Vino, amore e Dolomiti: scopri Hebbo Wine & Deli a Dobbiaco

Storie di messaggeri alati e legami profondi: un sogno che diventa realtà sulle rive del lago di Dobbiaco (Bz), sotto l’abbraccio maestoso delle Dolomiti. Benvenuti da Hebbo Wine & Deli, il ristorante gourmet del camping Toblacher See, che conquista i sensi e il cuore fin dal primo incontro.

L‘esterno di Hebbo (Foto: Martin Lugger)

Un luogo incantato: il lago di Dobbiaco e le Dolomiti

Attraverso le ampie vetrate di Hebbo Wine & Deli, il panorama toglie il fiato: i riflessi tremolanti delle Dolomiti si specchiano sulle acque del lago di Dobbiaco, mentre una corona di maestosi alberi culla lo sguardo. All’interno, il tepore accogliente della stube in maiolica invita a rilassarsi. Siamo in Val Pusteria, a Dobbiaco (Bz), nel cuore di un ristorante che non si limita a offrire cibo e vino: qui si vive un’esperienza, un incontro che parla di passione, natura e amore per i dettagli.

Hebbo: un omaggio che viene dal cuore

Il nome stesso, Hebbo, è un tributo carico di affetto. La famiglia Panzenberger ha dedicato questo sogno al padre, Herbert “Hebbo”, evocato poeticamente dalla figura di un messaggero alato: il merlo, simbolo di fiducia e trasformazione nella mitologia celtica, che è apparso inaspettatamente all’inizio di questa avventura.

Dettagli di Hebbo (Foto: Christopher Kroll) 1/3 Prodotti locali da Hebbo (Foto: Christopher Kroll) 2/3 Particolare di Hebbo (Foto: Christopher Kroll) 3/3

Quell’incontro fugace è diventato il segno di una missione: creare un luogo dove il gusto si spinga oltre il bordo del piatto e del bicchiere, per raggiungere le emozioni più profonde. Come dice la famiglia Panzenberger: «Le idee si trasformano in sogni, i sogni diventano realtà».

Eco-chic: il lato green di Hebbo

L’ambiente di Hebbo è un connubio perfetto tra design country chic e filosofia eco-friendly.

La loro eco-routine non è solo una dichiarazione d’intenti, ma una pratica concreta:

Riscaldamento a cippato e utilizzo di veicoli elettrici.

e utilizzo di veicoli elettrici. Uso di prodotti locali e regionali, privilegiando il km zero.

, privilegiando il km zero. Riduzione della plastica e ottimizzazione del consumo di carta.

Con il motto “Assicurati che Madre Terra stia bene”, Hebbo dimostra che la sostenibilità può essere elegante e deliziosa.

Un viaggio tra sapori e bollicine

La passione per il buon bere e il buon cibo è palpabile appena si varca la soglia di Hebbo. Ad accogliervi, una vetrina lunga 5 metri che custodisce oltre 100 tipi di champagne e spumanti, insieme a etichette pregiate provenienti dalle migliori regioni vinicole del mondo.

La cantina di Hebbo (Foto: Christopher Kroll)

Dietro questa selezione si nasconde l’entusiasmo di Andreas, il sommelier che sussurra ai vini, e del suo team. Ma non è tutto: ai fornelli troviamo David e la sua squadra, veri artisti del gusto. Ogni piatto è una piccola opera d’arte, decorata con foglie, petali e bacche che sembrano eco del paesaggio circostante.

Riconoscimenti di Hebbo

La magia di Hebbo non è passata inosservata.

Nel 2024 è stato premiato come Newcomer of the Year dal premio Falstaff dei ristoranti dell’Alto Adige.

dal premio dei ristoranti dell’Alto Adige. Nello stesso anno è entrato nella prestigiosa Guida Michelin.

Le motivazioni? Una cucina che unisce tradizione e innovazione, una selezione accurata di prodotti locali e l’abilità di creare accostamenti sorprendenti. Pensate, ad esempio, al porro bruciato con salsa romanesca e patata, oppure alla trota con panna ridotta, timo e Schüttelbrot.

Hebbo, un luogo per celebrare l’amore e l’amicizia

Come recita il loro motto: “Wine and friends are a great blend.” Hebbo è il posto perfetto per eventi speciali, che siano compleanni, matrimoni o party esclusivi. Immaginate di brindare all’ombra delle Dolomiti, lasciandovi conquistare dai sapori unici e dall’atmosfera magica.

Skyview Chalets, panoramici e lussuosi ecorifugi sul Toblacher See

Ma non è finita qui, il camping Toblacher See, ha anche al suo interno gli Skyview Chalets, dei glass-cube eco-chic, riservati agli adulti, sono immersi nel bosco e regalano la possibilità di sognare sotto un cielo stellato visibile dai tetti di cristallo.

Skyview Chalets, immersione totale nella natura, anche d’inverno

Totalmente ecosostenibili, progettati per affrontare anche le temperature più fredde, gli Skyview Chalets regalano un’immersione totale nella natura, nei suoi colori e nel suo silenzio. Camera da letto, soggiorno, angolo tisane, frigo e macchina del caffè, bagno con doccia emozionale, trucioli di cirmolo dall’azione rilassante: ogni chalet è un’oasi di pace e relax, accompagnata nella versione Superior da una sauna a raggi infrarossi, mentre in quella Deluxe ci sono anche vasca idromassaggio Jacuzzi e terrazza panoramica sul lago. Il rifugio ideale per gli amanti della neve, dopo una giornata sugli sci o sulle ciaspole.

La stanza con vista sul cielo agli Skyview Chalets 1/3 La sauna di Skyview Chalets 2/3 L'interno della sauna di Skyview Chalets 3/3

Le piste da sci vicine agli Skyview Chalets

A pochi passi parte la pista per lo sci di fondo collegandosi al Dolomiti Nordicsky che, con i suoi 1.300 km di percorsi, è il carosello più grande d’Europa; si può prendere la navetta alla volta delle 3 Cime Dolomiti e Plan de Corones oppure prenotare lo sci taxi verso Cortina e le sue piste. Ma prima, una carica di energia con la colazione con prodotti bio e regionali servita direttamente in Chalet.