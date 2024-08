L'autentica paella valenciana

Semplice, tutto sommato la classicissima ricetta spagnola nella versione Valenciana. Ed è singolare che proprio in questo porto del Mediterraneo sia nato un piatto che col mare non ha a che fare, ma che prevede le lumache di terra! Se ci si vuole attenere rigorosamente alla tradizione… se no se ne può anche fare a meno. Certo è che se andate a trovare lo chef Mateus Ávila Lobo Coelho, del ristorante spagnolo Albufera, a Milano in via Lecco 15, lui vorrà servirvi quella autentica e senza compromessi.

Preparazione 1 Mettete l’olio in una grande pentola per paella e soffriggete le carni. 2 Quando saranno belle dorate, aggiungete i fagiolini piattoni tagliati a quadrati e i cuori di carciofo tagliati in quattro. 3 Fate insaporire un paio di minuti a fuoco medio e poi aggiungete le cipolle tagliate fini. 4 Proseguite la cottura per un paio di minuti. Poi aggiungete la paprika dolce, il colorante per la paella e la salsa di pomodoro. 5 Mescolate bene, versate l’acqua e fatela restringere fino a un terzo. 6 Unite il riso e regolate di sale, mescolando solo all’inizio per disporlo uniformemente nella pentola. 7 Lasciate cuocere a fuoco alto per 10 minuti e per altri 10 minuti a fuoco basso, senza mai mescolare. 8 Decorate con i rametti di rosmarino.

Una raccomandazione: è un piatto unico, siamo in Spagna, non si sente la necessità di mangiare un primo e un secondo all’italiana, al massimo ci sta bene un antipastino leggero!