Dormire guardando il cielo in una suite con tetto apribile in Alto Adige

C’è chi guarda le stelle dal terrazzo e chi, come agli Skyview Chalets del Toblacher See, lo fa restando comodamente a letto. Qui il tetto scorrevole in vetro regala notti in cui il cielo sembra entrare nella stanza letteralmente, senza filtri e senza distanze. Al risveglio, la luce dell’alba svela un altro spettacolo: le Dolomiti riflesse nelle acque calme del lago di Dobbiaco, in una cornice di boschi che l’autunno dipinge di giallo, rosso e arancio.

Gli esterni di Skyview Chalets

Dove il lago incontra il cielo

Proprio sulle rive del lago di Dobbiaco, in Alto Adige, gli Skyview Chalets del Toblacher See sembrano sospesi tra acqua e montagne. Dodici “glass cube” pensati per soli adulti, costruiti in vetro e legno di larice senza abbattere alcun albero, ospitano gli ospiti in una cornice eco-friendly alimentata da energia a cippato.

Guardare le stelle dagli Skyview Chalets (foto: Martin Lugger)

Ogni unità si sviluppa su circa 35 metri quadrati ed è dotata di ogni comfort: i terrazzi in legno esterno sono impreziositi da saune a raggi infrarossi. Gli interni sono arredati in materiali naturali e locali, dai legni, ai tessuti, ai corredi della zona notte e della piccola, ma attrezzata, area giorno con divano e angolo tisane e caffè.

Il tetto scorrevole delle camere di Skyview Chalets

Il tetto scorrevole e le pareti trasparenti aprono lo sguardo alle Dolomiti Patrimonio Unesco di Sesto e Fanes-Sennes-Braies, mentre di notte le stelle entrano in camera come ospiti silenziosi.

Dettagli che fanno la differenza per Skyview Chalets

Ogni chalet dispone di sauna a raggi infrarossi privata. Gli Chalet Superior conducono direttamente al bosco, mentre i Chalet Deluxe offrono una vista privilegiata sul lago e un pontile con idromassaggio.

Il relax in Skyview Chalets

Tre di essi sono anche pet friendly, con servizi dedicati per chi viaggia con il proprio cane.

Passeggiate tra giganti e specchi d’acqua

Dal pontile del resort si può raggiungere in pochi minuti il lago di Braies o quello di Landro, vere cartoline naturali che in autunno si vestono di oro e cremisi. In soli dieci minuti di navetta si arriva al rifugio Auronzo, punto di partenza per le Tre Cime di Lavaredo, dove la luce autunnale esalta profili e ombre con rara intensità.

La vista del Lago di Dobbiaco vicino a Skyview Chalets

Per chi ama camminare, i sentieri verso Prato Piazza, il Picco di Vallandro, il Lago di Dobbiaco, il Monte Serla e la Val Fiscalina offrono panorami indimenticabili. Non mancano vie ferrate, percorsi in mountain bike, arrampicate e sessioni di forest bathing per immergersi nei profumi e nei silenzi del bosco.

Il gusto della stagione

Anche a tavola l’autunno trova la sua espressione. La cucina del resort rilegge la tipicità altoatesina con ingredienti locali e stagionali, accompagnando ogni giornata con sapori che raccontano il territorio. All' Hebbo Wine & Deli ricavato in un ambiente unico e raffinato, caratterizzato da un grande tavolo che può ospitare fino a 12 persone; una vetrina per i vini lunga ben 5 metri che offre la vista sulla cucina; una stube in maiolica con camino aperto e una lunghissima vetrata (di 12 metri) da cui ammirare lo splendido Lago di Dobbiaco. Qui sarà possibile dedicarsi a una ricca colazione, un brunch o una cena nel fine dining e degustazioni di vini, accolti dalla calorosa ospitalità dei padroni di casa e di un team competente.

Hebbo Wine & Deli (foto Martin Lugger)

Se si sceglie, invece, di restare nel campeggio, possono trascorrere fra un bagno di sole, una buona lettura vista lago oppure una battuta di pesca. Il tutto si completa con uno spuntino al ristorante “Il Fienile” dove fare il giro dell’Alto Adige, ma solo virtualmente, attraverso i suoi sapori nel piatto.

Uno chalet di Skyview Chalets

Che si scelga di rimanere in struttura oppure di uscire, in entrambi i casi l'inizio della giornata è da sorriso garantito. A disposizione degli ospiti c'è la Pure Dolomites Breakfast, una colazione servita a domicilio che permette di fare un excursus fra prodotti biologici e regionali. Un invito a scoprire la filosofia culinaria di un luogo che si adegua per l’appunto alle stagioni, reinventando la tipicità altoatesina con materie prime del posto.