fare nuove amicizie.

e : per i bambini dai 6 ai 12 anni. Troveranno un mondo di giochi, animazione, sport e un servizio di ristorazione con menu dedicato. Un'occasione unica per imparare cose nuove e fare nuove amicizie. C’è spazio anche per gli adolescenti al Garden Toscana Resort. Lo Young Club è uno spazio dedicato dove potranno divertirsi in compagnia dei loro coetanei con un programma ricco di attività coinvolgenti, musica, giochi e tanto altro.

Sport Zone: il centro polisportivo del Garden Toscana Resort

Il Garden Toscana Resort si scopre meta ideale anche per chi ama lo sport e l’attività fisica. Il centro polisportivo chiamato Sport Zone è un’area completamente dedicata alle attività sportive all’interno dello scenario naturale del resort. Per chi è attento al fitness e all’attività fisica anche in vacanza c’è una palestra attrezzata per l’allenamento con un personal trainer dedicato. Inoltre, il resort mette a disposizione un noleggio di bici normali o elettriche per escursioni esterne alla scoperta del territorio.

La Sport Zone del Garden Toscana Resort 1/6 I 12 campi da tennis del Garden Toscana Resort 2/6 Il campo da basket del Garden Toscana Resort 3/6 Il campo da volley del Garden Toscana Resort 4/6 Il Garden Toscana Resort mette a disposizione il noleggio di bici elettriche o tradizionali 5/6 Il Garden Toscana Resort mette a disposizione il noleggio dell'attrezzatura sportiva 6/6 Previous Next

La Sport Zone comprende:

12 campi da tennis in terra rossa che ospitano anche tornei internazionali,

2 campi da padel

2 campi da calcetto a cinque

1 campo da basket

1 campo da bocce

1 campo da volley

1 da beach volley

Garden Toscana Resort oltre l'ospitalità: meeting ed eventi

Durante i mesi di bassa stagione (aprile/maggio e settembre/ottobre), il resort cambia volto e diventa il partner ideale per eventi aziendali e meeting.

Grazie alla sua posizione strategica, a un'ora e mezza da Firenze, tre ore da Roma e poco più da Milano, il Resort è facilmente raggiungibile da tutta Italia. Offre inoltre un moderno ed efficiente e moderno Centro Congressi.

Una delle sale congressi del Garden Toscana Resort

Dagli eventi aziendali più classici alle esperienze di team building più coinvolgenti c’ è sempre un team di professionisti a disposizione per creare un programma su misura per le aziende. Una superficie di 880 m2 divisa in 3 sale meeting composte da pareti modulabili, una capienza che supera i 400 posti a sedere e un sistema tecnologicamente avanzato, completo di amplificazione, proiezione e connessione wi-fi.

A tutto questo vanno aggiunti tutti gli altri spazi interni al resort come l’area piscina, la Terrazza tennis, la spiaggia e i ristoranti dove organizzare cene di gala o esperienze di team building.

Una cena di gala per un'azienda organizzata dal Garden Toscana Resort a bordo piscina

Duque cosa aspetti a prenotare il tuo soggiorno al Garden Toscana Resort? Vivi un'esperienza unica immersa nella bellezza della Toscana, dove relax, divertimento e buona cucina si fondono per creare una vacanza indimenticabile per tutta la famiglia.

Garden Toscana Resort

Località San Vincenzo - 57026 San Vincenzo (LI)

Tel 39 0565 700111