Un tuffo nell'eleganza senza tempo al Grand Hotel Centenari di Valencia

A pochi mesi dall'apertura, siamo andati a visitare il Grand Hotel Centenari di Valencia, un nuovo gioiello 5 stelle dell'hôtellerie firmato Achm Hotels by Marriott, nel cuore della città. La sua posizione, nella storica Plaza del Ayuntamiento, è già di per sé un invito a lasciarsi sedurre. Ma è appena varcata la soglia che inizia l'esperienza: qui la storia, l'eleganza Art Déco e il gusto contemporaneo si fondono per offrire un soggiorno raffinato, un pranzo memorabile o un cocktail panoramico.

La facciata del Grand Hotel Centenari di Valencia

Grand Hotel Centenari di Valencia, dove la storia incontra il futuro

Il Grand Hotel Centenari parte da lontano e, dopo una ristrutturazione record durata appena nove mesi, ha aperto le sue porte nello storico e iconico edificio Telefónica. La struttura e la riqualificazione studiata in ogni minimo dettaglio rende omaggio alla storia di uno dei primi grattacieli nel centro di Valencia, abbracciando al contempo il design, la sostenibilità e un'esperienza contemporanea per gli ospiti.

L'elegante hall del Grand Hotel Centenari di Valencia

Così, l'edificio progettato nel 1925, quasi un secolo dopo, rinasce come hotel di charme, e da qui il nome “Centenari”. La struttura è stata restaurata con grande rispetto del patrimonio architettonico, grazie al lavoro dello studio valenciano Erre, che ha saputo interpretare l'anima originale dell'edificio, ispirato alla Scuola di Chicago, integrando comfort moderni, sostenibilità e un'estetica ricercata.

Grand Hotel Centenari di Valencia: un design che racconta

Le 53 camere dell'hotel sono un inno all'eleganza anni Venti: materiali nobili, arredi su misura e geometrie Art Déco dialogano con il calore mediterraneo. L'interior design ha recuperato materiali come il noce e l'ottone, insieme a colori come il blu profondo e l'oro, riuscendo a creare un equilibrio tra eleganza classica e l'anima mediterranea. Tutti gli elementi di arredo e decorazione sono creati e pensati appositamente per l'hotel ed è evidente il richiamo alla città, alla sua cultura e alla sua arte.

L'interno di una delle camere del Grand Hotel Centenari di Valencia 1/3 La zona bagno di una camera del Grand Hotel Centenari di Valencia 2/3 Dettaglio sull'arredo e sul design di una delle camere del Grand Hotel Centenari di Valencia 3/3 Previous Next

Nulla è eccessivo, e tutto sembra messo al posto giusto, comodamente. Tra le camere spicca la suite 501, che offre due camere doppie, due bagni, un soggiorno e una vista panoramica spettacolare sulla Plaza del Ayuntamiento. Bellissime le camere angolari, con una panoramica sul centro e sui tetti del centro città che non ha prezzo. Gli spazi comuni, dal maestoso ingresso al bar centrale con pianoforte, ricreano un'atmosfera sospesa, tra lusso e confidenziale intimità.

Il Grand Hotel Centenari di Valencia è un nuovo punto di ritrovo a Valencia

Il Grand Hotel Centenari è anche una destinazione gastronomica, per gli ospiti ma non solo. Al piano terra si trova Soul of 1927, sofisticato ristorante diretto dallo chef Gabriel Barrera - di origini argentine e con esperienza nell'ospitalità di lusso - che propone un menu d'ispirazione francese con ingredienti locali. Qui si può iniziare la giornata con una colazione à la carte; segue un una proposta di metà mattina ispirata all'abitudine spagnola dell'almuerzo, e procede tutto il giorno con una cucina fresca e ricercata. La sera e nel weekend il tutto è accompagnato da musica dal vivo per un viaggio nel tempo.

Il Soul of 1927, ristorante del Grand Hotel Centenari di Valencia

Ma è salendo alla terrazza che si resta senza parole. Uno spazio esclusivo ma più informale, dove lo stile mediterraneo lascia i colori scuri del ristorante al piano terra per dare spazio ai colori chiari che riflettono le sfumature della luce del sole. Qui in estate il tramonto su Valencia si gusta sorseggiando un drink con lo skyline della città a fare da cornice; e in inverno ci si gode il sole tiepido per un pranzo. Tre barman preparano cocktail d'autore la sera, sia per gli ospiti dell'hotel sia per il pubblico esterno. La terrazza dispone anche di una piccola piscina, ed è lo spazio dedicato agli eventi aziendali e privati.

Al Grand Hotel Centenari di Valencia un'ospitalità a 360°

Il Grand Hotel Centenari mette a disposizione degli ospiti una sala riunioni e una palestra, e conta di mettere a punto un calendario di eventi e collaborazioni con istituzioni culturali come l'Istituto Valenciano di Arte Moderna e il Centro d'Arte Hortensia Herrero. Forte è anche l'impegno dell'hotel per la sostenibilità grazie a misure come l'installazione di sistemi aerotermici, pannelli solari, efficienza energetica e la selezione di fornitori locali.

Grand Hotel Centenari: vista dall'alto su Valencia

Con questa nuova apertura, Achm Hotels by Marriott conferma la propria vocazione: offrire esperienze che coniugano il meglio dell'accoglienza internazionale con l'autenticità delle città che le ospitano. E il Grand Hotel Centenari promette già di diventare una tappa imperdibile per chi desidera vivere Valencia in tutta la sua bellezza.